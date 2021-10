Schloßau/Lyon. (pm) Das monatelange Training an der Bundesakademie des Bäckerhandwerks in Weinheim mit den beiden Trainees Lisa Sophie Schulz aus Potsdam und Moritz Metzler aus Langenargen am Bodensee hat sich ausgezahlt. Nach dem dritten Platz beim Wettbewerb 2019 siegte das deutsche Jungbäckerteam jetzt bei der Bäckerjugendweltmeisterschaft in Lyon in Frankreich.

Der ehemalige Teamkapitän der deutschen Bäcker-Nationalmannschaft Siegfried Brenneis trainierte mit seinen Nationalmannschaftskollegen seit über einem Jahr die beiden Trainees. "Es ist ein Erfolg des ganzen Trainer-Teams und vor allem von Lisa Sophie und Moritz, die super motiviert über die ganzen Monate ihr Backprogramm trainiert hatten. Trotz des hohen Zeitaufwands macht es unheimlich Spaß, mit den Jugendlichen zu trainieren", erzählt der Backprofi.

Bereits zum 49. Mal veranstaltete der Bäcker-Weltverband UIBC mit Sitz in Madrid auf der Gastro-Fachmesse "Sirha" in Lyon seinen Wettbewerb für die besten Jungbäcker aus aller Welt, den "International Competition for Young Bakers". Jedes WM-Team besteht aus zwei jungen Bäckern bis zum Alter von 25 Jahren, die sich auf nationaler Ebene für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Zudem entsendet jedes teilnehmende Land auch ein Mitglied in die Jury, welche seit einigen Jahren von UIBC-Jurypräsident Bernd Kütscher aus Weinheim geleitet wird. Für Deutschland war Siegfried Brenneis Mitglied der Jury.

Die beiden Trainees hatten 2019 ihre Ausbildung zum Bäcker abgeschlossen und konnten sich bei regionalen Vorentscheiden durchsetzen. Als Landessieger ihres Bundeslandes überzeugten sie danach bei der Deutschen Meisterschaft der Bäckerjugend, gefolgt von einem Training an der Akademie des Bäckerhandwerks in Weinheim. Dabei unterstützte Daniel Plum als Betreuer die deutsche Mannschaft in Lyon. Dort galt es, vor einem internationalen Messepublikum viele Dutzend traditionelle wie kreative Gebäcke zu zaubern.

"Allen Nationen gelangen beeindruckende Ergebnisse mit einem außerordentlich hohen Maß an Qualität wie auch Kreativität", fasst Jurypräsident Kütscher zusammen. Am Ende lag Lisa Sophie Schulz in der Einzelwertung knapp vor Moritz Metzler. Der dritte Platz ging an Yamila Sidati aus dem spanischen Team. Deutschland gewann zudem die Nationenwertung.

Jetzt winkt den beiden die Aufnahme in die deutsche Bäcker-Nationalmannschaft, welche das Nachwuchsteam für die Jugend-WM trainiert und internationale Wettbewerbe auf Erwachsenenebene bestreitet. Siegfried Brenneis freut sich über den Zuwachs im Nationalteam: "Lisa Sophie Schultz und Moritz Metzler haben in bester Weise gezeigt, welches Potenzial eine Ausbildung im Bäckerhandwerk hat". Im November kämpfen die Landessieger aus Deutschland um die Deutsche Meisterschaft der Bäckerjugend, wo die beiden Sieger anschließend an der Weltmeisterschaft der Bäckerjugend teilnehmen können.