Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) "92,6 Prozent der Intensivpatienten waren ungeimpft." Diese Aussage aus unserem Artikel zur Corona-Situation im Kreis und den Kliniken sorgte übers Wochenende auf der Facebook-Seite "RNZ Neckar-Odenwald" für teilweise heftige Diskussionen – insgesamt gab es 132 Kommentare. Die Diskussion gipfelte darin, dass einzelne Nutzer der RNZ, den Kliniken und dem Ärztlichen Direktor Priv-Doz. Dr. Harald Genzwürker unterstellten, falsche Zahlen zu verbreiten.

Hintergrund war die Behauptung eines Kommentierenden, dass in den Krankenhäusern der Impfstatus gar nicht systematisch erfasst werde. Wenn nun also die Neckar-Odenwald-Kliniken für den Zeitraum von August bis Anfang Dezember melden, dass von den 27 Covid-19-Patienten, die auf den Intensivstationen in Buchen und Mosbach behandelt wurden, nur zwei gegen Corona geimpft wurden, dann könne dies gar nicht stimmen, da die Kliniken überhaupt nicht über diese Daten verfügen würden. Dies seien "Phantasiezahlen", so der Vorwurf. Und falls sie doch stimmen würden, so die Aussage eines Diskussionsteilnehmers, hätten sich die Kliniken strafbar gemacht: "Denn aktuell ist es aus Datenschutzgründen gar nicht erlaubt, derartige Daten zu erfassen und weiterzuleiten. Klingt komisch – ist aber so, dank der Europäischen Datenschutzverordnung."

Auch dieser Hinweis auf angebliche rechtliche Vorgaben macht diese Falschaussagen nicht besser. Nachdem bereits mehrere Nutzer diese unwahren Behauptungen in ihren Kommentaren korrigiert hatten, meldete sich Dr. Genzwürker selbst zu Wort: "Natürlich erfassen wir den Impfstatus!" Er wies darauf hin, dass die Kliniken bereits seit Monaten gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) verpflichtet seien, jede Aufnahme eines Falles mit Sars-CoV-2 oder mit Verdacht auf diese Infektion binnen 24 Stunden zu erfassen und an das zuständige Gesundheitsamt zu melden. Der Meldebogen enthält auch detaillierte Abfragen des Impfstatus. Mit der Novelle des IfSG Ende November wurde eine Verpflichtung eingeführt, den Impfstatus aller Patienten – und nicht nur der an Covid-19 erkrankten – zu erfassen und das 14-tägig zu melden.

Und was den Datenschutz angeht: Bei Presseanfragen nach der aktuellen Belegung der Intensivstationen melden die Kliniken tatsächlich keinen Impfstatuts, da daraus Rückschlüsse auf die derzeitigen Patienten gezogen werden könnten. Beim Betrachten eines längeren Zeitraums mit einer deutlich größeren Zahl an Patienten spricht auch aus Datenschutzgründen nichts dagegen, den Impfstatus – wie in diesem Fall – mit anzugeben; zumal diese Daten eine wichtige Botschaft enthalten, die manche nicht gerne hören: Eine Impfung schützt in den meisten Fällen vor einem schweren Verlauf.

Dem Ärztlichen Direktor Dr. Genzwürker ist es ein Anliegen, solchen Falschbehauptungen immer wieder Fakten gegenüberzustellen. Wer die Diskussionen in den sozialen Netzwerken verfolgt, weiß, dass dies einer Sisyphusarbeit gleicht, aber einer Sisyphusarbeit, die sich lohnt: Schließlich sprechen die Fakten eine deutliche Sprache. Man muss sie nur verstehen wollen.