Neckar-Odenwald-Kreis. Corona ohne Ende - es bleibt nicht aus, auch in Sachen Pandemie aus 2021 zurückzublicken. Aber es geht auch Corona-frei: Zu den Rückblicken aus der Region Buchen gelangen Sie hier. Was in Mosbach abseits der Pandemie los war, lesen Sie hier, und zum Rückblick der Region Mosbach, geht es hier.

Der rettende Piks war heiß begehrt ...

Die Impfkampagne kam zu Beginn des Jahres nur schleppend voran, weil einfach zu wenig Impfstoff bestellt worden war. Auch die Logistik und hier vor allem die komplizierte Terminvergabe bereiteten Probleme. Die Folge: Statt wohnortnahe Angebote nutzen zu können, mussten viele, auch Ältere, weite Strecken wie etwa ins "Impf-Mekka" Rot am See auf sich nehmen.

Vielen war der heiß ersehnte Piks diesen Aufwand aber wert. Der Blick auf die Statistik, auf die sinkende Zahl an schweren Verläufen und Todesfällen, gibt ihnen recht. Bis Jahresende waren rund zwei Drittel der Kreisbürger geimpft. Die Pandemie komplett stoppen ließ sich durch das Impfen aber nicht – weil zu viele Menschen die Spritze verweigerten, und weil es dank neuer Varianten und wegen Impfdurchbrüchen im Herbst zur vierten Welle kam.

... und im Herbst ging es von vorne los

Foto: rüb

Alpha wurde von Delta abgelöst, und jetzt hat auch noch Omikron seinen Fuß in der Tür: Das kleine Virus war augenscheinlich immer einen Schritt schneller als die Wissenschaft – und viel schneller als die Politik. Während die im Spätsommer die Impfzentren schloss, baute sich gerade die vierte Welle auf.

Die Folge: Ab Ende November waren Impftermine plötzlich wieder genauso gefragt wie im Frühjahr. Der Landkreis, die Kommunen und vor allem die Arztpraxen sorgten aber dafür, dass in kürzester Zeit im Landkreis mehr als 40.000 Menschen ihre dritte Spritze erhielten. Und "vollständig geimpft" wurde abgelöst durch "geboostert".

Erst Click & Meet, dann kam 3G

Foto: rüb

Der Einzelhandel war – neben der Gastronomie – die Branche, die am stärksten unter den Corona-Einschränkungen leiden musste. Nach dem Lockdown im Frühjahr ging Shopping zunächst nur mit Termin: Click & Meet. Ab dem Spätsommer wurde dann 3G zum neuen Schlagwort – geimpft, genesen oder getestet, erst in den Restaurants, dann auch im Handel. Viele Kunden hielten den Fachgeschäften die Treue, andere wanderten aber ins Internet ab, und auch das Weihnachtsgeschäft verlief – dann unter 2G – für die meisten Händler nicht nach Wunsch. Und die Wirte? Nachdem sie bis Mai sieben Monate im Lockdown waren, durften sie ihre Lokale zwar offenhalten, die Beschränkungen waren aber so groß, dass einige freiwillig zumachten oder auf Abholservice umstellten.

Eine laute Minderheit

Foto: jam

Die Protestbewegung "Buchen steht auf" lockt im ersten Halbjahr bei mehreren Kundgebungen in der Region Menschen auf die Straße, die mit der Corona-Politik unzufrieden sind. Bei den Demonstrationen vermengen die Redner jedoch regelmäßig gerechtfertigte Kritik mit Falschinformationen. Im Mai – analog zum Rückgang der dritten Infektionswelle – schwindet der Rückhalt für die Bewegung. Der harte Kern der Mitglieder tauscht sich aber weiterhin über den umstrittenen Messengerdienst Telegram aus. Gegen Ende des Jahres greift "Buchen steht auf" dann ein Protestphänomen aus Sachsen, die sogenannten "Montagsspaziergänge", auf.

Kreativ durch die Krise

Foto: rüb

Die Auflistung aller Veranstaltungen, Konzerte oder Jubiläumsfeiern, die im zweiten Corona-Jahr ausgefallen sind, würde jeden Rahmen sprengen. Wie schon 2020 zeigten aber zahlreiche Vereine, Initiativen, Kommunen oder Veranstalter viel Kreativität, um den Menschen in der Krise zumindest etwas Abwechslung zu bieten.

Närrische Filme und Videobotschaften zur Fastnacht, Open-Air-Konzerte im Sommer, ein abgespeckter Schützenmarkt, der zum Besuchermagneten wurde, oder im Dezember die Toni-Eisbahn als Ersatz für die vielen abgesagten Weihnachtsmärkte: Die Alternativen wurden dankbar angenommen!

Pflegekräfte und Ärzte besonders gefordert

Foto: privat

Unser Klinikteam leistet nach wie vor Außerordentliches, jeden Tag, rund um die Uhr, sagt Dr. Harald Genzwürker, Ärztlicher Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken. Zum zweiten Mal in Folge gibt die Pandemie in den Kreiskliniken und im Krankenhaus Hardheim den Takt vor. 2624 Corona-Patienten (inklusive Verdachtsfälle) wurden allein in den Kreiskliniken bisher behandelt. Bestätigte Fälle waren es im zu Ende gehenden Jahr 520. Das Durchschnittsalter: 69,6.

Auf den Intensivstationen in Buchen und Mosbach mussten 105 Patienten behandelt werden – das waren 32 mehr als im Vorjahr. Für die Corona-Patienten fielen bislang insgesamt 23.872 Behandlungstage an (2020: 10.828/2021: 13.044). Wenn man dazu bedenkt, dass der Aufwand bei der Versorgung eines Corona-Patienten etwa zwei- bis dreimal höher ist, dann wird klar, was die Pflegekräfte seit inzwischen 22 Monaten leisten.

Stand der Daten: 30. Dezember, 10 Uhr

97 Menschen sind gestorben

Foto: rüb

In den vergangenen zwölf Monaten sind 97 Menschen aus dem Landkreis im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, 59 Männer und 38 Frauen. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt bei 82,3 Jahren. Das jüngste Todesopfer war eine 50-jährige Frau, das älteste eine 97-jährige Frau. Im ersten Jahr der Pandemie hatten 76 Menschen ihr Leben verloren. Dass im ersten Corona-Jahr, als es noch keinen Impfschutz gab, weniger Menschen gestorben sind als 2021, mag auf den ersten Blick verwundern. Dies lässt sich aber leicht erklären: Mehr als die Hälfte der Todesfälle stammt aus den ersten drei Monaten des Jahres, als noch wenige Menschen vollständig immunisiert waren.

Dass die Impfung sehr wohl in den meisten Fällen vor einem schweren Verlauf schützt, zeigt der Vergleich zweier anderer Zahlen: 2020 gab es im Kreis gut 3000 nachgewiesene Infektionen. Es starb also jeder 40. Infizierte. 2021 waren es dagegen rund 10.000 Infektionen: Es starb nur noch jeder 100. Infizierte. Neben der Wirkung der Impfungen muss dabei aber auch berücksichtigt werden, dass 2021 deutlich mehr getestet wurde als 2020.

Testen, testen, testen

Foto: rüb

Ab März sprossen sie wie Pilze aus dem Boden: Schnellteststationen gab es fortan in fast jeder Kommune. Für den Restaurantbesuch, fürs Einkaufen oder einfach nur, um vor einem Treffen mit Freunden oder Verwandten auf Nummer sicher zu gehen: Testen, testen, testen, so lautete die Devise. Auch für die Schüler und für viele Kindergartenkinder gehörten Selbsttests ab April zum Alltag.

Kurzzeitig ging die Nachfrage nach den Schnelltests im Herbst zurück, als die kostenlosen Bürgertests für einige Wochen abgeschafft wurden. Die Kehrtwende der Politik folgte sogleich. Als dann kurz darauf die 3G-Regel am Arbeitsplatz eingeführt wurde und ungeimpfte Beschäftigte sich täglich testen lassen mussten, setzte erneut ein Run auf die Teststationen ein. Allein der DRK-Kreisverband Buchen machte 2021 fast 200.000 Tests.

Die Kinder und die Pandemie

Foto: schat

Es war ein unschönes Déjà-Vu: Das neue Jahr begann mit Schul- und Kindergartenschließungen. Freizeitangebote ruhten über Monate. Wochenlang mussten die ganz Kleinen zu Hause betreut werden, die Grundschüler konnten Lernpakete abholen, für die Größeren gab es Unterricht am Laptop. Trotz erneut steigender Fallzahlen blieben die Schulen und Kindergärten im Herbst geöffnet. Massive Einschränkungen gab es für die Kinder und Jugendlichen trotzdem: Der Vereinssport wurde wieder in den Lockdown geschickt, dem Nachwuchs fehlen die sozialen Kontakte und Bewegung.