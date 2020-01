Neckar-Odenwald/Krautheim. (F) Ein Feuerwerk der guten Laune zündeten die vielen Akteure bei der mehr als fünfstündigen Narrenring-Eröffnungssitzung des Narrenrings Main Neckar am Samstagabend im Saal des Eugen-Seitz-Bürgerhauses in Krautheim. Ausrichter war in diesem Jahr die FG Lemia, welche die Veranstaltung perfekt organisierte und damit bereits einen ersten echten Höhepunkt der Faschenacht" servierte. Närrischer Witz, tolle Gags und atemberaubende tänzerische Darbietungen lösten sich bei den einzelnen Programmpunkten ab. Die Stimmung unter den Gästen wurde im Verlauf der Sitzung immer besser. Schade nur, dass doch einige Stühle im Saal leer geblieben waren. Die Krautheimer Stadtkapelle unter Dirigent Thomas Klärle heizte die Stimmung schon vor der Sitzung kräftig an. Sitzungspräsident Stefan Schulz führte wie immer gekonnt und mit viel Witz durch das närrische Programm.

Wolfgang König von den „Höpfemer Schnapsbrennern“ befasste sich in seiner Bütt mit „Faschenacht for Future“.

Nach dem Einzug des Narrenringpräsidiums, der mehr als 30 Gastabordnungen, der Vereine des Narrenrings und der Prinzenpaare sowie Amtmann Stumpf und Götz von der Krautheimer Lemia folgte nach der Begrüßung des Präsidenten und einem närrischen Liedbeitrag von Holger Ebert (Oberlauda) der Einstieg in das eigentliche Programm mit 17 zündenden Punkten.

Nach dem hervorragend einstudierten Tanz des Krautheimer Tanzmariechens Marie Brand, die gekonnt, ohne ihre verletzte Partnerin über die Bühne wirbelte, präsentierte sich Peter Bienert, als "Isegrim vom Unterschloss" von den "Hordemer Wölf" mit einer politischen Bütt. In seinem Rückblick durfte neben der kleinen "Greta", Präsident Trumpp, dem Brexit, und natürlich "AKK" nicht fehlen. .

Ein tänzerischer Augenschmaus war der anschließende Gardetanz der Präsidentengarde der FG "Fideler Aff" aus Walldürn. Dafür gab es schon die erste Rakete wie auch für den Auftritt der Jollegarde mit dem Titel "Alice im Wunderland des CC Amorbach.

Einen gekonnten Angriff auf die Lachmuskeln startete "Weichei" Martin Gehrig von der FG Höhgöiker aus Glashofen, der in seiner Bütt auf die Kochkünste seiner Frau einging, worüber sich nur der Rauchmelder freut. Der Komposthaufen von früher sei heute ein "Smusi "berichtete der gestresste Ehemann, der für seinen Beitrag viel Beifall des närrischen Publikums erhielt.

Das Männerballett der FG "Bischemer Kröten" brillierte anschließend mit ihrem Tanz "Abschleppdienst – wir schleppen alles ab". Das war "großes Kino", sagte der begeisterte Sitzungspräsident Stefan Schulz.

Eine Augenweide waren die Tanzauftritte bei der Eröffnungssitzung in Krautheim, hier mit der Präsidentengarde der „FG Höhgöiker Glashofen“ (l.) und der Präsidentengarde der FG „Fideler Aff“ aus Walldürn. Alle Fotos: Helmut Frodl

Eine Augenweide war der Schautanz der "Dancing Moskitos" aus Königshofen mit dem Titel "Der Spiegel der Zeit", wofür eine weitere Rakete in den Jagsttalhimmel geschossen wurde. Die 40 Tänzerinnen passten kaum auf die Bühne.

Atemberaubende Akrobatik zeigte dann im Anschluss Tanzmariechen Nicole Geiger von der KG Neckario Neckarelz.

Ein besonderer Höhepunkt bei der Eröffnungssitzung war dann einmal mehr die Bütt von Routinier Wolfgang König von den "Höpfemer Schnapsbrennern", der sich in seinem fast halbstündigen Auftritt dem Thema "Faschenacht for Future" und dem damit verbundenen Klimawandel widmete. Dieser sei bereits, wie er sagte, in Krautheim angekommen, denn auf der Bühne sei es schon sehr trocken geworden. Oder: "Der Berliner Flughafen steht geschlossen hinter der Regierung". Und er setzte noch viele Kalauer obendrauf "Klimaaktivisten kann man nicht hänseln, die werden jetzt "gegretelt", oder "Wenn die Greta herausfindet, dass im Bier CO2 enthalten ist, wird das auch noch verboten. Nach dem erhaltenen Orden gab König noch einen Abschlusswitz zum Besten. Ein mehr als gekonnter Beitrag, bei dem viel gelacht wurde und der die Besucher von den Stühlen riss.

Nach dem "König" von Höpfi folgte der Gardetanz der Rittergarde der FG Lemia aus Krautheim, die sich mit dieser gekonnten Darbietung auch den Vize-Narrenringmeister ertanzten. Hierfür gab es eine weitere Rakete wie auch für den Schautanz der karnevalistischen Tanzsportgruppe des TSV Buchen, die bei dieser Sitzung Premiere hatten und dabei voll und ganz überzeugten. Sie wirbelten als "mythische Wesen" über die Bühne.

Nach den Frauen folgte das Männerballett der FG Lemia Krautheim, das sich als "Jagsttal-Casanovas" präsentierte.

Maxi Maurer von der FG „Merchinger Brogge“ war in seiner Bütt als emsige Zahnfee unterwegs.

Im vergangenen Jahr testeten Andreas Poser und Andreas Leiblein von den "Lustigen Vögeln" aus Schweinberg noch Klopapierrollen. Diesmal traten sie in ihrer musikalischen Doppelbütt als "Gerstensafttester" auf und bekamen dafür ebenfalls viel Beifall.

Wahre Augenweiden waren die beiden Tanzauftritte der Präsidentengarde der "FG Höhgöiker Glashofen" mit ihrem Schautanz und der gemischten Schautanzgruppe der FG Höpfemer Schnapsbrenner, die in London als Detektive unterwegs waren.

Zu einem der letzten Höhepunkte der fünfeinhalbstündigen Eröffnungssitzung zählte die Bütt von Maxi Maurer von der "FG Merchinger Brogge", der in seinem närrischen Beitrag als "Zahnfee" in Kraude unterwegs war und nicht nur den Präsidenten, dem er das Zähneputzen mit Erdbeerzahncreme lernte, auf den närrischen Zahn fühlte. Für diese großartige Nummer gab es eine weitere Rakete, Maurer verabschiedete sich dann mit dem Lied "Sandale" von der Bühne.

Ein letzter Glanzpunkt und einen krönenden Abschluss dieser begeisterten Eröffnungssitzung setzten die "Goldstücke" der FG Hordemer Wölf. Die 19 Damen, alle, so wurde versichert, über 35 Jahre alt, hatten eine bunte Nummer "Vom Bettler zum Millionär" parat, die seinesgleichen sucht. Der erzielte Lottogewinn zahlte sich auch für die Besucher aus. Die Kostümierung und die Choreografie dieses Auftrittes begeisterten. Erstmals gaben die bestens aufgelegten Damen aus "Horde" eine Zugabe für die es frenetischen Beifall und stehende Ovationen gab.

Zum abschließenden Finale trafen sich dann die Akteure nochmals auf der Bühne. Präsident Stefan Schulz dankte für die Mitwirkung und die gelungenen Beiträge bei diesem närrisch-bunten und kurzweiligen Programm. In seinen Dank schloss er auch den Veranstalter, die FG Lemia Krautheim, für die perfekte Organisation unter ihrer Präsidentin Sybille Weisl und ihrem Helferteam mit ein. Nach dem närrischen Auszug "fünf vor zwölf" war dann ausgelassene "Party" angesagt.