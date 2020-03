Buchen. (rüb) Die Sichtung des Klapperstorchs ist seit jeher mit positiven Gedanken verbunden. In Zeiten der Coronakrise lässt sich das Auftauchen des Weißstorchs durchaus als Zeichen der Hoffnung interpretieren – wenn schon das Leben der Menschen komplett aus der Bahn geworfen wird, so läuft in der Natur wenigstens alles nach Plan!

Bereits am Sonntag wurden im Bereich des Buchener Museumshofs zwei Exemplare gesichtet. Vermutlich die selben Tier waren dann am Montagmorgen im Hettinger Tal auf Nahrungssuche. Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn sind die Glücksbringer aus ihrem Winterquartier zurückgekehrt.