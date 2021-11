Bad Mergentheim. (pm) Nach der pandemiebedingten Pause im Vorjahr steht der Main-Tauber-Weihnachtszirkus Bad Mergentheim in den Startlöchern für eine neue große Show.

Damit heißt es vom 23. Dezember bis zum 9. Januar auf dem Volksfestplatz "Manege frei" für die dritte Auflage der Großveranstaltung. Diese begeisterte schon bei ihrer Premiere 2018/ 2019 rund 18.000 Besucher, und lockte im folgenden Winter mit mehr als 25.000 Menschen noch mehr in die Kurstadt.

Und auch diesmal werden von Veranstalter Rudi Bauer nicht weniger als "die besten Artisten der Welt" für das liebliche Taubertal angekündigt. Die Zuschauer können sich auf eine neue Gala mit Preisträgern des internationalen Zirkusfestivals von Monte Carlo, weltweit gefeierten Clowns, Tierdarbietungen und Spitzen-Artistik freuen. In einem der größten und modernsten Zirkuszelte Europas kommen in Bad Mergentheim Mitwirkende aus 14 Nationen zusammen.

Hintergrund Die RNZ verlost dreimal zwei Freikarten für eine Aufführung des Main-Tauber-Weihnachtszirkus in Bad Mergentheim an ihre Leser. Wer gewinnen will, schickt bis Mittwoch, 10. November, eine E-Mail mit Name, Telefonnummer und Wohnort an die Adresse: red-buchen@rnz.de

Erstmals zu sehen sind die weltberühmten weißen Tiger, eine Hommage an die Magier Siegfried und Roy. Der deutsche Tierlehrer Robano Kübler vereint diese edlen und seltenen Tiere mit anmutigen Königstigern in einer Dressur der "leisen Töne" mit viel Herz, Respekt und Schmuseeinheiten für die Raubkatzen. Gary Jahn und Conchi Munoz bringen mit den beiden patagonischen Seelöwen Andrew und Nelson echte Flossen-Stars in die Mange.

Zu den Tierdarbietungen betont Rudi Bauer: "Alle im Main-Tauber-Weihnachtszirkus präsentierten Tiere stammen nicht aus der Wildnis, sondern leben seit Generationen in der geschützten Obhut von Menschen. Wir legen bei der Auswahl allergrößten Wert auf eine artgerechte Haltung, Pflege und das Training der Tiere. Unsere Tierhaltung auf dem Volksfestplatz ist stets transparent und rund um die Uhr von außen einsehbar."

Auch das weitere Showprogramm steckt voller Höhepunkte: Mit der Truppe "Zhuk" aus Belarus erleben die Gäste vier Weltmeister-Athleten in einer Reck-Show der Superlative. Atemberaubend sind auch die Auftritte eines Fahrrad-Virtuosen aus Moldawien, eines Schlangenmädchens aus der Mongolei und der Hochseil-Thriller aus Kolumbien. Für den lusitgen Part sorgt das italienische Clown-Duo Salvini. Erstmals werden die Programmpunkte von einem Musical-Sänger und den Las-Vegas-Show-Girls begleitet. Letztere haben regelmäßig Auftritte auf dem Vegas-Boulevard und reisen mit einem gigantischen Kostüm-Fundus nach Bad Mergentheim.

"Wir versprechen die schönste Show für die Region", kündigt Rudi Bauer an – und das trotz der besonderen Rahmenbedingungen durch Corona. "Die zahlreichen Zuschriften nach der Absage im letzten Jahr haben uns gezeigt, wie wichtig der Weihnachtszirkus für die Besucher aus der Region geworden ist. Zwar war das wirtschaftliche Risiko noch nie so groß wie in diesem Jahr – aber wir möchten zeigen, dass es funktionieren kann."

Für den bestmöglichen Gesundheitsschutz werden nicht nur die aktuell gültigen behördlichen Bestimmungen umgesetzt. Es wird auch ein modernes Heiz- und Belüftungssystem für ständigen Luftaustausch geben und darüber hinaus mehr Veranstaltungen, damit sich die Zuschauer auf mehr Termine verteilen können. Für den unwahrscheinlichen Fall einer pandemiebedingten Absage der Veranstaltung werden die Ticketpreise zu 100 Prozent zurückerstattet.

Bad Mergentheims Oberbürgermeister Udo Glatthaar hat erneut die Schirmherrschaft für den Weihnachtszirkus übernommen und ist selbst ein Fan der ersten Stunde. "Für das, was Rudi Bauer in Bad Mergentheim aufgebaut, zum Erfolg geführt und kontinuierlich weiterentwickelt hat, gebühren ihm Respekt und Dank. Insbesondere im Hinblick darauf, dass die Unsicherheiten der Corona-Pandemie die Veranstaltungsbranche vor besondere Herausforderungen stellen. Ich bin gespannt auf das neue Programm und stolz darauf, dass Bad Mergentheim etablierter Schauplatz dieses internationalen Spektakels ist."

Für Tourismus- und Kulturamtsleiter Kersten Hahn ist der Weihnachtszirkus "ein Publikumsmagnet, der gerade in der Wintersaison auch überregional große Strahlkraft für Bad Mergentheim entfaltet". Zusammen mit den stimmungsvollen Märkten oder den Kunst-Aktionen in Schloss und Kurpark sorge diese Veranstaltung für ein abwechslungsreiches Erlebnisangebot in den Wochen der Weihnachtszeit und des Jahresauftakts 2022.

Info: Karten im Vorverkauf gibt es in der RNZ-Geschäftsstelle in der Karl-Trunzer-Straße 2 in Buchen und auch unter www.mt-weihnachtscircus.de. Vor Ort gibt es Tickets in der Tourist-Information im Alten Rathaus und außerdem an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Für den 3. und 4. Januar sind vergünstigte Familienvorstellungen geplant.