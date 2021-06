Schwarzach. (schat) Die Bestätigung hätte kaum deutlicher ausfallen können: 43 von 48 stimmberechtigten Kreisratsmitgliedern votierten am Mittwochabend in Schwarzach für Dr. Achim Brötel als neuen Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises. Vier enthielten sich der Stimme, ein Mitglied des Gremiums stimmte mit "Nein". Der 57-jährige Buchener, der seit 2005 die Geschicke des rund 143000 Einwohner zählenden Kreises maßgeblich lenkt, war als einziger Kandidat ins Rennen gegangen, startet im September dann in seine dritte Amtszeit.

Er "brenne" nach wie vor für diese Tätigkeit, betonte Brötel in seiner Bewerbungsrede, in der natürlich auch die kommenden Herausforderungen gestreift wurden, vor dem in der Schwarzachhalle versammelten Kreistag und zahlreichen interessierten Gästen. Als Landrat habe er seine persönliche und berufliche Lebensaufgabe gefunden. Neben Herzblut und Leidenschaft könne er auch in den kommenden acht Jahren Verlässlichkeit und Berechenbarkeit versprechen.

Das "erneute Vertrauen", um das der Amtsinhaber vor dem Gang zur Wahlurne bat, erteilte ihm der Kreistag in beeindruckender Manier. Eine Bestätigung für das, was war und eine Bestärkung für das, was kommt – wie es Achim Brötel selbst formuliert hatte. Im Beisein seiner Familie, der er vorab für das "weitgehend klaglose" Mittragen seines Einsatzes für den Landkreis gedankt hatte, durfte der alte Landrat nach Auszählung der Wahlergebnisse mit Stolz und Freude die Glückwünsche zur Wahl zum neuen Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises entgegennehmen. "Wir haben im Sinne des Landkreises unseren mutigen Anführer bestätigt", erklärte Dr. Norbert Rippberger für die Fraktionen des Kreistags, nachdem Roland Burger das Wahlergebnis bekannt gegeben hatte.