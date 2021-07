Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Eigentlich war es ja ein wenig anders geplant: Am 15. Juli sollte Khadija Mansimova ihr zweites Kind im Buchener Krankenhaus per Kaiserschnitt entbinden. Die kleine Derya hatte es aber ein wenig eiliger, und so kann sie künftig ihren Geburtstag gemeinsam mit ihrer Mama am 13. Juli feiern. Für Papa Vusal Mansimov, Assistenzarzt in der Abteilung für Innere Medizin im Krankenhaus Buchen, eine kleine Erleichterung, denn er muss sich ja jetzt für beide Damen nur ein Datum merken.

Der Dienstag war aber nicht nur der Geburtstag von Derya, sondern es kamen insgesamt sechs Kinder in der Buchener Geburtshilfe auf die Welt. Dort ist man schon seit Wochen sehr beschäftigt: Bis zur Monatsmitte wurden im Juli bereits 46 Kinder geboren. Auch die Bilanz des ersten Halbjahres mit insgesamt 391 Geburten ist bemerkenswert.

Wie viele Patientinnen lobt auch Khadija Mansimova die sehr persönliche Betreuung durch das gesamte Team, vom Kreißsaal über den OP bis zur Wöchnerinnenstation. "Wir fühlen uns hier sehr gut aufgehoben", so die frischgebackenen Eltern übereinstimmend.

Chefarzt Dr. Winfried Munz freut sich ebenfalls über die sehr gute Resonanz der Arbeit seines Teams und lobt ganz ausdrücklich die engagierte Hebammen der Praxis "Kugelrund". Und weiter: "Wir möchten auf Dauer sicherstellen, dass werdende Eltern im Kreis eine Anlaufstelle haben. Gerne bieten wir regelmäßig Online-Informationsveranstaltungen und hoffentlich bald auch wieder Kreißsaalführungen vor Ort an."