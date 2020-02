Kein seltenes Bild am Freitagmorgen: Dieser Baum auf dem Radweg zwischen Walldürn und Rippberg, im Bereich der Kläranlage Walldürn, konnte dem Druck der Schneemassen nicht mehr standhalten und stürzte um. Foto: Stefan Michel

Neckar-Odenwald-Kreis. (joc/pol) Er kam schnell – dafür aber umso heftiger, der kurzfristige Wintereinbruch am Donnerstag. Vor allem die Autofahrer waren nicht zu beneiden, denn aufgrund der Witterung kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn (hierzu gehören der Kreis Heilbronn sowie Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis) zu einer Vielzahl von Unfällen. Allein in der Zeit zwischen 14 und 24 Uhr hatten die Beamten der 13 Reviere und 29 Polizeiposten mit 115 Verkehrsunfällen (!) allerhand zu leisten. Dabei wurden glücklicherweise nur zwei Personen leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 250.000 Euro geschätzt.

Der schwerste Verkehrsunfall in unserer Region ereignete sich dabei im Heilbronner Land: Hier kam ein Schwertransporter mit 134,5 Tonnen zwischen Ittlingen und Eppingen-Richen von der rutschigen Fahrbahn ab und stürzte um. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.

Im Neckar-Odenwald-Kreis hielt sich der entstandene Unfallschaden nach ersten Erkenntnissen zwar glücklicherweise in Grenzen, aber Unannehmlichkeiten mussten viele, die trotz der widrigen Bedingungen unterwegs waren, allemal in Kauf nehmen. Auf den Straßen mussten die Verkehrsteilnehmer besondere Vorsicht walten lassen, dass das eigene Gefährt keine unliebsame Begegnung mit der Böschung neben der Fahrbahn machte, weil die Masse an Schnee auf den Straßen erhebliche Beeinträchtigungen mit sich brachte. Manche Straßen wurden zum Schutz der Autofahrer sogar komplett gesperrt, weil man hier umstürzende Bäume befürchtete, etwa die Strecken zwischen Walldürn und Hornbach sowie Rippberg und Hornbach. Auch der Zugverkehr war erheblich eingeschränkt.

Insgesamt waren es 91 Einsätze, hauptsächlich bedingt durch umgestürzte Bäume, querstehende oder liegen gebliebene Lkw und technische Defekte an diversen Anlagen, die der Polizei neben den Unfällen am Donnerstag noch zu schaffen machten.

Aber auch zu Hause spürte man die Auswirkungen der Schneemassen. Mancherorts, wie etwa in Walldürn-Hornbach, blieben einige Haushalte in den Abendstunden gänzlich ohne Strom. Und in Buchen freuten sich Fußballfans mit einer Sat-Schüssel auf dem Dach vergeblich auf das abendliche Europapokalvergnügen. Der Schnee sorgte für schwarze Bildschirme.

Am Freitag lachte zwar schon wieder die Sonne, doch auch hier waren die Folgen des Wintereinbruchs noch spürbar. "Vorsicht vor Schneebruch" hieß es hier für die Fußgänger, die – etwa beim Gassi gehen – in waldreichen Gebieten unterwegs waren. Als Schneebruch werden Baumschäden bezeichnet, die durch hohe Schneelasten entstehen. Der Schnee hat durch die Temperaturen um den Gefrierpunkt einen hohen Wassergehalt und ein Vielfaches an Gewicht. Dabei brechen Äste, Kronen oder Stämme; mitunter fallen Bäume komplett um, weil die Wurzelteller durch den Regen der letzten Zeit nicht mehr genug Halt haben.

Angesichts der aktuellen Situation riet daher u. a. die Stadt Walldürn dazu, zur eigenen Sicherheit Waldspaziergänge vorerst zu unterlassen.

Dass die Gefahr im Wald nicht zu unterschätzen ist, davon zeugen zahlreiche umgestürzte Bäume. So sind beispielsweise im Bereich des Radweges zwischen Walldürn und Rippberg mehrere Bäume im Bereich der Kläranlage und des Wildgeheges umgestürzt.

Der Forst machte sich am Tag danach daran, die Schäden des "weißen Donnerstags" zu sichten.