Miltenberg. (lra) Im Miltenberger Impfzentrum, in dem am Samstag 350 Beschäftigte von Arztpraxen Impfungen erhielten, sind derzeit der mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer sowie der Vektorimpfstoff von Astra-Zeneca im Einsatz. Impfkoordinator Björn Bartels appelliert an die Bürger, sich nicht von den in den Medien kursierenden Impfwirksamkeiten täuschen zu lassen: "Jeder der zugelassenen Impfstoffe, auch der Impfstoff von Astra-Zeneca, schützt vor schweren Erkrankungen. Das ist die entscheidende Bedeutung der Impfung!" Der Vektorimpfstoff von Astra-Zeneca wird aufgrund der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission ausschließlich den Unter-65-Jährigen verimpft, so Bartels. Ganz aktuell empfiehlt laut Medienberichten die Weltgesundheitsorganisation die Impfung dieses Vakzins aber auch für über 65-Jährige, da es keinerlei Hinweise auf mangelnden Schutz vor schweren Verläufen von Covid-19 gebe.

Am Samstag half Landrat Jens Marco Scherf zum wiederholten Mal beim Impfen. Gemeinsam mit dem Mediziner Dr. Max Josef Bretz beteiligte sich Scherf in einem Team an den Impfungen, indem er für die Dokumentation verantwortlich zeichnete. Von Montag dieser Woche an möchte man im Kreisimpfzentrum laut dem Impfkoordinator täglich 140 Impfungen verabreichen, darüber hinaus sind zwei mobile Teams im Einsatz. Die Versorgung mit Impfstoff habe sich stabilisiert, so Bartels, der in Kürze mit deutlich mehr möglichen Impfungen pro Tag rechnet. Mit Stand vom Samstag haben bislang rund 3900 Menschen ihre erste Impfung erhalten, rund 1900 Menschen wurden zum zweiten Mal geimpft.