Buchen. (mb) Mit dem traditionellen Rutenbinden in der "Narrhalla"-Scheune starteten "Narrhalla"-Mitglieder und Fastnachtsfreunde am Samstagabend im neuen Jahr in die Fastnachtskampagne. Rainer Handwerk vom Bezirksmuseum zeigte Fastnachtsbilder von Karl Weiß, und "Narrhalla"-Vorsitzender Herbert Schwing gab eine Neuigkeit zum diesjährigen Rosenmontagsumzug bekannt.

Nachdem Herbert Schwing den Referenten und die Gäste begrüßt hatte, gab er einen Ausblick auf den diesjährigen Rosenmontag. So werde man den Umzugsweg leicht abändern. Denn auf dem Musterplatz werde eine Bühne aufgebaut. Auf dieser werde, voraussichtlich am Rosenmontag gegen 17 Uhr, die Mallorca-Partykönigin Mia Julia Brückner auftreten. "Ich rechne mit 2000 bis 3000 Besuchern", sagte Herbert Schwing. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung sei frei. Abends werde die blonde, nur 1,57 Meter große Entertainerin im "Narrennest" Autogramme geben.

Dass der Star aus Mallorca in den idyllischen Odenwald kommt, verdankt man Herbert Schwings Sohn Manfred. Dessen Firma "Blackout Eventmanagement & more" ist für die Veranstaltungstechnik der Sängerin bei ihren Auftritten in ganz Deutschland zuständig. Mia Julia bezeichnet sich selbst als "Terror-Barby", die auf authentische Weise für Stimmung sorge. Sie tritt seit dem Jahr 2013 auf Mallorca als Stimmungssängerin auf. Davor arbeitete sie zwei Jahre lang in der Porno-Branche.

Alle Jahre wieder: Rutenbinden für das "Huddelbätz"-Kostüm. Foto: Martin Bernhard

Nach Schwings Begrüßung zeigte Rainer Handwerk vom Bezirksmuseum insgesamt 55 Fotos des Buchener Fotografen Karl Weiß, die überwiegend einen Bezug zur Fastnacht hatten. Zunächst projizierte er Fotos von Kindern an die Wand, die sich mit ihren Kostümen von dem Fotografen hatten ablichten lassen. So sahen die Besucher zum Beispiel kleine Holländerinnen und Rotkäppchen, Rokoko-Mädchen und Kinder bei einer Bauernhochzeit.

Auch die Aufnahmen von Gruppen und Atelieraufnahmen aus den 1920er Jahren beeindruckten. Die Anwesenden staunten über aufwändig gestaltete Ball-Kostüme und Verkleidungen, die die Menschen damals nach den Motti von Umzügen angefertigt hatten. Unter anderem zeigte Handwerk einen Mann in einem Inflationskostüm, das mit Geldscheinen in Millionenhöhe versehen war.

Eine andere Gruppe präsentierte sich als "Gasthaus zur goldenen Gans" dem Fotografen, andere als Vertreter von Zeitungen wie dem "Buchener Volksblatt" und dem "Heidelberger Tagblatt". Die Umzugsbilder erinnerten an die Motti der damaligen Fastnachtskampagnen in Buchen. Rainer Handwerk zeigte Bilder einer Bauernhochzeit, Gruppen vor der Schützenhalle in Kostümen von Chinesen, Türken und anderer Kulturkreise, eine "Alpen-Camembert"-Gruppe und Bilder eines historischen Umzugs in der Walldürner Straße.

Anschließend führte "Narrhalla"-Schriftführer Uwe Ristl in die Tradition des Rutenbindens ein. Diese gehe vermutlich auf die alten Germanen zurück. Birkenreisig werde zwischen der ersten und der letzten der zwölf Rauhnächte geschlagen und in der letzten zu Ruten gebunden. Die Rauhnächte werden ab dem ersten Weihnachtstag bis zum 6. Januar gezählt. Wie Ristl erläuterte, hätten diese ihren Ursprung im Mondjahr, das 354 Tage dauere. Mit den Rauhnächten sei ein Ausgleich zum Sonnenjahr mit seinen 365 beziehungsweise 366 Tagen geschaffen worden. Die Ruten würden aus drei Birkenzweigen gebunden. Diese verflechte man kreuzweise ineinander und umwickele sie dann an drei Stellen mit Bast oder dünnen Zweigen. "Mit der Rute wird aber nicht geschlagen", sagte Ristl. "Man streicht den anderen damit ab." Auf diese Weise sollen böse Geister vertrieben werden. Die Rute ist Teil des traditionellen Buchener Fastnachtskostüms, des "Huddelbätzes".