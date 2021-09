Wie hier in Buchen gibt es an den Wahlplakaten derzeit kaum ein Vorbeikommen. Am Sonntag sind die Bürger zur Stimmabgabe aufgefordert. Foto: Rüdiger Busch

Odenwald/Tauber. (pm) Rund 210.000 Bürger des Wahlkreises 276 Odenwald-Tauber sind am 26. September aufgerufen, ihre Stimmen für die Wahl des 20. Deutschen Bundestages abzugeben. Bei der Bundestagswahl besteht also die Gelegenheit für alle Wahlberechtigten, darüber zu entscheiden, welche Parteien im neuen Bundestag vertreten sind, wie viele Parlamentssitze sie erhalten und welche Abgeordneten in den Bundestag einziehen.

Der Wahlkreis Odenwald-Tauber setzt sich aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Main-Tauber-Kreis zusammen. Flächenmäßig gehört der Wahlkreis zu einem der größten in Baden-Württemberg. Die Organisation und Durchführung der Wahl liegt in diesem Jahr beim Neckar-Odenwald-Kreis. Kreiswahlleiter ist Landrat Dr. Achim Brötel.

Nachdem die Wahlbeteiligung im Wahlkreis bei den Bundestagswahlen seit 1998 (Wahlbeteiligung: 83,2 Prozent) stets gefallen ist und 2009 nur noch 71 Prozent betrug, konnte bei den beiden vergangenen Bundestagswahlen 2013 und 2017 wieder ein Anstieg verzeichnet werden. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 betrug die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 77 Prozent.

Um diesen Trend bei der anstehenden Wahl fortzusetzen, appelliert der Kreiswahlleiter an alle Wahlberechtigten, ihr Wahlrecht trotz der coronabedingten Sondersituation in Anspruch zu nehmen: "Die Möglichkeit, frei und unabhängig wählen zu können, ist ein hohes Gut, um das in vielen Ländern – gerade auch ganz aktuell – erbittert gestritten und gekämpft wird. Nutzen Sie dieses demokratische Grundrecht."

Neun Direktkandidaten

Für den Wahlkreis Odenwald-Tauber wurden neun Kreiswahlvorschläge zugelassen, aus denen der Wähler mit seiner Erststimme einen Wahlkreisabgeordneten wählen kann: Nina Warken (CDU), Anja Lotz (SPD), Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Grüne), Timo Breuninger (FDP), Dr. Christina Baum (AfD), Robert Binder (Die Linke), Dominik Leuser (Die Partei), Stefan Grimm (Freie Wähler) und Dr. Dieter Schwarz (Die Basis).

24 Landeslisten

Bei der Zweitstimme können sich die Wähler zwischen 24 Landeslisten entscheiden. Auch hier finden sich Kandidaten aus dem Wahlkreis wieder: CDU: Margaret Horb (Platz 12); SPD: Anja Lotz (29); Grüne: Charlotte Schneidewind-Hartnagel (24) und Amelie Pfeiffer (36); FDP: Timo Breuninger (27); AfD: Dr. Christina Baum (8); Freie Wähler: Stefan Grimm (4). Wie ihre Chancen auf den Einzug ins Parlament aussehen, hängt vom Abschneiden der jeweiligen Partei ab.

Zwei Stimmen zu vergeben

Jeder Wähler hat zwei Stimmen und damit auch zwei Entscheidungen zu treffen. Mit der ersten Stimme wählt er einen der Kandidaten, der von den Parteien in seinem Wahlkreis aufgestellt worden ist, und legt damit fest, wer ihn ganz persönlich in Berlin vertreten soll. Die zweite Stimme gibt er der Landesliste einer Partei und entscheidet damit, welche Partei regieren soll.

Wahltagsbefragungen

Wie bei früheren Wahlen auch wird eine repräsentative Wahlstatistik über die Geschlechts- und Altersgliederung der Wahlberechtigten erstellt. Dies geschieht in ausgewählten Wahlbezirken. Im Wahlkreis Odenwald-Tauber sind dies folgende Urnenwahlbezirke: Buchen (Wahlbezirk 001-02), Buchen (Wahlbezirk 006-11), Hardheim (Wahlbezirk 001-01), Hardheim (Wahlbezirk 002-01), Külsheim (Wahlbezirk 001-04), Tauberbischofsheim (Wahlbezirk 006-25) und Waldbrunn (Wahlbezirk 1). Für diese Sonderauszählungen finden sich auf den Stimmzetteln Aufdrucke nach Geschlecht und fünf Altersgruppen, wie z. B. "H – Weiblich, geboren 1987 bis 1996". Das Wahlgeheimnis wird dabei auf jeden Fall gewährleistet.

Das Wahlergebnis

Das Ergebnis des gesamten Wahlkreises wird am Abend des 26. September beim Landratsamt in Mosbach ermittelt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich direkt über die Homepage des Neckar-Odenwald-Kreises über den Ausgang der Wahl informieren oder die Informationsstelle im Landratsamt unter Beachtung der geltenden strengen Corona-Regelungen im Verwaltungsgebäude 2, Renzstraße 7, Zimmer 110, aufsuchen. Das endgültige Wahlergebnis für den Wahlkreis Odenwald-Tauber stellt der Kreiswahlausschuss am 1. Oktober um 10 Uhr in einer öffentlichen Sitzung im Landratsamt fest.

Info: Auf unserer Sonderseite finden Sie am Sonntag aktuell die Ergebnisse aus den einzelnen Kommunen und dem Wahlkreis.

Praktische Tipps für die Bundestagswahl

Bekanntermaßen kann am Wahlsonntag, 26. September, gewählt werden: Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Im Anschluss werden die Wahlergebnisse durch die Wahlvorstände öffentlich ausgezählt.

Wer sich am Sonntag zur Urnenwahl aufmacht, sollte sich zuvor in der Wahlbenachrichtigung vergewissern, wo sich das Wahllokal befindet. Wegen der Vorgaben der Corona-Verordnung gibt es nämlich einige Änderungen bezüglich der bisher gewohnten Wahllokale.

Beim Betreten der Wahllokale gelten die Infektionsschutzmaßnahmen nach der Corona-Verordnung.

Es muss eine medizinische Maske oder eine Atemschutzmaske (FFP2, KN95, N95) getragen werden. Ausnahmen gibt es nur für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und für Personen, die durch ärztliche Bescheinigung nachweisen, dass ihnen das Tragen einer Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. Ein Zutrittsverbot zum Wahlraum besteht für Personen mit typischen Symptomen einer Corona-Infektion oder auch für die, die keine Maske tragen, ohne dass eine Ausnahme vorliegt. Die Personenzahl im Wahlraum ist begrenzt, gegebenenfalls muss vor dem Wahllokal gewartet werden. Darüber hinaus ist die Abstandsregel einzuhalten. Jeder hat sich beim Betreten des Wahlraums die Hände zu desinfizieren. Sinnvoll ist, wenn jeder seinen eigenen Stift mitbringt.

Bei der Bundestagswahl gibt es bei der direkten Stimmabgabe im Wahllokal keinen Wahlumschlag. Der Wähler muss deshalb seinen Stimmzettel so falten und in die Wahlurne werfen, dass seine Wahlentscheidung nicht erkennbar ist.

Blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte können eine kostenlose Stimmzettelschablone bei den Blinden- und Sehbehindertenvereinen bestellen. Mit diesem Hilfsmittel ist es möglich, dass diese Wähler allein wählen können. Eine oft gestellte Frage ist die nach dem gestanzten Loch oben auf der Vorderseite des Stimmzettels. Die Erklärung: Nach der Vorgabe der Bundeswahlordnung kann so von Sehbehinderten die Stimmzettelschablone verwendet werden. In den Wahllokalen werden umfangreiche Hygienemaßnahmen umgesetzt, um den Infektionsschutz sicherzustellen.

Wer das Wahllokal am Wahltag jedoch nicht aufsuchen möchte, besitzt die Möglichkeit, per Briefwahl zu wählen. Die Unterlagen hierzu können noch bis spätestens am heutigen Freitag, 24. September, bei der zuständigen Wahldienststelle im Rathaus beantragt werden. Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung kann Briefwahl auch noch bis 15 Uhr am Wahltag beantragt werden. Die Wahlbriefe sollten so schnell wie möglich zurückgeschickt werden, weil nur die ausgezählt werden, die am Wahltag vor 18 Uhr bei der Wahldienststelle eingegangen sind. Somit wird empfohlen, sie nicht mehr zu verschicken, sondern bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abzugeben.