Als Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Sommer ankündigte, dass "der Glyphosatausstieg kommt", haben Aktivisten überall in Deutschland gejubelt Sie begrüßen, dass die Anwendung der umstrittenen Herbizidkomponente ab 2024 vollständig verboten sein soll. Doch mit diesem geplanten Schritt, den Umweltschützer als Erfolg verbuchen, haben sie sich möglicherweise ein Eigentor geschossen. Denn Pflanzenschutzmittel sind eine wichtige Waffe im Arsenal der Landwirte. "Wenn wir auf Glyphosat verzichten müssen, werden die Ackerbauverfahren nicht umweltfreundlicher, im Gegenteil", sagt zum Beispiel der Agronom Jan Petersen von der Technischen Hochschule Bingen. Und Studien zeigen: Der Verlust von Glyphosat führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Ertragseinbußen, zu verstärkter Erosion und zu einem Verlust der Bodenfruchtbarkeit. Diese Einschätzung teilen Betroffene in der Region. Die RNZ hat bei einem Landwirt und einer Pflanzenschutzexpertin nachgefragt, wie sie das geplante Verbot bewerten und welche Konsequenzen sich abzeichnen.

Ertragsverlust

Geringere Ernten gehen mit dem Aus für Glyphosat einher, wenn die Landwirte keinen adäquaten Ersatz finden. Denn ob mit oder ohne den Wirkstoff: Die Problemstellung auf dem Acker bleibt unverändert. Landwirte müssen Unkraut bekämpfen, das mit ihren Kulturpflanzen konkurriert, indem es ihnen Platz, Nährstoffe und Wasser streitig macht. Fällt die chemische Bekämpfung mit Glyphosat weg, müssen sich die Landwirte anderweitig helfen oder den Wildwuchs hinnehmen. "Im konventionellen Anbau geht der Trend dazu hin, mehr Unkraut zu tolerieren", erklärt Nina Waldorf vom Fachdienst Landwirtschaft. Die Frage, die sich ein Landwirt dabei aber immer stellen muss, lautet der Buchener Pflanzenschutzexpertin zufolge: "Ab welchem Punkt lassen sich Ernteeinbußen nicht mehr vermeiden?"

Hintergrund Das ist Glyphosat > Wirkstoff ohne Patent: Erstmals zugelassen wurde die chemische Verbindung Glyphosat 1974 als Unkrautvernichtungsmittel "Roundup". Es verdrängte schnell einige deutlich schädlichere Wirkstoffe und entwickelte sich [+] Lesen Sie mehr Das ist Glyphosat > Wirkstoff ohne Patent: Erstmals zugelassen wurde die chemische Verbindung Glyphosat 1974 als Unkrautvernichtungsmittel "Roundup". Es verdrängte schnell einige deutlich schädlichere Wirkstoffe und entwickelte sich zum weltweit bedeutendsten Inhaltsstoff von Herbiziden. Im Jahr 2000 lief das Patent auf die Substanz aus. Seitdem vertreiben zahlreiche Hersteller glyphosathaltige Unkrautvernichter. > Verbrauch: In Deutschland lag der jährliche Glyphosatverbrauch 2019 bei etwa 3000 Tonnen – und damit deutlich niedriger als im Spitzenjahr 2008 mit 7600 abgesetzten Tonnen. Der überwiegende Teil davon entfällt auf die Landwirtschaft. Laut Untersuchungen des JKI aus dem Jahr 2016 wird dort auf rund 37 Prozent der Felder mindestens einmal im Jahr Glyphosat ausgebracht, die Mehrheit setzt glyphosathaltige Breitbandherbizide seltener ein. > Einsatzgebiete: Zu den vielen Einsatzbereichen von Glyphosat zählen neben dem Ackerbau Dauerkulturen wie Obst- und Weinbau, Grünland, Forst, Zierpflanzenbau, Freiflächenpflege auf Nichtkulturland, Unkrautbekämpfung auf Verkehrsflächen wie etwa Gleisanlagen und die nicht-professionelle Anwendung im Haus- und Kleingarten (inzwischen verboten). In der Landwirtschaft richtete sich die Anwendung vorwiegend auf die Bekämpfung von Problemunkräutern und zur Aufwuchsregulierung in Anbauverfahren mit stark reduzierter Bodenbearbeitung. > Wirkweise: Landwirte verteilen glyphosathaltige Herbizide in flüssiger Form mit einer Pflanzenschutzspritze über die Pflanzen. Über die grünen Blätter gelangt Glyphosat ins Innere der Pflanze, dringt in die Zellen ein und behindert einen biochemischen Stoffwechselweg, der in Pflanzen und den meisten Mikroorganismen vorkommt – den sogenannten Shikimat-Zyklus: Dieser spielt beim Aufbau bestimmter Aminosäuren eine Rolle. Ohne diese kann die Pflanze nicht leben und stirbt innerhalb weniger Tage ab. Da Glyphosat sogar in unterirdische Pflanzenteile transportiert wird, lassen sich damit ausdauernde Unkräuter bekämpfen. > Vorteile: Die Unkrautbekämpfung mit Glyphosat gilt als effektiv, preisgünstig und arbeitssparend, weil die aufwendige mechanische Unkrautbeseitigung entfällt. Breitbandherbizide sind zudem der Eckpfeiler der konservierenden Bodenbearbeitung. Es ist kaum flüchtig und bleibt damit – je nachdem wie es versprüht wird – sehr nah am Feld. Gelangt Glyphosat in den menschlichen Körper, wird es nahezu vollständig chemisch unverändert ausgeschieden und reichert sich nicht im Körper an. > Nachteile: Landwirte bringen Glyphosat nicht in Reinform auf ihren Feldern aus, sondern zusammen mit Netzmitteln oder Wirkverstärkern. Die Giftigkeit glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel kann daher höher sein als die des Wirkstoffs allein. Zudem hat der starke Einsatz von Glyphosat in Ländern wie den USA, Argentinien und Brasilien zur Entwicklung resistenter Unkräuter gesorgt. In Deutschland hat man ebenfalls bereits vereinzelt solche resistenten Unkräuter entdeckt. jam

Neben dem Ertragsverlust auf dem Feld befürchten Fachleute vor allem, dass das Wirkstoffverbot Kostensteigerungen mit sich bringt. "Wenn Glyphosat weg ist, wird der Aufwand größer", bestätigt der Vollblutbauer Herbert Kieser. Seinen Hof hat die Buchener Stadtbebauung bereits umzingelt, trotzdem blickt er zumindest mittelfristig optimistisch in die Zukunft, denn: "Die Hofnachfolge ist geklärt." Insgesamt zeichnet Kieser aber ein düsteres Bild seines Berufs: "Wir sind eine vom Aussterben bedrohte Rasse."

Das Glyphosatverbot ist da nur einer von vielen Sargnägeln, die dem Buchener Landwirt und seinen Kollegen das Wirtschaften erschweren. Dabei deckt sich seine Einschätzung zum Wirkstoffverbot mit dem vieler Wissenschaftler: "Die Spielräume werden enger." Experten des Julius-Kühn-Instituts (JKI) haben vor fünf Jahren versucht, die ökonomischen Folgen eines Glyphosatverbots für die Landwirtschaft abzuschätzen. Ihr Ergebnis: Sogar bei "günstigen ackerbaulichen Bedingungen" – der Landwirt kann den Acker ausreichend oft befahren, es gibt eine wirksame Alternative zu Glyphosat, Erosion und Resistenzen stellen keine Probleme dar – gehen sie von einem Deckungsbeitragsverlust von fünf Prozent aus. Die Institutsleiterin Hella Kehlenbeck vom JKI fand bei ihrer Analyse zwar auch Szenarien, in denen die Rückkehr zur mechanischen Unkrautbekämpfung kaum oder gar keine Nachteile bringt, unter ungünstigen Bedingungen müssen Bauern jedoch sogar Verluste von bis zu zwölf Prozent verkraften. Einzelne Standorte weisen sogar Erlösverluste von bis zu 39 Prozent aus. Das könnte den Strukturwandel in der Landwirtschaft weiter befeuern. "Familienbetriebe wie wir kämpfen bereits jetzt ums Überleben", berichtet Kieser.

Landwirt Herbert Kieser setzt auf „Präzision bei der Applikation“, um seinen Pflanzenschutzmitteleinsatz zu verringern. Foto: jam

Dem Buchener Landwirt macht noch dazu der Akzeptanzverlust seines Berufsstands zu schaffen. Das Bild der Landwirtschaft als Sündenbock und das drohende Verbot des Wirkstoffs führt er dabei auf einen gemeinsamen Nenner zurück: "Es reden zu viele mit, obwohl die Fachkenntnis fehlt." In eine ähnliche Kerbe hat zuvor bereits der Bauernpräsident Joachim Rukwied geschlagen. Er kritisiert das Insektenschutzgesetz, auf dem das Glyphosatverbot fußt, als "kurzsichtig und strategischen Fehler für die Naturschutzpolitik".

Dabei kann er sich auf eine Studie des bereits erwähnten Agronoms Petersen aus dem Jahr 2018 berufen. Sie zeigt, dass die Nachteile bei einem Verbot überwiegen. Als einzigen positiven Aspekt führt der Forscher an, dass die Funde von Glyphosat im Oberflächenwasser zurückgehen werden. Der Nutzen ist aber begrenzt: Noch bei keiner Messung wurde der Grenzwert, ab dem Schäden in der Gewässerflora und -fauna zu erwarten wären, überschritten.

Hintergrund Im Fadenkreuz Ein Kommentar von Janek Mayer Warum steht Glyphosat bei Umweltschützern auf der Abschussliste? An einer tatsächlichen Risikoabschätzung liegt es wohl nicht. Denn: Weltweit geht aktuell keine Aufsichtsbehörde für Pestizide davon aus, dass von Glyphosat in den Dosen, in denen Menschen ihm ausgesetzt sind, [+] Lesen Sie mehr Im Fadenkreuz Ein Kommentar von Janek Mayer Warum steht Glyphosat bei Umweltschützern auf der Abschussliste? An einer tatsächlichen Risikoabschätzung liegt es wohl nicht. Denn: Weltweit geht aktuell keine Aufsichtsbehörde für Pestizide davon aus, dass von Glyphosat in den Dosen, in denen Menschen ihm ausgesetzt sind, ein Krebsrisiko ausgeht. Außerdem kommen sowohl in der konventionellen als auch in der ökologischen Landwirtschaft andere Pestizide zum Einsatz, die toxischer für Mensch und Umwelt sind, jedoch bei Aktivisten längst nicht die gleiche Schnappatmung hervorrufen wie Glyphosat. Das Problem: Rund um den Wirkstoff gibt es viele Gerüchte, die sich hartnäckig halten, obwohl sie einer genauen Betrachtung nicht standhalten. Sogar renommierte Zeitungen oder Institute wie Öko-Test zeichnen regelmäßig ein verzerrtes Bild des Herbizidwirkstoffs. An vorderster Front findet sich fast immer der Verweis, dass das Internationale Krebsforschungszentrum (IARC) Glyphosat als "wahrscheinlich krebserregend für den Menschen" eingestuft hat. Diese Aussage ist zwar korrekt, ohne Kontext aber wertlos für Verbraucher und Anwender. Denn das IARC berücksichtigt nur, ob eine Krebsgefahr grundsätzlich möglich ist, nicht aber das tatsächliche Risiko anhand der Dosis, mit der Menschen im Alltag in Kontakt kommen. Vereinfacht und überspitzt heißt das: Wenn jemand seinen Pool mit Glyphosat füllt und täglich darin badet, könnte dieses Verhalten nach Einschätzung der IARC wahrscheinlich Krebs auslösen. Für die Mengen, in denen Landwirte den Wirkstoff auf ihren Feldern einsetzen, hat die Bewertung der Agentur dagegen keine Relevanz. Die IARC-Klassifikation taugt also nicht dazu, Bürger über echte Risiken aufzuklären, sondern nur, um Glyphosat zu verteufeln. Ich vertraue daher lieber auf das Motto einer US-Nahrungswissenschaftlerin, die (grob übersetzt) sagt: "Wer nicht angibt, ab welcher Dosis etwas giftig ist und in welchen Mengen es vorkommt, hat entweder keine Ahnung, wovon er spricht, will dich täuschen oder versucht, dir etwas zu verkaufen."

Dagegen sieht Petersen eine große Bandbreite an Nachteilen: unter anderem den volkswirtschaftlichen Verlust aufgrund niedrigerer Einkommen und eines höheren Importbedarfs, stärkere Erosion, höhere Nitrat- und Gewässerbelastung sowie mehr Treibhausgasemissionen. Eines der Hauptargumente der Glyphosatgegner entkräftet der Professor für Acker- und Pflanzenbau ebenfalls: "Wenn wir den Wirkstoff heute verbieten würden, hätten wir in zehn Jahren kein Mehr an Biodiversität." Er hält den Komplettausstieg daher aus agronomischer und ökologischer Sicht für falsch. Stattdessen weist er auf Einsparpotenziale bei Herbiziden hin und plädiert für einen gezielteren Einsatz.

Herbert Kieser lebt diese Maxime bereits auf seinem Betrieb. "Präzision bei der Applikation", heißt das bei dem Buchener Landwirt. "Pflanzenschutz betreiben wir verantwortungsbewusst – so viel wie nötig, so wenig wie möglich." Die Mengen, die Kieser einsetzt, hält er akribisch in Listen fest. Seit er eine GPS-unterstützte Spritze einsetzt, spart er noch einmal zwischen fünf und sieben Prozent an Pflanzenschutzmitteln ein. Das Aufkommen dieses "Precision Farming", aber auch Einschränkungen vonseiten des Gesetzgebers gehen einher mit einer Trendwende im Glyphosatabsatz, der seit dem Spitzenjahr 2008 erkennbar schrumpft und sich in den letzten zehn Jahren nahezu halbiert hat.

Schädigung des Bodens

Den Aktivisten geht das nicht weit genug. Sie fordern ein totales Verbot und nehmen dabei – wissentlich oder unwissentlich – in Kauf, dass darunter "das Kapital der Bauern" leidet. So bezeichnet Herbert Kieser den Boden auf seinen Feldern, dessen Fruchtbarkeit er verbessern, zumindest aber erhalten will. Dafür setzt er auf eine konservierende Bodenbearbeitung mit Mulch- oder Direktsaat und seltenem Pflugeinsatz. Und die "Früchte" seiner Arbeit kann er bereits ernten: Der sorgsame Umgang schützt seinen Boden vor Erosion, erhöht den Humusgehalt, fördert Regenwürmer und die Durchwurzelung und wirkt sich positiv auf die Wasserversorgung und mögliche Nährstoffverluste aus.

Bei der Entwicklung dieser umweltgerechten Anbausysteme spielten Herbizide eine entscheidende Rolle. Glyphosat gilt als Eckpfeiler der schonenden Bodenbearbeitung. Ein Verbot würde die Bauern also zurück zu den landwirtschaftlichen Produktionsverfahren der 70er und 80er Jahre katapultieren, formuliert es ein Sprecher des Deutschen Bauernverbands.

Das bestätigt die Buchener Pflanzenschutzexpertin Nina Waldorf: "Durch das Glyphosatverbot werden Landwirte verstärkt auf mechanische Bodenbearbeitung setzen." Das Unterpflügen von Unkräutern ist seit jeher die Methode der Wahl, um unerwünschten Bewuchs vor der Aussaat der Kulturpflanze zu beseitigen. Und das ist der Grund, warum – wie Petersens Studie zeigt – der Herbizidverzicht kaum einen Einfluss auf die Biodiversität hätte: Es macht für die störenden Pflanzen auf dem Feld schlicht keinen Unterschied, ob der Landwirt sie mit einem Herbizid oder einem Pflug vernichtet – mal abgesehen davon, dass sich etwa Quecken besser mit Glyphosat, Trespen dagegen besser mit dem Pflug bekämpfen lassen.

Für den Boden macht es aber sehr wohl einen Unterschied. Der Pflug zerstört seine Struktur und macht ihn erosionsanfälliger. Weltweit gehen jedes Jahr 36 Milliarden Tonnen fruchtbaren Bodens verloren. Landwirte in Mitteleuropa trifft dieser Verlust kaum – er lässt sich bislang ohne Ernteeinbußen mit Dünger und Kalk kompensieren. In Entwicklungsländern verursacht ein weggeschwemmter Oberboden dagegen große Probleme. Der Verlust bedeutet nicht selten Hunger.

Das weiß Herbert Kieser, der in engem Kontakt mit einem Farmer aus dem brasilianischen Rio Grande do Sul steht. Dieser baut sein Getreide in starker Hanglage an und ist daher auf Glyphosat angewiesen. "Bearbeitet er den Boden mit dem Pflug, schwemmt es ihm alles weg", erklärt der Buchener Landwirt. Dieses Szenario ist nach Kiesers Einschätzung nicht so entfernt, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag: "Mit dem Klimawandel kommen diese Erosionsprobleme auch zu uns. Meine Sorge ist, dass der Wandel schneller kommt, als wir mit der Bodenfruchtbarkeit nachkommen."

Ohne Alternative

Doch nicht nur im Wettlauf um den Bodenschutz scheint es künftig nur Verlierer zu geben. Auch bei der Entwicklung von wirksamen, sicheren und möglichst wirtschaftlichen Alternativen zu Glyphosat geht es nur schleppend voran. Kieser fasst das Problem zusammen: "Es gibt keine neuen Wirkstoffe, und die alten werden vom Markt genommen." Tatsächlich ist die Zahl der zugelassenen Wirkstoffe in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren annähernd konstant geblieben.

Solche nackten Zahlen verschleiern aber, wenn den Landwirten hochwirksame und risikoarme Werkzeuge genommen und ihnen nurmehr weniger geeignete Herbizide zur Verfügung stehen. "Es gibt keine Alternative, die das kann, was Glyphosat leistet", sagt der Agronom Jan Petersen. In seiner Studie, in der er 2018 die ökonomische Bedeutung von Glyphosat im Ackerbau untersucht hat, formuliert er sein Ergebnis diplomatischer: "Alternativen zu Glyphosatverwendung bestehen, führen in der Regel aber zu deutlich schlechteren Ergebnissen für Anwender, Umwelt und Gesellschaft."

Am besten illustriert wohl der Selbstversuch einer kalifornischen Stadt, welche unerwünschten Konsequenzen eine abrupte Abkehr von Glyphosat haben kann. Petaluma hat – nachdem Aktivisten Druck auf Kommunalpolitiker ausgeübt hatten – testweise auf das bewährte Breitbandherbizid verzichtet. Die Folgen: Nicht nur haben sich die Kosten für die Unkrautbekämpfung mehr als verzehnfacht, die biologischen Alternativen haben auch direkt die Augen und Atemwege der Arbeiter angegriffen. "Es ist frustrierend, wenn man ein Mittel mit der Kennzeichnung ,biologisch‘ verwendet, dafür aber einen Ganzkörperanzug und Atemschutzmaske tragen muss", lautete das Fazit des verantwortlichen Landschaftspflegers der US-Stadt. Im Vergleich: Wenn Landwirte oder Bauhofmitarbeiter Glyphosat ausbringen, müssen sie keine besondere Schutzkleidung tragen.

Das liegt unter anderem daran, dass Glyphosat gegenüber älteren Pestiziden wie dem in unseren Breiten verbotenen DDT gut abbaubar ist. Tierversuche, epidemiologische Studien sowie statistische Analysen haben ergeben, dass Glyphosat weder krebserregend noch erbgutschädigend ist. Prüfbehörden in Frankreich, den Niederlanden, Schweden und Ungarn kamen zuletzt zu einer übereinstimmenden Bewertung: Es sei "kein chronisches oder akutes Risiko für den Verbraucher durch die Behandlung von Nutzpflanzen mit Glyphosat" erkennbar.

Ausblick

Diese Einschätzung könnte den Plänen der Politiker, Glyphosat in Deutschland gänzlich zu verbieten, einen Riegel vorschieben. Denn: Solange der Wirkstoff in der EU genehmigt ist, ist es der Bundesregierung nicht möglich, seinen Einsatz komplett zu verhindern. Ihre Entscheidung zum weiteren Schicksal von Glyphosat in der EU trifft die Europäische Kommission voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022. Bis dahin hängen Landwirte in der Schwebe. Herbert Kieser zumindest ist auf ein mögliches Verbot vorbereitet. Er hat vor kurzem in einen neuen Pflug investiert.