Von Rüdiger Busch und Tanja Radan

Neckar-Odenwald-Kreis. Einsam und verlassen steht der Bagger am Rand der Baustelle, auf der gespenstische Stille herrscht. Außer Vogelzwitschern ist hier nichts zu hören. Eigentlich sollten die Baumaschinen rattern, um die Erschließung des Baugebiets "Höhlenblick" im Buchener Stadtteil Eberstadt voranzubringen. Doch Lieferengpässe haben hier vor zehn Tagen zu einem sofortigen Baustopp geführt. "Es fehlen Kunststoffrohre", erklärt Hubert Kieser, Technischer Dezernent der Stadt Buchen. Die Materialknappheit sorgt nicht nur für deutliche Preiserhöhungen auf dem Bau, sondern immer häufiger auch dafür, dass es in der Region zu Verzögerungen oder sogar zu Baustopps kommt.

Nicht nur Holz, sondern auch andere Materialien wie Stahl oder Kunststoff sind betroffen, weiß Kieser. Die Pandemie, die mitunter als Grund für Lieferschwierigkeiten genannt wird, ist nur ein Grund unter mehreren. Klar ist: Es ist ein globales Problem. Der Handelsstreit zwischen China und den USA spielt dabei ebenso eine Rolle wie Spekulationsgeschäfte. Einige Konzerne nutzen die Krise wohl aus, um auf diesem Weg Rendite zu machen. Und die Zeche zahlt, wie Buchens Bürgermeister am Montag in der Gemeinderatssitzung sagte, der Endverbraucher. Eigentlich ein Skandal, doch von der großen Politik hört man dazu bislang auffällig wenig.

Erschließungsarbeiten gestoppt

Erst vor sechs Wochen wurde im neuen Baugebiet in Eberstadt der erste Spatenstich feierlich vollzogen. 15 Baugrundstücke sollen hier entstehen. Doch jetzt ruht die Baustelle: Kunststoffrohre fehlen. Standortleiter und Prokurist Stefan Laufer von der Firma Konrad Bau GmbH & Co. KG (Gerlachsheim) weiß, woran es liegt: "Auf dem Kunststoffmarkt herrscht gerade eine große Knappheit, und das führt zu massiven Problemen." Zum einen gebe es zu wenig Rohstoff, auch bedingt dadurch, dass die Raffinerien in den USA aufgrund des strengen Winters nicht so betrieben worden seien wie üblich. Zudem verschärfe der Handelsstreit zwischen China und den USA die Knappheit. Der Leidtragende sei Europa, wo das Material immer schwerer zu bekommen sei und wo sogar Lieferverträge aufgekündigt werden. Schwer heißt in diesem Fall später und deutlich teurer: Preisaufschläge von rund 150 Prozent seien derzeit an der Tagesordnung.

Laufer ist aber zuversichtlich, dass die in Eberstadt benötigten Rohre in zwei, drei Wochen geliefert werden: "Wir haben die entsprechende Zusage." Ähnliche Probleme habe die Firma Konrad, haben aber auch andere Tiefbaufirmen, derzeit häufig: "Bei den Lieferanten sind die Lager leer." Die Folge: Das benötigte Material, das früher mit nur zwei Wochen Vorlauf bestellt wurde, muss nun sechs Wochen zuvor geordert werden.

BGB-Erweiterung verzögert sich

Die Sanierung und Erweiterung des BGB ist mit Kosten in Höhe von gut 23 Millionen Euro die größte Baustelle, die die Stadt Buchen jemals betrieben hat. Auch hier kommt es zu Verzögerungen, wie Bürgermeister Burger am Montag mitteilte. "Ganz unterschiedliche Gewerke und entsprechend viele Firmen sind dort beschäftigt und in der zeitlichen Abfolge auf die Vorleistungen anderer angewiesen. In den letzten Monaten kam es aufgrund dieser Komplexität bereits zu Verschiebungen: Die Baustelle wird nicht termingerecht beendet werden können", sagt Architekt Killian. Wie die Stadt weiter erklärt, machten sich zusätzlich Lieferengpässe bemerkbar, insbesondere von einer Trockenbaufirma, die einen Mangel an Gipskartonplatten, Mineralwolle, Profilen und Holzprodukten habe, und von einem Zimmereibetrieb, bei dem das Material für eine Holzverschalung ausstehe. "Diese Engpässe, die sich erwartungsgemäß auf weitere Materialien ausweiten werden, könnten dann für eine weitere Verzögerung sorgen." Momentan gehen Bürgermeister Burger und der Technische Dezernent Hubert Kieser jedenfalls nicht von einer Fertigstellung vor Mitte 2023 aus. Ursprünglich geplant war Anfang 2023.

Auch bei der BGB-Erweiterung macht sich die Materialknappheit bemerkbar: Insgesamt wird es zu Verzögerungen von rund einem halben Jahr kommen. Foto: Rüdiger Busch

"Dramatische Situation"

"Die Situation ist dramatisch", sagt Michael Ruppert, Niederlassungsleiter des Union-Bauzentrums Hornbach in Buchen, "und zwar sowohl für die Handwerksbetriebe als auch für private Bauherren." Besonders kritisch sei die Knappheit bei Holz, Dämmstoffen und Baustahl. Aus zwei Tagen Lieferzeit werden in manchen Bereichen 14 Wochen. Es gebe aber nicht nur Lieferschwierigkeiten, sondern auch drastische Preissteigerungen von 50 oder 60 Prozent, so Ruppert. Die Materialknappheit führe mitunter zu einem Domino-Effekt: Ein Teil fehlt, und dadurch sind weitere Gewerke zum Stillstand verurteilt. Dies führe dazu, dass manche Handwerksbetriebe über Kurzarbeit nachdenken müssten – und das trotz voller Auftragsbücher. Um möglichst viele Kunden zufriedenstellen zu können, werde Material nun rationiert und nur baustellenbezogen ausgeliefert. An eine baldige Entspannung glaubt Ruppert nicht: "Die Situation wird sich eher noch verschärfen. Vor Jahresende rechne ich nicht mit einer Verbesserung!"

"So etwas noch nie erlebt"

Der Geschäftsführer einer hiesigen Baufirma, der namentlich nicht genannt werden möchte, stuft die Situation ebenfalls als "dramatisch" ein. "Ich bin seit Jahrzehnten im Geschäft und habe so etwas noch nie erlebt", sagt der Unternehmer im Gespräch mit der RNZ. "Die globalen Märkte sind in manchen Materialbereichen leergefegt, teils finden wir nur einen einzigen Händler, der ein Angebot macht", beklagt der Firmenchef.

Preissteigerungen bis 100 Prozent

Auch der Holzmarkt steht unter Druck: "Wir erleben teilweise Preissteigerungen von 100 Prozent", sagt Manfred Ballweg-Moe von der Zimmerei Holzwurm aus Buchen. Die Lieferzeiten seien ebenfalls extrem: Bei Holz und Weichfaserplatten liegen sie aktuell bei zwölf Wochen. "Wir können zudem nicht kalkulieren, da wir die Preise teilweise erst dann erfahren, wenn das Material geliefert wird", kritisiert er. Auch das Styropor ist knapp geworden: "Auch hier liegt die Lieferzeit bei zwölf Wochen und der Preis hat sich um 35 bis 40 Prozent gesteigert." Die Situation, die auch Ballweg-Moe als "dramatisch" einstuft, wurde im März langsam, aber sicher akut: "Die Preise wurden etwas höher, die Lieferzeiten etwas länger. Irgendwann reagierten dann die großen Firmen und kauften Holz auf. Kleine Zimmereien, die keine großen Lager haben, haben nun das Nachsehen", sagt Ballweg-Moe. Seine Firma kann momentan bis September auf gelagerte Bestände zurückgreifen. "Aber da wir bestellt haben, werden wir auch im Dezember Material haben."

Die Ursachen für die Engpässe sieht er in den globalen Märkten: "Die USA und China haben z.B. das Rundholz aufgekauft." Aber auch der Corona-Bau-Boom sei ein Grund. Wie soll es nun weitergehen? "Die Politik muss handeln", unterstreicht der Buchener Unternehmer. Entweder müsse man mehr Holz einschlagen oder den Holzexport zurückfahren.

Stillstand herrscht aktuell auf der Baustelle zur Erschließung des Baugebiets „Höhlenblick“ in Eberstadt. Foto: Rüdiger Busch

Kein Ende abzusehen

Die Buchener Firma Tomac ist ebenfalls betroffen: "Die Preise sind um 30 bis 40 Prozent hochgegangen, und man bekommt weder Holz noch Kunststoff", bringt es der Bauunternehmer auf den Punkt. Ein großes Problem seien Kanalrohre. "Das Problem ging im Januar los, und bislang ist kein Ende abzusehen", meint Tomac. Als Bauunternehmer fällt es ihm auch zunehmend schwerer, die Preissteigerungen zu kommunizieren. "Wenn ich den Leuten sage, dass ihr Haus 30 Prozent teurer wird, haben natürlich die wenigsten Bauherren Verständnis."

Sorgenvoller Blick nach vorne

In Buchen kommt es aktuell schon zu Problemen bei kommunalen Bauprojekten. Aber wie sieht es in den Nachbarkommunen aus? Wir haben nachgefragt: In Mudau ist alles noch im grünen Bereich: "Kommunale Hochbauprojekte laufen im Moment mit Ausnahme kleinerer Reparaturen und Sanierungen keine. Den Tiefbau haben wir letztes Jahr im Bereich des Baugebietes ,Rumpfener Buckel‘ abgeschlossen, den ,Brunnenweg‘ in Scheidental kurz vor knapp noch fertigstellen können", sagt Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger. "Allerdings gibt es im privaten Wohnungsbau auch in Mudau schon Baubehinderungen durch fehlendes Material", schränkt er ein. "Wir hoffen, dass die privaten Bauherren unter anderem im ,Rumpfener Buckel‘ nicht zu stark davon betroffen sein werden. Aber die Lieferprobleme können sich auch dort auf das private Bauen auswirken wie auch in den weiteren stark nachgefragten Baugebieten bzw. bei den privaten Sanierungsprojekten im Ortskern."

Auch Limbach hatte bislang Glück. "Aktuell sind wir eher weniger betroffen. Die Aufträge für unsere großen Baumaßnahmen wurden überwiegend weit vor den Engpässen vergeben", sagt Bürgermeister Thorsten Weber. Von den Engpässen und teils deutlichen Kostensteigerungen hört er jedoch von den regionalen Handwerkern: "Ein Beispiel ist sicher das Holz. Über diese Preissteigerungen wundert man sich schon. Wir hatten im letzten Jahr kalamitätsbedingt fast ohne Ende Holz auf dem Markt – für den Waldbesitzer oft nur zum Nullsummenspiel vermarktbar, alle Lager waren übervoll, und jetzt steigen die Preise extrem." Bürgermeister Weber unterstreicht: "Wir werden als Gemeinde die Engpässe bei unseren laufenden oder demnächst noch geplanten Ausschreibungen zu spüren bekommen. Da schauen wir schon mit gewisser Sorge auf die aktuelle Entwicklung."

Info: Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht? E-Mail an red-buchen@rnz.de.