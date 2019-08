Neckar-Odenwald-Kreis. (Wd) Wer kennt das nicht: Es gibt Dinge, die kann man nicht auf die lange Bank schieben, weil sie dringend notwendig sind, aber sie kosten viel Geld und kommen manchmal zur Unzeit. So ist das beispielsweise mit dem Brandschutz. Da müssen auch die Neckar-Odenwald-Kliniken nachrüsten, weil bei einer Brandverhütungsschau am 27. Juni gewisse Mängel zutage getreten sind.

Allein in Buchen werden nun Maßnahmen fällig, die sich in der Größenordnung zwischen 800.000 bis einer Million Euro bewegen dürften, wie Kliniken-Geschäftsführer Frank Hehn auf Anfrage der RNZ mitteilte. In der Mosbacher Klinik ist eine neue Brandschutzmeldeanlage fällig, die Nachrüstungsmaßnahme läuft derzeit. Die Kosten allein an diesem Standort betragen rund 300.000 Euro.

Aufgrund der Größe und der besonderen Situation in einem Krankenhaus genieße der Brandschutz in beiden Klinikstandorten der Neckar-Odenwald-Kliniken eine hohe Priorität und werde regelmäßig durch Gespräche der Geschäftsführung mit der technischen Leitung weiterentwickelt, erklärt Hehn.

Im Rahmen der jüngsten Brandschutzbegehungen unter anderem mit Verantwortlichen des Landratsamtes und einem Gutachter seien auf Basis der aktuellen Rechtslage nun weitere Maßnahmen ermittelt worden, um den Standort Buchen hier auf den neuesten Stand zu ertüchtigen.

Hierbei sei ein Zeitplan erstellt worden, der bis Mitte 2020 reiche. Die Hauptmaßnahmen seien in Buchen eine Erweiterung und Erneuerung der Brandmeldeanlage und das Schaffen von neuen Brandabschnitten mittels Einbau von entsprechenden Brandschutztüren.

Zudem werden laut Hehn eine ganze Reihe kurzfristiger Maßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes derzeit umgesetzt, wie das Entfernen von Brandlasten, das Einrichten von brandlastfreien Zonen, die zusätzliche Anschaffung von Handfeuerlöschern sowie weitere Brandschutzunterweisungen von Mitarbeitern.

Unter brandlastfreien Zonen versteht man beispielsweise das Freihalten von Fluren und Fluchtwegen, die manchmal von abgestellten Betten oder Möbeln verengt sind. Im Ernstfall stellen diese vermeidbare Hindernisse dar.

Die Brandschutz-Maßnahmen im Kostenrahmen bis zu 1,3 Millionen Euro werden das Rechnungsergebnis von 2019 zusätzlich belasten.

Bereits im Rechnungsjahr 2018 hatte man sogar bei 100-prozentiger Auslastung ein Defizit bei den Kliniken von rund sieben Millionen Euro eingefahren und damit um 2,6 Millionen Euro schlechter als angenommen.