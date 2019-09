Ehemaliger Kolonialwarenladen, jetzt eine Sängerlaube: das Haus in der Mudauer Hauptstraße 59. Foto: Martin Bernhard

Bernd Podesta (links) und Wolfgang Radauscher fliesten die Wände in der Küche in der Sängerlaube in Mudau. Foto: Martin Bernhard

Mudau. (mb) Der Gesangverein "Frohsinn" Mudau renoviert derzeit seine Sängerlaube. Bis zum Laurentiusmarkt am 14. und 15. September sollen die Arbeiten an dem Vereinsheim soweit gediehen sein, dass die Sänger dort in gewohnter Weise ihre Gäste werden bewirten können.

Der große Arbeitseinsatz für die Vereinsmitglieder liegt schon einige Wochen zurück. Mit vereinten Kräften rissen die Männer den Boden in Küche und Spülküche heraus. Sie entfernten die Wand zwischen Küche und Spülküche sowie jene zum ehemaligen Ladengeschäft. Anschließend legten sie neue Fundamente, dichteten Boden und Wände ab und mauerten neue Wände. Außerdem wurde der Boden neu betoniert.

In den vergangenen Tagen betätigten sich Vorsitzender Wolfgang Radauscher und sein Stellvertreter Bernd Podesta als Fliesenleger. Die Bodenfliesen in der Küche konnten sie allerdings noch nicht verlegen, da der Beton erst gründlich austrocknen muss. Für die Zeit des Laurentiusmarkts wird man einen Kunststoffboden auslegen und den Boden nach dem Gemeindefest fliesen.

"Wir hatten ein großes Problem mit Feuchtigkeit im Mauerwerk", erläuterte Wolfgang Radauscher. Nach einer fachkundigen Beratung habe man sich zu dieser umfassenden Renovierung entschlossen und mit den Abrissarbeiten im Juni begonnen. Zur Finanzierung tragen die Einnahmen aus der Bewirtung beim Laurentiusmarkt bei. Außerdem will man ein Crowdfunding-Projekt bei der Volksbank Franken starten, über das Bürger für den Umbau spenden können.

Sobald genügend Geld und Zeit vorhanden sind, will der Verein in einem Teil des ehemaligen Ladengeschäfts eine Toilettenanlage einrichten.

Der Gesangverein Mudau erwarb den ehemaligen Kolonialwarenladen Otto Link in der Hauptstraße 59 im Jahr 2005. In den Jahren vor dem Kauf nutzte der Verein den Hof des Anwesens bereits, um während des Laurentiusmarkts Festbesucher zu bewirten. Jedes Jahr im Sommerhalbjahr baut der Verein ein Zelt im hinteren Bereich des Anwesens auf und bewirtet Besucher bei von ihm organisierten Kleinkunstveranstaltungen und während des Laurentiusmarkts mit Speisen und Getränken.

Das ortsbildprägende Gebäude wurde im Jahr 1849, nach einem großen Brand in Mudau, erbaut. Bis in die 1980er Jahre hinein betrieb Otto Links Tochter darin ein Lebensmittelgeschäft. Das Haus verfügt über drei Geschosse. Im ersten Stock richtete der Verein ein Zimmer für Vorstandssitzungen sowie ein kleines Büro ein. Das Dachgeschoss verfügt über sehr kleine Räume und ist ungenutzt. Der Gesangverein "Frohsinn" Mudau wurde im Jahr 1842 gegründet und zählt damit zu einem der ältesten Vereinen von Mudau. Mit über 30 Sängern bereichert der Männerchor unter Leitung von Gerhard Bönig das kulturelle Leben in der Gemeinde.