Neckar-Odenwald-Kreis. (joc/pm) Eigentlich sollte laut offiziellem Terminplan am Montag für viele Abiturienten der offizielle Startschuss für die Abiturprüfungen 2022 an den allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien in ganz Baden-Württemberg erfolgen. Fakt ist allerdings, dass am Montag im Altkreis Buchen nur am Burghardt-Gymnasium (BGB) in Buchen die schriftlichen Prüfungen tatsächlich begonnen haben. Dies liegt an der Fächerauswahl, denn am Montag waren ausschließlich die Absolventen in den Fremdsprachen Italienisch, Portugiesisch und Spanisch gefordert. Und hierzulande gibt es lediglich am BGB einen Spanisch-Leistungskurs. Nur für die fünf LKler am BGB begann also gestern das schriftliche Abitur. In früheren Jahren war das noch ganz anders: Da bildete traditionell das Fach Deutsch den Auftakt der schriftlichen Abiturprüfungen mit einer ungleich höheren Zahl an Prüflingen. Deutsch ist in diesem Jahr erst am Mittwoch an der Reihe. Am Dienstag geht es zunächst mit Bildender Kunst, Informatik, Sport, Gemeinschaftskunde und Geschichte (allgemeinbildende Gymnasien) bzw. den Profilfächern (an den beruflichen Gymnasien) weiter. Die schriftlichen Prüfungen dauern bis zum 6. Mai an. Die mündlichen Prüfungen finden dann in der Zeit vom 27. Juni bis zum 8. Juli statt.

In ganz Baden-Württemberg sind es in diesem Jahr 47.000 Abiturienten, davon 31.600 an den allgemeinbildenden Schulen und 15.800 an den beruflichen Gymnasien. In den sechs Gymnasien im Altkreis Buchen treten insgesamt 349 Abiturienten zu den Prüfungen an. Die meisten Abiturienten im Altkreis Buchen kommen in diesem Jahr mit 94 vom Burghardt-Gymnasium Buchen. Am Eckenberg-Gymnasium Adelsheim sind es ebenso beachtliche 82 Abiturienten und am Ganztagsgymnasium (GTO) in Osterburken 65. Auf Augenhöhe bewegt sich die Statistik bei den beruflichen Gymnasien im Kreis. Am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium an der Helene-Weber-Schule in Buchen wollen 38 Schüler die Allgemeine Hochschulreife erwerben, am Wirtschaftsgymnasium (WG) der Frankenlandschule Walldürn sind es 37 und am Technischen Gymnasium (TG) an der Zentralgewerbeschule Buchen 33.

Für die Prüflinge, die die letzten Jahre unter dem Einfluss und den entsprechenden Einschränkungen der Pandemie bewältigen mussten, ist das Ganze sicherlich kein "normales Abitur". Christof Kieser, Schulleiter der Helene-Weber-Schule in Buchen, sagt: "Keine Frage, die Schulzeit der Schülerinnen und Schüler, die nun ihr Abitur ablegen, war in den vergangenen zwei Jahren durch die Corona-Pandemie stark geprägt und auch in erheblichem Maße beeinträchtigt. Das war auch im letzten Jahr schon so, damals haben es die Schülerinnen und Schüler mit Bravour gemeistert, obwohl es – und das möchte ich hier nochmals herausstreichen – mit Sicherheit keine geschenkten Prüfungen waren. Das tolle Prüfungsergebnis ist sicherlich nicht selbstverständlich und aller Ehren wert. Ich hoffe, dass auch der jetzige Jahrgang mit der besonderen Situation gut zurechtkommt und ein gutes Abitur ablegt."

Corona wird aber auch bei der diesjährigen Abiturprüfung berücksichtigt: Kultusministerin Theresa Schopper: "Wir haben wieder Anpassungen vorgenommen, um die coronabedingten Umstände angemessen zu berücksichtigen und um den Prüflingen ein faires Abitur zu ermöglichen." Dies betrifft vornehmlich die Rahmenbedingungen – das Niveau und die Anforderungen bleiben aber unverändert. So stehen den Prüflingen in diesem Jahr 30 Minuten mehr Arbeitszeit zur Verfügung. Zusätzlich werden den Lehrkräften wie auch im letzten Jahr für die schriftliche Prüfung weitere Aufgaben zur Vorauswahl zur Verfügung gestellt. So können sie jeweils diejenigen Aufgaben für ihre Prüflinge auswählen, die am besten zum erteilten Unterricht passen. In den Fächern, in denen auch unter normalen Umständen eine Schülerwahl von Aufgaben vorgesehen ist, bleibt diese in vollem Umfang erhalten. In den berufsbezogenen Fächern der beruflichen Gymnasien wurden zusätzlich zur Verlängerung der Prüfungszeit inhaltliche Schwerpunkte für die Prüfung gesetzt.

> Besondere Herausforderungen: Zusätzlich zu Corona haben manche Schulen noch mit ganz spezifischen Problemen zu kämpfen, die einen erheblichen organisatorischen Mehraufwand erfordern. So hat man am BGB in Buchen der Situation Rechnung tragen müssen, dass die Schule noch eine Baustelle ist. Konrektor Achim Wawatschek: "Wir wollten den Schülern nicht zumuten, dass sie ihre Abiturprüfungen schreiben müssen, wenn nebenan eine Rüttelplatte für ohrenbetäubenden Lärm sorgt. Deshalb finden die Abiturprüfungen des BGB in der Mehrzweckhalle in Hainstadt statt." Diese Sorgen hat man an der Helene-Weber-Schule in diesem Jahr nicht (mehr). Schulleiter Christof Kieser: "Die räumliche Situation ist jetzt bei uns sehr gut. Durch die Übernahme der Räume des ehemaligen Veterinäramts haben wir ausreichend Platz, um die Prüfungen komplett an der Schule abzuwickeln."

> Dank an die Lehrkräfte: Dass die Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet in die Abiturprüfungen gehen können, ist auch ein Verdienst der Lehrkräfte, wie die Kultusministerin ausdrücklich betont: "Die Schulleitungen und die Lehrkräfte haben die Schülerinnen und Schüler gut durch die vergangenen Pandemiejahre geführt und ihnen eine gute Vorbereitung, auch unter den widrigen Umständen, ermöglicht. Ich habe großen Respekt vor dem, was Schulleitungen und ihr gesamtes Team vor Ort stemmen und nun noch einmal organisieren, um einen reibungslosen Ablauf der Abiturprüfungen zu ermöglichen. Dafür danke ich allen Beteiligten."

> Zum Modus: Die Prüfungen an den allgemeinbildenden Schulen sind gestern mit den Fächern Italienisch, Portugiesisch und Spanisch gestartet. Bei der Fächerwahl gilt wiederum das Leistungskurs-System. Dabei legen alle Schülerinnen und Schüler in ihren drei gewählten Leistungsfächern jeweils eine schriftliche Prüfung ab. Gemäß der Abiturverordnung Gymnasien der Normalform (AGVO) wählen die Prüflinge zwei ihrer drei Leistungsfächer aus Deutsch, Mathematik, den Fremdsprachen und den Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) aus. Das dritte Leistungsfach ist ein weiteres Fach aus dem Pflichtbereich.

Die mündlichen Prüfungen finden in der Zeit vom 27. Juni bis 8. Juli statt. Dabei absolviert jede Abiturientin und jeder Abiturient in der Regel zwei mündliche Prüfungen.

An den beruflichen Gymnasien wird die schriftliche Abiturprüfung in vier Fächern abgelegt. Neben den sechsstündigen Profilfächern befinden sich darunter die vierstündigen Kernfächer Mathematik, Deutsch oder eine Fremdsprache sowie ein von den Schülerinnen und Schülern gewähltes viertes schriftliches Prüfungsfach. Hinzu kommt verpflichtend eine mündliche Prüfung in einem weiteren Fach, welche sich aus einem Präsentationsteil und einem sich anschließenden Prüfungsgespräch zusammensetzt. Die mündlichen Prüfungen finden an den beruflichen Gymnasien im Zeitraum vom 28. Juni bis 8. Juli statt.

> Der weitere Zeitplan: An den allgeinbildenden Gymnasien sind heute u.a. Bildende Kunst, Informatik, Sport, Ethik, Musik, Naturwissenschaft und Technik (NwT), Religionslehre, Gemeinschaftskunde, Geografie und Geschichte an der Reihe. Am Mittwoch, 27. April, Deutsch; Donnerstag, 28. April, Biologie; Freitag 29. April, Englisch; 2. Mai: Physik; 3. Mai: Mathematik; 4. Mai Chemie; 5. Mai: Französisch und 6. Mai: Latein.

An den beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg geht es in der Regel erst heute richtig los. Und dann gleich mit dem sehr wichtigen Profilfach. Ein Tag später folgt Deutsch. Karsten Heiß, der Schulleiter des Technischen Gymnasiums an der Zentralgewerbeschule in Buchen, unterstreicht auf RNZ-Anfrage, dass es diese Kombination gleich in sich habe. "Mechatronik, Technik und nach den sechsstündigen Profilfächern gleich am nächsten Tag Deutsch mit einem langen Klausurzeitraum, das ist schon ein anspruchsvoller Auftakt!" Weiter geht es hier am 29. April mit Englisch, 3. Mai Mathematik, 5. Mai Französisch und 6. Mai Physik, Chemie und Biologie.

Nach den mündlichen Prüfungen können sich die Schüler ab 8. Juli auf die Zeugnisübergabe freuen.