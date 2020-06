Von Jana Schnetz

Neckar-Odenwald-Kreis. "Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah." Diese Redensart werden viele Deutsche im Jahr der Corona-Krise beherzigen. Touristische und private Reisen sind seit Freitag wieder erlaubt. Die Landesregierung hat für Hotelbetriebe grünes Licht gegeben. Was denken die Hoteliers im Odenwald über den Start und wie schätzen sie ihre Situation ein?

Christian Reinhardt vom Hotel-Restaurant "Reichsadler" in Buchen kann erste Buchungen bestätigen. Die Anfragen von Fahrradfahrern und Golfern im Mai und Juni seien positive Anzeichen, dass sich etwas tut in Sachen Urlaub. "Ich bin halbwegs optimistisch, dass über den Sommer etwas zustandekommt. Aber das ist weit weg von dem, was vorher war." Eine Chance sieht Reinhardt darin, dass viele Menschen in diesem Jahr in Deutschland bleiben und dann einen Kurztrip in der Region unternehmen oder bei der Durchreise hier Station machen. "Aber alles in allem bin ich nicht zu optimistisch, weil die Leute verunsichert sind", so Reinhardt. Der Hotelier hat sich daher keine zu hohen Ziele gesetzt: "Es gilt durchzukommen. Ich denke, da spreche ich auch für andere Kollegen."

Hoffen auf den deutschen Urlauber

Karin Jaegle vom Hotel "Prinz Carl" in Buchen kann das bestätigen: "Die Buchungen laufen langsam an, aber die Leute sind vorsichtig geworden." Die Richtlinien des Branchenverbands Dehoga schafften Klarheit für die Öffnung der Hotelbetriebe. Man sei gut vorbereitet und hoffe, mit den Informationsaushängen, dem eigenen Verhalten und den Hygienemaßnahmen im Hotel Transparenz und Vertrauen zu schaffen. "Wir haben uns dazu entschlossen, nach Pfingsten in den normalen Betrieb überzugehen. Wenn ich nicht aufmache, kann ich keine Routine schaffen, und die Leute bekommen kein Vertrauen", so Jaegle.

Die Gäste des "Prinz Carl" bestünden zu 80 Prozent aus Geschäftsreisenden – ein Sektor, der fast komplett zum Erliegen gekommen ist. Wie geht es nun weiter? Prognosen fallen schwer, verbindliche Aussagen für die nächsten Monate sind unmöglich zu treffen. Da helfe auch die Erfahrung aus fast 25 Jahren nichts: "Ich komme mir vor, als müsste ich meinen Betrieb neu strukturieren." Trotz der ungewissen Zukunft freut sich Karin Jaegle über jeden kleinen Schritt zurück in die Normalität. Und sie versucht, aus allem das Positive herauszuziehen: Die schwierige Situation könne auch dazu führen, neue Wege zu gehen.

Irmgard Genzel vermisst in ihrem Hotel „Zum Riesen“ in Walldürn vor allem die Wallfahrtsgäste und die Geschäftsreisenden.

Irmgard Genzel, Betreiberin des Hotels "Zum Riesen" in Walldürn, schaut besorgter in die Zukunft: "Wenn die Geschäftslage so bleibt, wie sie jetzt ist, kommen wir nicht über das Jahr." Besonders zu spüren seien die fehlenden Einnahmen durch die ausbleibenden Wallfahrtsgäste und die Geschäftsreisenden. Viele Termine hätten sich in den Herbst verschoben. Genzel hofft, dass sich die Lage dann entspannt. Was größere Feierlichkeiten angeht, gibt sich die Gastronomin vorsichtig: "Ich bin so eingestellt, dass wir lieber noch abwarten. Dann kann man die Lage besser überblicken." Sie betonte aber auch: "Wir haben offen und freuen uns über jeden Gast." Den Gästen geht es ähnlich, schließlich waren sie auch viel daheim und würden es genießen, wieder wegzugehen und andere Leute zu sehen: "Man lacht, man sieht sich, man freut sich. Diese Freude muss man wieder wecken", so Genzel.

Diese Freude möchte auch Armin Münster vom Waldhotel "Wohlfahrtsmühle" in Hardheim wecken: "Manche müssen noch Mut bekommen, wieder wegzugehen." Er ist zugleich zuversichtlich, dass der Privattourismus anläuft. "Ich glaube, dass viele Urlauber in Deutschland bleiben und auch unsere Region aufsuchen, die vieles zu bieten hat." Der Gast verspüre nach dem Lockdown den Drang, wegzufahren. Im Moment bekäme das Hotel immer wieder kurzfristige Anfragen, ob ein Zimmer frei sei.

Corona ließ dem Küchenchef aber auch Zeit zum Nachdenken: "Wenn die Umsätze wegbrechen, überlegt man sich, mit welchen Ideen man die Gäste holen kann". Der Mühlenweg, Kräuterwanderungen oder Kochabende seien nur einige von vielen Möglichkeiten.

Armin Münster von der Hardheimer „Wohlfahrtsmühle“ freut sich, dass die Nachfrage nach einem Urlaub in der Region zunimmt.

Sorgen bereiten Armin Münster die abgesagten Familienfeiern, die auch mit dem Wegfall von Übernachtungen einhergehen. Die "Wohlfahrtsmühle" wollte in diesem Jahr außerdem ihr 30-jähriges Bestehen groß feiern. Der Veranstaltungskalender war prall gefüllt. Einer der Höhepunkte wäre ein Jubiläumsabend mit dem Drei-Sterne-Koch Dieter Müller gewesen, unter dem Armin Münster einst das Einmaleins der gehobenen Küche gelernt hat. Diese Veranstaltungen absagen zu müssen, habe "sehr wehgetan", bekennt der Gastronom.

Aber Münster denkt in dieser Zeit auch an die Kollegen, die noch stärker unter der Corona-Krise zu leiden haben: "Deutsche sollten Urlaub in Deutschland machen, denn die Gastronomie braucht die Unterstützung. Es gibt sehr viele Betriebe in Deutschland, denen es schlecht geht." Es sei ganz wichtig, dass sie diese Zeit überstehen würden. Noch könne niemand sagen, wie viele Gaststätten und Hotels wegen Corona schließen müssen.

Bleibt zu hoffen, dass die Gäste und Urlauber ihren Teil dazu beitragen, dass die mittel- bis langfristigen Folgen in der Region nicht allzu schmerzhaft ausfallen werden.