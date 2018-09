Neckar-Odenwald-Kreis. (zds) Lässt sich Gründergeist messen? Die Statistik sagt "Ja" und nimmt die Gewerbeanmeldungen und die Bevölkerung als Maßstab. Denn nicht überall im Land sind alle gleich versessen darauf, Chef oder Chefin oder zumindest selbstständig zu werden. Bezogen auf die Gewerbeanmeldungen hatte der Neckar-Odenwald-Kreis bis Ende 2017 rund 71 Firmengründer je 10.000 Einwohner. Das ist Platz 250 in der Gründerbundesliga unter 403 ausgewerteten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen.

Rechnet man in Punkten, dann hatte der Spitzenreiter Offenbach am Main 174 Punkte (Vorjahr: 183 Punkte) und das neue Schlusslicht Kreis Altenburger Land rund 38. Bundesweit schrumpft die Lust am Unternehmertum: 2017 wurden in Deutschland 80.394 weniger Gewerbeanmeldungen abgegeben als noch 2012. In der Region sieht es nicht besser aus: Das Minus liegt beim Vergleich dieser beiden Jahre bei 77 Gründungen. Die jüngste Entwicklung zeigt im Neckar-Odenwald-Kreis, dass die Zahl der Gewerbeanmeldungen bis Ende 2017 mit 1011 Anmeldungen um drei gegenüber 2016 wieder nach oben ging, die Gründer im Neckar-Odenwald-Kreis derzeit also gegen den Trend schwimmen.

Der Gründergeist ist in Deutschland gut messbar, denn Deutschland hat einen bürokratischen Vorteil: Am Anfang eines etwaigen unternehmerischen Erfolgs steht immer die Gewerbeanmeldung, die nur Freiberufler nicht benötigen. Über sie wird die gewerbliche Entwicklung im Vergleich zu anderen Staaten recht genau erfasst. Aktuell liegen in der von den Statistischen Landesämtern betriebenen Regionaldatenbank die Zahlen aus den Gewerbeämtern bis zum 31. Dezember 2017 vor. Im Neckar-Odenwald-Kreis lautet die Zeitreihe bei den Gewerbeanmeldungen 1011 Anmeldungen im Jahr 2017; 1008 Anmeldungen im Jahr 2016; 985 Gründungen im Jahr 2015 und schließlich 968, die im Jahr 2014 den Schritt in die Selbstständigkeit wagten. Gleicht man diese Daten mit der Bevölkerungszahl ab, kommt ein bundesweit vergleichbarer Wert heraus.

Freilich sagt der so für 2017 errechnete Wert von 71 Firmengründern je 10.000 Einwohner nur, wie groß der Drang in die Selbstständigkeit ist. Die Erfolgschancen zu beurteilen, die sich am Ende in Arbeitsplätzen, lokaler Wirtschaftskraft und interessanten Unternehmen niederschlagen, ist schwieriger. Dafür schätzen die Statistiker die Chancen der Gründung ab, soweit das möglich ist: 2017 bekamen von den 1011 Gewerbeanmeldungen im Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt 829 das Prädikat "Neuerrichtungen". Damit werden Gewerbe beschrieben, die es in der Region vorher noch nicht gab. In denen wiederum wurden 134 als "Betriebsgründungen" eingestuft, denen die Experten eine größere wirtschaftliche Bedeutung beimessen. Die Fachleute gehen davon aus, dass diese Firmen auf längere Sicht wirtschaftlichen Erfolg und Arbeitsplätze bringen. 2016 hatte deren Zahl bei 118 gelegen. Diese besonders wichtigen Gründungen lagen 2017 im Neckar-Odenwald-Kreis also um 16 höher als im Vorjahr.

Es muss auch nicht jeder unbedingt ein neues Unternehmen gründen. Nicht nur Chinesen kaufen Firmen auf. Deswegen müssen auch die 913 Gewerbeabmeldungen genauer angeschaut werden. Nur 712 waren 2017 "echte Aufgaben". Von diesen wiederum waren nur 106 sogenannte "Betriebsaufgaben", bei denen auch von größeren Arbeitsplatzverlusten auszugehen ist. Dagegen steckten in den Abmeldungen auch 100 Betriebe, die an Nachfolger oder Käufer übergeben wurden, also bei den Anmeldungen in der Zahl der Übernahmen mit 90 größtenteils wieder auftauchen und bei denen unterm Strich die Arbeitsplätze nicht unbedingt verloren gegangen sind.

Bleibt ein letzter Indikator für das lokale Gründungsgeschehen: Zieht man die 913 Gewerbeabmeldungen von den Gewerbeanmeldungen ab, blieb 2017 ein Gründersaldo von plus 98 Gründern, die Hoffnung auf zusätzliche Jobs machen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bringt jedes Jahr einen Gründungsmonitor auf den Markt. Die Überschrift des KfW-Gründungsmonitors 2017 lautet: "Beschäftigungsrekord mit Nebenwirkung: So wenige Gründer wie nie." Oder: Wenn die Menschen satt sind, sind sie nicht hungrig auf Selbstständigkeit. Und je weniger neue Chefs, desto weniger Chancen auf künftige Arbeitsplätze.