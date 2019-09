In der Hautklinik arbeiten zur Zeit zwei Hautärzte und neun Ärzte in der Ausbildung zum Dermatologen. Das Foto zeigt sie mit Dr. Gerold Jäger. Foto: privat

Buchen/Mbarara. Die Hautklinik in Uganda, die von Dr. Gerold Jäger und Dr. Elisabeth Jäger aufgebaut wurde, wird konstant weiterentwickelt. Nun ist Dr. Gerold Jäger wieder nach Afrika geflogen, um die Weiterentwicklung der Klinik zu unterstützen. Hier sein Bericht:

"Vorige Woche sind wir wieder nach Uganda gereist, um in der dortigen Hautklinik mitzuarbeiten. Wir wurden von einem Auto der Universität in Entebbe abgeholt, wo wir mit dem Flugzeug angekommen waren. Von dort wurde eine neue Straße Richtung Westen gebaut. Wir konnten auf dieser die Hauptstadt Kampala umfahren und dem Verkehrschaos entgehen. Die Straßen nach Mbarara waren besser als früher und wir kamen relativ ungeschoren an.

Die Wohnung, die uns zugeteilt wurde, ist leider durch den Straßenlärm sehr beeinträchtigt, und oft versteht man sein eigenes Wort nicht. Durch die Bäume, die vor dem Haus stehen, ist es im Haus auch ziemlich dunkel. Andererseits können wir vom Balkon aus beobachten, wie Marabus ihre Jungen im Nest versorgen und ihnen das Fliegen beibringen. Es ist immer wieder interessant, wie diese großen Vögel auf den dünnen Ästen stehen und laufen.

Das Ultraschallgerät ist eine Spende aus Buchen. Foto: privat

In der Hautklinik, die ich 1998 angefangen habe, arbeiten zurzeit zwei Hautärzte und neun Ärzte in der Ausbildung zum Dermatologen. Es sind sieben Frauen und zwei Männer aus den ostafrikanischen Ländern Kenia, Tansania und Ruanda sowie auch aus Somalia.

Diese jungen Ärzte sind sehr eifrig und fleißig. Sie untersuchen die Patienten genau und behandeln sie sehr gut. Es kam zum Beispiel eine Flüchtlingsfrau aus dem Kongo zur Untersuchung. Sie lebt in einem Flüchtlingslager in der Umgebung. Die Assistenten diagnostizierten Lepra und stellten gleichzeitig fest, dass die Frau schon zu lange in Uganda lebt, um die gefährliche Ebolaerkrankung zu verbreiten.

Die Leprabehandlung wird von der ugandischen Leprakontrolle überwacht, bei der wir 1971/72 gearbeitet haben.

Die jungen Ärztinnen und Ärzte sind auch an neuen Methoden interessiert und arbeiten mit dem Ultraschallgerät, das eine Spende aus Buchen ist, und einem Ultraviolettbestrahlungsgerät, das eine deutsche Firma gespendet hat.

Für die wachsende Klinik werden mehr Räume gebraucht. Diese wurden uns vom Dekanat der medizinischen Fakultät zugesichert. Wir werden sehen ...

Persönliche Begegnungen waren oft überwältigend: Unser früherer Angestellter war vor der Tür und fiel uns um den Hals. In der Stadt trafen wir viele bekannte Gesichter und wurden ganz herzlich begrüßt. Viele Mitarbeiter der Universität kamen in die Klinik,um uns willkommen zu heißen.

Immer wieder wurde das Problem Schulgeld angeschnitten und um Zuschuss gebeten. Da muss man einfach unterstützen ... Wir danken im Namen der Patienten, die dank Ihrer Spenden geheilt werden konnten, für die großzügigen Gaben und bitten um weitere Unterstützung."

Info: Spendenkonto: Missionsärztliches Institut Würzburg, Liga Bank, IBAN DE58.7509.0300.0003 0065 65, BIC GENO DE F1 M05, für Dr. Jäger/Uganda_Mbarara. Wer eine Spendenbescheinigung möchte, soll Namen und Anschrift angeben.