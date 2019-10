Mudau. (kn) Das Stadion des TSV Mudau war am Donnerstag, dem Tag der Deutschen Einheit, die Anlaufadresse für alle Laufbegeisterten aus nah und fern. Zur mittlerweile 15. Auflage dieses Laufevents hatten sich wieder über 1000 Läuferinnen und Läufer in die Startlisten eingetragen, davon Hunderte von Teilnehmern aus den hiesigen Schulen. Damit hatte der ausrichtende Förderverein des TSV Mudau erneut eine große logistische Herausforderung zu meistern, die nur mit einem großen Helferstab möglich ist.

Läufer sind Frühaufsteher. Deshalb herrschte rund um das TSV-Stadion bereits am frühen Morgen rege Betriebsamkeit, ehe die Teilnehmer der Königsdisziplin, des Halbmarathons, pünktlich um 9.25 Uhr von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und dem Schlossauer Triathleten Christian Trunk auf die Strecke geschickt wurden.

Die Veranstalter hatten auch in diesem Jahr ihre Streckenführung so gewählt, dass die Teilnehmer für ihre Strapazen unterwegs in der schönen Herbstlandschaft rund um Mudau belohnt wurden. Auch der Wettergott meinte es gut mit den Sportlern, die ihrerseits einen Farbtupfer in den Wiesen und Wäldern darstellten.

Für die Teilnehmer des 600-Meter-Bambini-Laufs wurde bereits der Start inmitten der zahlreichen Sportler zu einem wahren Erlebnis, und so mancher Begleiter des Nachwuchses schien von der tollen Atmosphäre angespannter zu sein als die Kleinen selbst, die ihre Aufgabe mit Bravour leisteten.

Die Sekunden hatten bei den Walking-Teilnehmern am 10-Kilometer Lauf nicht unbedingt Priorität, denn auch hier galt die Devise "Dabei sein ist alles", denn der Spaß am gemeinsamen Lauferlebnis sollte im Vordergrund stehen. So blieb letztlich auch noch Zeit für den einen oder anderen Plausch unterwegs.

Bei den Teilnehmern der anschließenden Fünf- und Zehn-Kilometer-Läufe herrschte dagegen schon wieder der sportliche Ehrgeiz, und der Platz auf dem "Stockerl" war für viele ambitionierte Läuferinnen und Läufer das begehrte persönliche Ziel. Bei der Zielankunft durften sich letztlich alle irgendwie als Sieger gefühlt haben, wenn auch so manchem Teilnehmer die Strapazen förmlich im Gesicht abzulesen waren.

Ein großer Sieger war schließlich auch der Veranstalter, der Förderverein des TSV Mudau, der mit seinen bewährten Kräften die Mammutaufgabe glänzend gemeistert hat und sich auf diesem Wege bei allen Helfern, Unterstützern, Betreuern und Organisationen am Streckenrand bedanken möchte.

Über die Ergebnisse und vieles mehr rund um den Mudauer Herbstlauf berichten wir in unserer Samstagsausgabe.