Die Stadtkirche St. Oswald wird an Weihnachten leer bleiben. Gotteshäuser sind jedoch zum Gebet geöffnet. Foto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra/pm) Die Kirchen haben in den letzten Wochen und Monaten viel getan, um mit den Gläubigen Weihnachtsgottesdienste feiern zu können: Die evangelische Christuskirchengemeinde Buchen hat geplant, Heiligabend auf dem Parkplatz des Burghardt-Gymnasiums zu feiern, die katholische Gemeinde St. Oswald wollte auf den Wimpinaplatz feiern oder in die Stadthalle gehen. Nun ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen so stark gestiegen, dass Präsenzgottesdienste trotz ausgefeilter Hygienekonzepte zu riskant geworden sind.

> Das katholische Dekanat Mosbach-Buchen sagt über Weihnachten und Neujahr aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen alle Präsenzgottesdienste ab. Zum Schutz aller Gottesdienstfeiernden werden im gesamten Gebiet des Dekanats Mosbach-Buchen bis voraussichtlich mindestens Sonntag, 10. Januar, keine Präsenzgottesdienste in den Kirchen und im Freien stattfinden.

Dazu haben sich die zehn leitenden Pfarrer der Seelsorgeeinheiten des Dekanats durchgerungen. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, weil das Weihnachtsfest ohne Gottesdienst für viele Christen unvorstellbar sei und für die Kirchen sehr gute Hygienekonzepte vorlägen. Die Infektionszahlen ließen jedoch keine Alternative zu. Zu groß wäre die Verantwortung, würde sich jemand in einem der Gottesdienste infizieren. Am Wochenende haben Landrat Dr. Achim Brötel und Dekan Johannes Balbach intensiv über diese Entscheidung beraten. Der Neckar-Odenwald-Kreis weist extrem hohe Inzidenzzahlen auf, und die Gesundheitseinrichtungen sind an der Kapazitätsgrenze. Deswegen begrüßt der Landrat die Entscheidung des Dekanats.

Um den Gläubigen kontaktlose Formen von Gottesdiensten zu ermöglichen, setzen die Seelsorgeeinheiten auf die Übertragung der Gottesdienste im Internet. Auf der Homepage des Dekanats unter www.kdmb.de und auf den Internetseiten der Seelsorgeeinheiten finden sich Auflistungen aller Weihnachtsgottesdienste, die online mitgefeiert werden können.

Hier ist eine Übersicht der Buchener Gottesdienste: Die Christmette aus St. Oswald wird an Heiligabend ab 17 Uhr übertragen. Die Christmette für junge Menschen wird ab 22 Uhr gestreamt. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird um 10.30 Uhr der Gottesdienst aus der Kirche St. Oswald übertragen. Die Vesper für junge Menschen ist um 17 Uhr.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird der Gottesdienst um 10.30 Uhr aus St. Oswald übertragen und am Sonntag, 27. Dezember, um 10.30 Uhr das Fest der heiligen Familie. Der Buchener Neujahrsgottesdienst wird am 1. Januar um 10.30 Uhr übertragen. Zudem hat die Erzdiözese unter www.ebfr.de/weihnachten-2020-2 verschiedene Formen zur Gestaltung des Weihnachtsfests zu Hause online gestellt.

Die Kirchen im Dekanat bleiben für das persönliche Gebet und den Besuch der Weihnachtskrippen unter den gegebenen Hygienebestimmungen geöffnet.

> Auch in der evangelischen Kirchengemeinde Buchen finden an Weihnachten bis einschließlich mindestens 27. Dezember keine Gottesdienste statt. Die ursprünglich auf dem BGB-Parkplatz geplanten Gottesdienste an Heiligabend können ebenfalls nicht stattfinden.

Vakanzvertreter Pfarrer Karl Kreß bedauert es, dass die Gottesdienste ausfallen müssen, ist aber der Meinung, dass der Verzicht auf Präsenzgottesdienste der richtige Schritt sei. "Man muss Maßnahmen ergreifen, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen", sagt Kreß.

"Wenn man sich die Situation in den Pflegeheimen anschaut und zudem berücksichtigt, dass die Gottesdienste häufig von älteren Menschen besucht werden, ist die Absage der Gottesdienste absolut vernünftig." Pfarrer Kreß betont, dass eine Absage der Gottesdienste nicht bedeutet, dass das Fest ausfällt. "Die Menschen können auch zu Hause Weihnachten feiern. Ich werde Predigten in den Kirchen auslegen und zu den Gottesdienstzeiten die Glocken läuten."

Die Hefte "Anders Weihnachten feiern" und die Fotobücher zum Krippenspiel sind am Eingang zum Buchener Gemeindehaus ausgelegt. In der Kirche befindet sich die "Church Box" in Form eines Tablets mit Programmen. Die Kirche ist auch für das persönliche Gebet geöffnet. Es gibt eine Videoandacht, die wie das Krippenspiel auf dem Youtube-Kanal der Christuskirchengemeinde zu sehen sein wird.

Die Christuskirchengemeinde Buchen wird zudem mit der evangelischen Kirche Hardheim-Höpfingen kooperieren: So wird Karl Kreß am 25. Dezember um 10 Uhr auf deren Youtube-Kanal eine Andacht feiern.