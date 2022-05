Hardheim. (RNZ) Vorbildlicher Sportsmann, Identifikationsfigur und Bindeglied zwischen der glorreichen Hardheimer Handballvergangenheit und -zukunft: Hardheim trauert um Peter Steinbach, der am 27. April im Alter von nur 63 Jahren gestorben ist.

Peter Steinbach kam als 17-Jähriger über die Leichtathletik zum Handball. Damals war noch nicht abzusehen, dass er einer der größten und erfolgreichsten Handballer des TV Hardheim werden würde. Bereits zu Beginn seiner großartigen Spielerkarriere war er Stammkraft in der ersten Mannschaft, die damals in der Landesliga spielte. Aufgrund seiner körperlichen und spielerischen Voraussetzungen begleitete er als Spieler zwei Generationen auf dem Handballfeld.

Unzählige Male war er in dieser Erfolgszeit Torschützenkönig in Landesliga, Badischen Oberliga, und er war auch unter den besten Schützen der Regionalliga Süd. In dieser Zeit erhielt er unzählige Angebote von Bundesligisten, die er jedoch stets ablehnte: Peter Steinbach ist seinem TV Hardheim immer treu geblieben.

Zu den besonderen Leistungen, die er bei den Verbandsspielen zeigte, kamen weitere denkwürdige Auftritte dazu: So konnten die Zuschauer ihn bei Freundschaftsspielen gegen die damaligen Bundesligisten TV Großwallstadt, TUSEM Essen, TSV Milbertshofen sowie gegen Steaua Bukarest, Dukla Prag oder die koreanische Nationalmannschaft für seinen TV Hardheim kämpfen sehen.

In dieser Zeit stand er mit seiner Mannschaft in Endspielen des Badischen Handball-Verbandes und des Süddeutschen Handball Verbandes. Weiterhin erreichte er mit seinem Team zweimal die dritte Runde des Deutschen Handballpokals, wo Hardheim unter den besten 32 Mannschaften von Deutschland war.

Nach dem Abstieg von der Regionalliga Süd bis zur Landesliga Nord war es Peter Steinbach zu verdanken, dass es wieder hochging: Mit der zweiten Spielergeneration schaffte er den erneuten Aufstieg in die Badische Oberliga und feierte unzählige überregionale Pokalerfolge. Hier war er der verlängerte Arm des Trainers und führte seine Mitspieler durch seinen unbändigen Kampfes- und Siegeswillen zum Erfolg.

Trainer wie Werner Hollerbach, Ernest Pahan, Peter Brunner oder Adrian Pasula formten ihn zu einem der besten Handballspieler Hardheims. Während seiner aktiven Zeit brachte sich Peter Steinbach auch als Trainer in die Jugendarbeit ein.

Auch nach seiner aktiven Laufbahn war er bis zu Beginn seiner Krankheit ständig Zuschauer in der Sporthalle. Dort war er Ansprechpartner und Ratgeber für Trainer und Offizielle. Die Alten Herren erweckte er wieder zur sportlichen Betätigung, und er war der Motor für die sportlichen Aktivitäten und Freizeitbeschäftigungen der Junggebliebenen.

Bei den traditionellen Bürgerpokalturnieren, Sommerfesten oder bei anderen anstehenden Aufgaben der Handballabteilung war er immer hilfsbereit und unterstützte die Verantwortlichen.

Peter Steinbach begründete, prägte und pflegte als vorbildlicher und begeisternder Sportsmann jahrzehntelang auf besondere Weise die Verbundenheit Hardheims mit den Handballern des TV. Im Jahr 2003 wurde ihm in Anerkennung seines langjährigen Engagements die bronzene Bürgermedaille der Gemeinde Hardheim verliehen.

Die Handballer des TVH und alle, die Peter Steinbach gekannt haben, trauern mit seiner Familie um einen großartigen Sportsmann und Menschen.