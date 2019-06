Bei einem Wortgottesdienst, den Elisabeth Hell leitete, forderten die Frauen Gleichberechtigung in der katholischen Kirche. Foto: privat

Von Tanja Radan

Neckar-Odenwald-Kreis. Beispiele für die ungleiche Behandlung von Männern und Frauen in der katholischen Kirche gibt es viele, so dass Elisabeth Hell, Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft im Dekanat Mosbach-Buchen (kfd), nicht lange nachdenken muss, um ein griffiges zu finden: "Eine Krankenhausseelsorgerin begleitet Sterbende bis in den Tod, hat aber nicht das Recht, ihnen die Krankensalbung zu spenden. Das darf nur ein Priester - den die Kranken manchmal nicht einmal kennen und zu dem sie kein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben."

Elisabeth Hell will, genau wie die meisten Frauen, die sich in der Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands engagieren, dass sich dies endlich ändert. "Wir fordern, dass Frauen Zugang zu allen Weiheämtern der katholischen Kirche haben und somit völlig gleichberechtigt sind. Der erste Schritt wäre, Frauen zu Diakoninnen zu weihen", unterstreicht sie.

Um dieses Anliegen nicht nur hinter verschlossenen Türen zu diskutieren, sondern öffentlich zu machen, entschloss Elisabeth Hell sich, gemeinsam mit anderen engagierten Frauen der Frauengemeinschaft im Dekanat Mosbach-Buchen dazu aufzurufen, sich an der von Frauen aus Münster ins Leben gerufenen Aktion Maria 2.0 zu beteiligen, die im Mai erstmals stattfand und weitergeführt wird. Das sind die Forderungen von Maria 2.0: Missbrauchstäter, Missbrauchsdulder und Missbrauchsvertuscher sollen ihrer Ämter enthoben und Täter weltlichen Gerichten überstellt werden. Weiter werden ein Zugang von Frauen zu allen Ämtern der Kirche, die Aufhebung des Pflichtzölibats sowie eine Anpassung der Sexualmoral der Kirche an die Lebenswirklichkeit der Menschen gefordert.

Es wurden Unterschriften gesammelt, die an Erzbischof Burger gingen. Foto: privat

"Die Initiatorinnen aus Münster riefen kirchlich engagierte Frauen dazu auf, im Mai zu streiken", berichtet Hell. "Ich wollte jedoch nicht streiken, da mir die Kirche sehr am Herzen liegt. Also habe ich stattdessen einen öffentlichen Wortgottesdienst mit Protestaktion organisiert." Sie räumt ein, dass ein Kirchenstreik der Frauen enorme Auswirkungen haben würde. "Für mich war das jedoch nicht der passende Weg", sagt sie.

Der Wortgottesdienst mit Liedern, Gebeten und Protest, der am 18. Mai in Mosbach stattfand, war ein Erfolg: "Die Resonanz war toll und die Stimmung herrlich! Rund 80 Frauen versammelten sich. Auch einige Männer kamen, um uns zu unterstützen", erzählt Elisabeth Hell. Auch seitens der Passanten war die Resonanz positiv: "Viele freuten sich darüber, dass endlich etwas getan wird." Auch in Mudau versammelten sich Frauen, um zu protestieren.

In Mosbach verteilte Elisabeth Hell zudem rund 300 Karten für die Unterschriftenaktion, die im Rahmen von Maria 2.0 stattfand. Sie leitete die Karten, auf denen die Forderungen der Aktion Maria 2.0 formuliert waren, an Erzbischof Stephan Burger weiter und bekam auch Antwort. Burger reagierte jedoch ausweichend: "Er verwies auf das Kirchenrecht und den Papst", erklärt Hell. Anders sieht es im Dekanat aus: "Dekan Balbach steht hinter uns. Er möchte, dass Frauen Zugang zu den Weiheämtern bekommen."

Beim Wortgottesdienst in Mosbach wurde ein Neuanfang gefordert. Hier ein Auszug aus der Ansprache, die Elisabeth Hell hielt: "Unsere Kirche steckt in einer tiefen Krise: der Missbrauchsskandal, die unbefriedigende Rolle der Frauen in der Kirche, intransparente hierarchische Strukturen und ein tiefverwurzelter Klerikalismus. Das sind nur einige Stichpunkte, die diese Krise beschreiben und an denen deutlich wird: Es wird Zeit für einen Neuanfang."

Der Wortgottesdienst fand zudem nicht nur wegen der Öffentlichkeitswirksamkeit außerhalb der Kirche im Freien statt. "Auch um deutlich zu machen, dass wir Frauen immer noch draußen sind - zum Beispiel, wenn in der Kirche wichtige Entscheidungen gefällt oder Ämter vergeben werden", fasst Hell zusammen.

Sie glaubt, dass der Weg zur Gleichberechtigung der Frauen in der katholischen Kirche noch lang ist, auch wenn das Thema an Fahrt aufgenommen habe. "Ich habe nicht den Wunsch, Priesterin zu werden. Das wollte ich mit 20", sagt Elisabeth Hell mit einem Augenzwinkern, "aber ich will mich für die Frauen einsetzen, die nach uns kommen."

Die Kirche ist eine Institution, die sich nur in Zeitlupengeschwindigkeit verändert. Wie schaffen es die engagierten Frauen, bei der Stange zu blieben und sich weiter zu engagieren, statt - wie viele andere - einfach aus der Kirche auszutreten? Elisabeth Hell kann nur für sich persönlich sprechen: "Mich motiviert mein tiefer Glaube an Jesus Christus und die Verbundenheit in der Gemeinschaft der Gläubigen."

Frauen, die Veränderungen in der Kirche fordern, brauchen nicht nur einen langen Atem, sondern müssen auch mit Gegenwind umgehen können. "Ich werde kritisiert und bekomme E-Mails sowie Telefonanrufe", sagt Elisabeth Hell. "Ein Mann meinte, dass Frauen in der Kirche sowieso schon alles dürften, und wiederum andere meinen, dass wir durch unsere Aktion die Gottesmutter Maria angreifen würden. Nichts liegt uns jedoch ferner!" Sie erklärt: "Maria 2.0 symbolisiert, dass sich Maria von der schweigenden, dienenden Frau zur aktiven Gestalterin weiterentwickelt."

Klar ist, dass die engagierten Frauen trotz aller Widerstände weitermachen werden: Maria 2.0 soll bundesweit fortgesetzt werden und wenn wieder Aktionen anstehen, wollen sich auch Frauen des Dekanats Mosbach-Buchen beteiligen ...