"Es war ein Gewaltexzess"

Der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Achim Brötel (Foto), war 2001 Bürgermeister von Buchen. Er erinnert sich noch gut an das schreckliche Verbrechen und die Reaktionen darauf:

"Es gibt Bilder im Kopf, die wird man einfach zeit seines Lebens nicht mehr los. Dazu gehört für mich auch das, was ich damals dort gesehen habe. Wir waren am Vorabend des 3. Oktober mit der Stadtverwaltung auf Betriebsausflug. Eine gemeinsame Wanderung mit fröhlichem Abschluss in der nagelneuen Sport- und Mehrzweckhalle in Hainstadt. Einige Zeit nach Mitternacht hat mich die Polizei dort darüber informiert, was passiert war. Ich habe die Feier zusammen mit einigen Kollegen daraufhin sofort verlassen und bin nach Buchen zurück. Die Szenerie auf der Walldürner Straße zwischen ,Point‘ und ,Bleifuß‘ war geradezu gespenstisch: überall Blaulicht, alles ausgeleuchtet, der Leichenfundort war weiträumig abgesperrt und der Körper des Getöteten mit einem Tuch zugedeckt. Ringsum standen Schaulustige, die überwiegend schweigend beobachtet haben, was dort passiert. Ich habe mich bei den Polizisten gemeldet und bin dann zu der Leiche vorgelassen worden. Jeder von uns hat schon einmal brutale Szenen im Fernsehen betrachtet. Das, was ich dort zu sehen bekommen habe, hat mich dann aber doch schockiert. Offenbar ein regelrechter Gewaltexzess. Wie später zu erfahren war, wegen 120 Mark und eines Handys. Unvorstellbar, zu was ein Mensch fähig sein kann. Der Anblick war kaum auszuhalten.

Aus den Tagen danach sind mir zwei Reaktionen noch immer im Gedächtnis. Natürlich ist kräftig spekuliert worden. Diejenigen, die auch sonst vermeintlich alles wissen, haben sofort damit begonnen, das Umfeld des mutmaßlichen Täters und seiner Familie mit den scheinbar passenden Farben auszumalen. Die breite Mehrheit in der Stadt war meiner Wahrnehmung nach aber wie gelähmt. Dass so etwas nicht nur im Fernsehen passiert, sondern auf einmal ganz in der Nähe oder sogar in der unmittelbaren Nachbarschaft, war wie ein Schock. Ich glaube, vielen ist da zum ersten Mal so recht bewusst geworden, dass auch wir nicht auf einer Insel der Glückseligen leben. Es war ohnehin die Zeit, in der das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung gelitten hatte. Die Drogenprobleme in und um Buchen herum waren offenkundig. Trotzdem sollte die Sonderermittlungsgruppe ,Schneewind‘ bei der Polizei aber wegen personeller Engpässe aufgelöst werden. War das deshalb nur so etwas wie ein Vorgeschmack auf künftige Verhältnisse? Im Nachhinein betrachtet, bin ich wirklich gottfroh, dass es nur bei dem Empfinden allein geblieben ist und wir nach wie vor in einem der sichersten Landkreise von allen leben dürfen. Deshalb engagieren wir uns inzwischen auch allesamt sehr für eine Sicherheitspartnerschaft zwischen der Polizei auf der einen und den Kommunen auf der anderen Seite. In meinen Augen ist das eine ganz zentrale Lehre aus den Ereignissen von damals." (rüb)

