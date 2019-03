Mudau. (pol/mare) Ein Brand in einem unter der Erde liegenden Pufferspeicher sorgte dafür, dass über unterirdische Leitungen Rauch in ein Wohnhaus in der Scheidentaler Neckarstraße eindrang. Das berichtet die Polizei.

Gegen vier Uhr Freitagnacht wurden die Bewohner des Gebäudes durch einen auslösenden Rauchmelder vor der tödlichen Gefahr gewarnt. Als Brandursache im Pufferspeicher wird derzeit ein technischer Defekt angenommen.

Die Feuerwehr rückte mit circa 80 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen an. Der Schaden am Pufferspeicher und dem darüber liegenden Nebengebäude ist hoch. Er wird auf 60.000 bis 80.000 Euro geschätzt. Verletzt wurden niemand.