Martin Löffelmann hat sein Modellflugzeug an die Leine gelegt: Beim sogenannten "Fesselflug" wird der Flieger nicht über eine Funkfernsteuerung gelenkt, sondern über ein Seil, das an dem im Kreis fliegenden Flugzeug befestigt ist. Foto: Karl Dieffenbach

Von Andreas Hanel

Walldürn-Altheim. Über 200 km/h schnell, über zehn PS Leistung, bis zu 3,5 Meter Spannweite - das kennzeichnet Modellflugzeuge der heutigen Zeit. Auch für sie gilt die alte Fliegerweisheit: "Runter kommen sie irgendwie alle - aber wenn man eine perfekte Landung hinbekommt, das macht für mich dann die Faszination beim Modellflug aus", kommt unser Gesprächspartner Joachim Bernhardt, seit 1993 Mitglied beim MFC Ikarus Altheim, über sein Hobby ins Schwärmen. Die Leidenschaft des Modellflugs teilt er mit mehr als 50 anderen Mitgliedern beim Modellflugclub, der dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert.

Zum Jubiläum lädt der Verein am Sonntag, 11. März, von 10 bis 17 Uhr in die Kirnauhalle zu einer Modellfliegerausstellung ein. Was macht nun den Erfolg des Vereins und die Attraktion des Modellfliegens aus? Der aus Buchen kommende Joachim Bernhardt hat der Rhein-Neckar-Zeitung bei einem Treffen einen Einblick in die faszinierende Welt des Modellflugs gegeben.

"Eigentlich", gibt Bernhardt zu Bedenken, "ist der Vereinsname ,Ikarus‘ falsch, denn der ist ja bekanntlich abgestürzt." Doch sei die mythologische Figur einer der ersten Flieger gewesen - und Abstürze sowie Bruchlandungen würden eben dazugehören. Dies trifft besonders auf die Anfangszeit des MFC Ikarus in den 70er Jahren zu, als man noch in einem "Trial-and-Error-Verfahren" getüftelt hat und vor allem der Aspekt des Modellbaus - weniger der des Modellflugs - im Vordergrund stand. Da kam es schon mal öfter vor, dass abgestürzte Modelle aus Maisfeldern und Vorgärten eingesammelt werden mussten. Um diese Probleme zu lösen, gründeten 13 Hobbymodellflieger aus Altheim am 18. August 1978 im Gewann "Herreswiesen" einen Modellfliegerverein.

Ein Jahr später - die Zahl der Vereinsmitglieder war schon auf ca. 30 angestiegen - wurde ein passendes Flugzeug als Vereinslogo ausgewählt: die "Pitt’s Spezial", ein spektakulärer Kunstflieger mit der eher geringen Spannweite von 6,5 Meter, dafür aber mit 250 PS Leistung. Joachim Bernhardt bekam die rasante Wendigkeit des Kunstfliegers schon am eigenen Leibe zu spüren: "Ich rate nicht dazu, mit der ,Pitt’s‘ mitzufliegen. Als ich das erste Mal mitgeflogen bin, wurde mir schon nach den ersten Kurven übel", erzählt der leidenschaftliche Modellflieger.

Rasant gingen auch die Arbeiten an dem Vereinsgelände voran: Im Laufe der Zeit wurde es in unzähligen Arbeitsstunden erweitert und optimiert. Heute ist das Areal auf 1,6 Hektar angewachsen, die Start- und Landebahn ist inzwischen 180 Meter lang und 35 Meter breit, es gibt einen ausreichend großen Parkplatz, einen Vorbereitungs- und Zuschauerraum und seit 2006 eine Internetseite. Auf dem vom Regierungspräsidium genehmigten Platz darf in einem Radius von 400 Metern geflogen werden, nach oben hin gibt es nur den Himmel als Begrenzung.

Als Höhepunkte in der Vereinsgeschichte stechen hervorragende Platzierungen in verschiedenen Einzel- und Mannschaftswettbewerben bei regionalen, aber auch bei Deutschen Meisterschaften hervor. Auch der Nachwuchs ist diesbezüglich nicht von schlechten Eltern: Insgesamt errangen die Jugendlichen neben zahlreichen regionalen Preisen schon drei Deutsche Vizemeistertitel, einen Internationalen Deutschen Meistertitel sowie einen dritten Platz beim Internationalen Jugendwettbewerb.

Doch eigentlich stehen beim MFC Ikarus zwanglose und oftmals spontane Flug-Treffen im Mittelpunkt. Am Flugplatz tummelt sich dann eine Vielzahl an Fluggeräten: Es gibt Nachbildungen von Segelfliegern, die wie die Originale durch einen Schleppstart mit Unterstützung von Motormodellen in die Luft gebracht werden; dazu sieht man Flugzeuge mit leistungsstarkem Elektromotor als Antrieb, die aufgrund der technischen Entwicklungen im Akku- und Motorenbereich in den vergangenen Jahren besonders attraktiv geworden sind; eher selten sind auch Hubschrauber-Modelle vertreten, die aber ein besonderes fliegerisches Können voraussetzen würden, da sie nicht eigenstabil seien, wie Bernhardt erklärt.

Deshalb seien größere Flugzeuge gerade wegen ihrer Stabilität in der Luft am einfachsten zu fliegen. Die gibt es auch zu bewundern, z.B. in Form von Düsenjet-Modellen mit Turbinenantrieb, die unter ohrenbetäubendem Lärm über den Himmel rasen. "So ein Jet ist schon ein technisches Wunderwerk, das man beherrschen muss. Da werden die erlaubten 400 Meter Flugradius ganz schnell ganz klein. Aber wenn mal so einer abstürzt, kann es schon vorkommen, dass er in Flammen aufgeht - dann wird es teuer", erläutert unser Gesprächspartner.

Dass die Modelle und ihre technische Ausrüstung wertvoll sein können, kann man daran erkennen, dass schon zweimal versucht wurde, in die Schutzhütte auf dem Altheimer Vereinsgelände einzubrechen. Doch der Spaß am Fliegen muss nicht immer ein Loch in den Geldbeutel reißen, wie Bernhardt bestätigt: "Als Erstausrüstung bekommt man ein flugbereites Komplettset für wenige Hundert Euro." Der erschwingliche Preis mache das Fliegen auch für junge Leute realisierbar.

Denn gerade auch der Nachwuchs ist stets willkommen im MFC Ikarus, Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren sind keine Seltenheit im Verein. Die Heranwachsenden liegen Bernhardt besonders am Herzen: "Wir achten darauf, dass die jungen Leute z.B. durch Arbeitseinsätze sozial in den Verein eingebunden werden und Verantwortung tragen. Aus meiner Erfahrung wachsen sie so zu zuverlässigen Menschen heran. Einige wurden - besonders aufgrund des Umgangs mit der Technik - zu tollen Ingenieuren." Aber auch für ältere Semester, die technikbegeistert sind, Begeisterung am Fliegen mitbringen oder einfach Freude an zwanglosen Treffen und neue Freundschaften haben, erweise sich der MFC Ikarus als gute Anlaufstelle.

Diese Vermittlung der Faszination am Modellflug sei nun auch ein Ziel der Ausstellung, die der MFC Ikarus zu Ehren seines 40-jährigen Bestehens in der Kirnauhalle ausrichtet, erklärt Bernhardt. Darüber hinaus wolle man aber auch die Gelegenheit des ungezwungenen Kennenlernens und des netten Beisammenseins geben.