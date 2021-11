Die Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen. Archiv-Foto: Tanja Radan

Mosbach/Buchen. (RNZ) Aufgrund der stark steigenden Inzidenzwerte haben bereits viele Kliniken in der Region die Besuchsmöglichkeiten stark einschränken müssen. Auch die Leitung der Neckar-Odenwald-Kliniken sieht sich zu diesem Schritt gezwungen.

Jeder Patient darf täglich bis zu eine Stunde lang einen Besucher empfangen. Diese müssen sich bis spätestens 12 Uhr über die Pforte anmelden. Besuchszeit ist zwischen 16 und 19 Uhr. Diese Einschränkungen sollen verhindern, dass sich zu viele Besucher gleichzeitig in den Kliniken aufhalten und dann der Schutz von Patienten und Mitarbeitern nicht mehr sichergestellt ist.

Alle Besucher müssen symptomfrei sein. Es gelten die 3G-Regeln: Für einen Besuch muss entweder ein Impfnachweis, ein Genesenen-Nachweis oder ein Nachweis über einen negativen Test einer anerkannten Abstrichstelle vorgelegt werden.

Ein Schnelltest darf dabei nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. Besucher müssen während des gesamten Aufenthalts im Krankenhaus ihre FFP2-Maske korrekt tragen und die Abstands- sowie Hygieneregeln einhalten.

In begründeten Ausnahmefällen darf von den Besuchszeiten abgewichen werden: So erhalten Mutter oder Vater eines kranken Kindes ebenso Zutritt wie die Angehörigen von Sterbenden. In Buchen darf darüber hinaus, wie schon bisher, eine Schwangere unter der Geburt von einer Vertrauensperson begleitet werden. Für Väter, die das Neugeborene und die Partnerin besuchen möchten, gilt ebenfalls eine Ausnahme. Auch für diese Ausnahmefälle gelten allerdings die 3G-Regeln.