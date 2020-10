Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis.Seit Tagen überschlagen sich die Ereignisse in Bezug auf Corona. Der Erste Landesbeamte des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Björn-Christian Kleih, ist aktuell als Krisenmanager gefragt. Im RNZ-Interview erzählt er, wie er die aktuelle Situation einschätzt, wie wichtig Kontaktnachverfolgung ist, und was er Corona-Kritikern entgegnet.

Sie sind seit Monaten einer der Krisenmanager der Corona-Pandemie im Landkreis. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage bundesweit und im Kreis ein?

Die allgemeine Lage ist aktuell sicher sehr ernst, sonst wären auch die Bund-Länder-Beschlüsse am Mittwoch nicht so deutlich ausgefallen. Im Neckar-Odenwald-Kreis würde ich die Lage als angespannt bezeichnen. Wir liegen – stabil – über dem Inzidenzwert von 50. Im Vergleich mit anderen Landkreisen würde ich aber sagen: Es könnte durchaus schlimmer sein.

Sie haben schon die Bund-Länder-Beschlüsse mit neuen Kontaktbeschränkungen und Schließungen angesprochen, die ab dem kommenden Montag gelten. Wie bewerten Sie diese?

Es ist meiner Meinung nach wichtig, dass es zentrale Vorgaben gibt, die breit legitimiert sind. Gerade auch, weil solche Maßnahmen mit erheblichen Einschnitten in die Grundrechte der Menschen verbunden sind. Wir sind in einer nationalen Gefahrenlage – und deshalb müssen die Grundentscheidungen dort fallen, wo der Zugriff auf alle relevanten Analyse- und Beratungsressourcen liegt. Ob das die Zufriedenheit der Menschen fördert, weiß ich nicht. Denn es sind einschneidende Maßnahmen. Aber wenn alle Länder und der Bund an einem Strang ziehen, dann hoffe ich zumindest auf eine gesteigerte Akzeptanz.

Gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises gibt es ja auch einen Eilantrag und Widerspruch....

Das stimmt. Der Eilantrag gegen die vom Landkreis verfügte Sperrstunde wird gerade vom Verwaltungsgericht in Karlsruhe geprüft. Dann gibt es noch einen Widerspruch gegen die Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Der wird von uns geprüft. Wir werden wohl in der kommenden Woche unsere Allgemeinverfügung unabhängig davon anpassen müssen. Denn durch die Umsetzung der Bund-Länder-Einigung ändert sich die Rechtslage und die Sperrstunde verliert durch die Schließungsvorgaben voraussichtlich an Bedeutung.

Im Frühjahr hatten wir die erste Welle. Was haben Landkreis, Gesundheitsamt und auch Sie getan, um sich auf die Herbstwelle vorzubereiten?

Wir haben natürlich vor allem Personal aufgestockt. Am 6. März gab es den ersten Fall im Landkreis. Damals gab es im Gesundheitsamt etwa 17 Stellen. Das haben wir dann sehr schnell aufgestockt. Im April waren es dann schon 60 Mitarbeiter. Aber das war natürlich kein medizinisches Fachpersonal, sondern die Abordnung von Mitarbeitern im Haus. Diese wurden vor allem dafür eingesetzt, die Kontaktpersonen abzutelefonieren und die ärztlich verfügten Bescheide auszustellen. Inzwischen haben wir das Gesundheitsamt nachhaltig verstärkt, wir haben auch selbst Containment-Scouts angestellt, und wir bekommen seit dieser Woche Unterstützung von fünf Soldaten und ziehen auch wieder Mitarbeiter bei. Unsere Geschäftsbereichsleiterin Frau Heering, unsere Amtsleiterin Frau Dr. Teinert und alle Mitarbeiter leisten hier hervorragende Arbeit.

Was haben Sie aus der ersten Welle gelernt?

Nach meiner Wahrnehmung ist das Infektionsgeschehen bei uns immer etwas zeitversetzt angekommen, wenn man es mit den umliegenden Großräumen vergleicht. Und in der ersten Welle war natürlich vieles stark improvisiert. Wir haben den Sommer genutzt, um uns nachhaltiger aufzustellen, gerade was das Personal im Gesundheitsamt betrifft. Wir haben aber natürlich auch überlegt, wo wir schneller und besser werden können, wo wir präventiver handeln können. Wir müssen einfach konsequent testen, Kontakte nachverfolgen, Querverbindungen aufdecken und konsequent isolieren. Was von Anfang an sehr gut lief war die Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden.

Ist das Gesundheitsamt schon an der Belastungsgrenze?

Wir haben erfreulicherweise einen großen Pool von Mitarbeitern, die sich freiwillig zur Unterstützung des Gesundheitsamts gemeldet haben. Dadurch bewältigen wir die Lage gut und werden das auch weiterhin versuchen. Wenn sich immer mehr Personen infizieren sollten, werden wir entscheiden müssen, welche anderen Verwaltungszweige wir lahmlegen, um weitere Mitarbeiter beizuziehen. Aber wir könnten diese Kontaktnachverfolgung noch einige Zeit schaffen. Das Problem wird verschärft, wenn die Liste mit den Kontaktpersonen zu lang ist. Das war für uns ein großer positiver Effekt, den der erste Lockdown gebracht hat. Die Zahl der Kontaktpersonen hat sich deutlich verringert.

Nun bekommen wir einen etwas abgespeckten Lockdown. Reicht das?

Die Reduzierung der Kontaktpersonen hat damals sehr dazu beigetragen, dass wir die Lage im Griff behalten haben. Das erhoffe ich mir auch von den Beschränkungen, die jetzt vorgesehen sind. Umgekehrt hat sich die Infektionskurve nach den Einschränkungen im Frühjahr nur mit deutlichem Zeitversatz abgeschwächt.

Was ist der Grund dafür, dass das Infektionsgeschehen vom Frühjahr-Lockdown relativ unberührt blieb?

Da kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber viele Infektionen werden bei uns im familiären Bereich weitergegeben. Dieser Bereich ist mit Kontaktbeschränkungen praktisch nicht erreichbar. Und das ist im liberalen Rechtsstaat auch gut so. Umso mehr kommt es dort auf die Eigenverantwortung an.

Laut Bundesregierung können bereits 75 % der Infektionsketten nicht nachvollzogen werden. Wie sieht es bei uns aus?

Doch etwas besser, aber mit abnehmender Tendenz. Es ist relativ plausibel, dass Reiserückkehrer beide Wellen angestupst haben. Die Infektionen sind dann in den Privatbereich und an die Arbeitsstätten getragen worden. Im Frühjahr haben wir Infektionsschwerpunkte in Reha-Einrichtungen außerhalb unseres Kreises deutlich in unserer Statistik gespürt. Auch medizinische und Pflegeeinrichtungen schützen sich inzwischen deutlich besser. Jeder sollte aber für sich überlegen, wie er vulnerable Angehörige vielleicht noch besser schützen kann. Man könnte sich ja etwa für den Besuch der Großeltern eine FFP2-Maske ohne Ventil anschaffen und diese dann auch tragen.

Ein Mitarbeiter zeigt in der Corona-Abstrichstelle einen Abstrich. Foto: dpa

In der Teststrategie des Robert-Koch-Instituts werden explizit auch Schnelltests genannt. Die NO-Kliniken haben inzwischen Schnelltests bestellt, warum rüstet sich nicht auch das Gesundheitsamt damit aus?

Das ist sicher ein gutes Instrument – wenn es verfügbar ist. Es gibt aber zwei Dinge zu beachten: Diese Tests sind gut, um schnell Gefahrenabwehr zu betreiben. In puncto Rechtssicherheit sehe ich aber noch einen deutlichen Vorsprung beim PCR-Test. Der wird deshalb bei den positiven Schnelltests weiterhin durchzuführen sein. Zudem testet das Gesundheitsamt derzeit nur in Ausnahmefällen selbst. Das übernehmen Ärzte oder auch die Abstrichstelle in Waldhausen im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir als Landratsamt haben zu Beginn der Pandemie getestet, weil die Test-Infrastruktur noch anlaufen musste. Das ist jetzt anders.

Und wie viele Tests laufen derzeit täglich im Landkreis?

Gute Frage – aber das wissen wir nur der Größenordnung nach. Die Verdachtsfälle werden von verschiedenen Stellen getestet, die uns nicht alle diese Zahl melden. Wir glauben auch, dass diese Kenngröße – also die reine Anzahl der täglichen Tests – für unseren Kreis keine wirkliche Rolle spielt. Wir als Gesundheitsamt tun das, was wir gut können: Kontakte nachverfolgen und Quarantäne anordnen. Für die übergreifende Analyse gibt es andere Stellen.

Es gibt immer mehr Kritiker, die die Maßnahmen in Relation mit der Zahl der tatsächlich Erkrankten in Zweifel ziehen. Was sagen Sie denen?

Ich verstehe, dass Menschen Ängste haben, dass Menschen zweifeln, und eine unübersichtliche, komplizierte Situation gerne vereinfachen wollen. Gezweifelt ist schnell, Gewissheiten sind dagegen schwer gewonnen. Es hilft aber nicht, sich aus Versatzstücken neue Gewissheiten zu basteln, die der Realität nicht standhalten. Und wer sich neuen oder "alternativen" Autoritäten zuwendet, muss diese mit der gleichen kritischen Elle messen. Da sieht es in den meisten Fällen dann schnell recht duster aus.

Bleibt die Frage nach der Relation: Stand heute ist etwa ein Promille der Kreisbevölkerung akut infiziert...

Wir wissen ja nicht erst seit heute, dass bei dieser Pandemie aus wenigen Infizierten plötzlich viele werden und aus fast keinen Intensivpatienten dann eben zu viele. Also: kein so gutes Argument.

Also sind Sie überzeugt von der Corona-Politik?

Man darf die Sorgen und Nöte der Menschen nicht belächeln. Die sind real. Und wer in den schwer betroffenen Branchen arbeitet, der erleidet derzeit eine Existenzangst, die ich mir von meinem Bürostuhl in einer Behörde aus niemals schlimm genug ausmalen kann. Aber: Wie die erste Welle bei uns verlaufen ist, zeigt doch, dass die Maßnahmen gegriffen haben. In unseren Krankenhäusern musste nicht wie im Elsass entschieden werden, wer beatmet wird und wer nicht. Wenn man sich einer Gehirn-Operation unterziehen muss, vertraut man sich doch auch einem Gehirnchirurgen an. Weil er gut ausgebildet ist und seine Arbeit einer Qualitätssicherung unterliegt. Und man wird die Operation nicht von einem HNO-Arzt Automechaniker vornehmen lassen, nur weil der irgendwo Argumente gegen das Vorgehen des Gehirnchirurgen gefunden hat. Ich bin überzeugt, dass wir bislang gut beraten waren.

Die Corona-Warn-App soll die Gesundheitsämter ja bei ihrer Arbeit unterstützen. Sollten diese Mitarbeiter auch Zugriff auf die Daten haben?

Zuerst einmal: Ich finde die App sehr wichtig, ich habe sie auch selbst. Sie ist in meinen Augen ein sinnvolles Instrument, das die Eigenverantwortlichkeit der Menschen fordert. Man muss die Menschen auch in einer Pandemie als eigenverantwortliche Wesen wahrnehmen, die sich im Zweifel sozial und solidarisch verhalten. Es würde Grenzen verwischen, wenn Amtsmitarbeiter unmittelbaren Zugriff auf die Daten der App hätten. Deshalb sollten sie das auch nicht.