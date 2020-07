Main-Tauber-Kreis. (lra) Das Gesundheitsamt des Main-Tauber-Kreises bestätigte am Mittwoch einen weiteren Todesfall, bei dem ein positiver Befund auf das Coronavirus vorlag. Es handelt sich um einen über 60-jährigen Mann. Weitere Angaben machte das Landratsamt aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Damit sind im Main-Tauber-Kreis mittlerweile elf Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben. "Den Hinterbliebenen gilt unser tiefes Mitgefühl", erklärte Landrat Reinhard Frank.

Im Main-Tauber-Kreis wurden am Mittwoch zudem sechs neue Fälle einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Städte Lauda-Königshofen und Wertheim. Damit liegt die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis bei 464. Die neu infizierten Personen befinden sich in häuslicher Isolation. Ihre Kontaktpersonen werden ermittelt. Für sie wird ebenfalls häusliche Isolation angeordnet und eine Testung veranlasst.

Zwei der neuen Fälle stehen gesichert im Zusammenhang mit einer bekannten Infektionsquelle – wie der größte Teil der seit dem 14. Juli gemeldeten Fälle. Die anderen neuen Fälle lassen sich auf einen weiteren bekannten Infektionsstrang aus einem benachbarten Landkreis zurückführen, sodass weiterhin nicht von einem diffusen Infektionsgeschehen gesprochen werden kann, so die Pressemitteilung des Landratsamts.

Von den infizierten Personen im Main-Tauber-Kreis sind inzwischen 410 wieder genesen. Derzeit sind 43 Personen aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen.

Update: Mittwoch, 29. Juli 2020, 18 Uhr

Main-Tauber-Kreis. (lra) Im Main-Tauber-Kreis wurden am Wochenende sieben neue Fälle einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Am Samstag, 25. Juli, wurden zwei Fälle in den Gebieten der Städte Lauda-Königshofen und Wertheim bestätigt. Am Sonntag wurden fünf neue Fälle bestätigt. Sie verteilen sich auf drei Fälle in Lauda-Königshofen sowie jeweils einen in Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim. Damit liegt die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis bei 458. Die neu infizierten Personen befinden sich in häuslicher Isolation. Ihre Kontaktpersonen werden ermittelt. Für sie wird ebenfalls häusliche Isolation angeordnet und eine Testung veranlasst. Mindestens zwei der neuen Fälle stehen gesichert im Zusammenhang mit einer bekannten Infektionsquelle, ebenso wie der größte Teil der seit dem 14. Juli gemeldeten Fälle.

Von den Infizierten im Main-Tauber-Kreis sind 390 wieder genesen. Derzeit sind 58 Personen aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Bad Mergentheim (2), Boxberg (5), Igersheim (1), Königheim (2), Lauda-Königshofen: 9, Tauberbischofsheim (32), Werbach (4) und Wertheim (3).

Update: Sonntag, 26. Juli 2020, 17.40 Uhr

Main-Tauber-Kreis. (lra) Im Main-Tauber-Kreis wurden am Mittwoch elf neue Coronainfektionen gemeldet. Die Personen leben im Gebiet der Städte Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen und Boxberg sowie der Gemeinde Königheim. Damit liegt die Gesamtzahl der bestätigt infizierten Personen im Landkreis bei 445. Die neu Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Ihre Kontaktpersonen werden ermittelt. Für sie wird ebenfalls häusliche Isolation angeordnet und eine Testung veranlasst.

Für eine weitere Klasse der Realschule im Schulzentrum Wört in Tauberbischofsheim und eine Lehrkraft musste eine häusliche Quarantäne angeordnet werden. Des Weiteren wird jeweils eine Testung veranlasst.

Alle neuen Fälle stehen gesichert im Zusammenhang mit einer bekannten Infektionsquelle, ebenso wie fast alle seit dem 14. Juli gemeldeten Fälle, so dass die Kontaktpersonenermittlung weiterhin strukturiert erfolgen und das Infektionsgeschehen eingegrenzt werden kann. Darüber hinaus finden umfangreiche Testungen statt. In den letzten Tagen wurden im Main-Tauber-Kreis 470 Abstriche im Zentralen Abstrichzentrum in Tauberbischofsheim sowie in der Fieberambulanz in Bad Mergentheim durchgeführt. Hinzu kamen mehrere Dutzend Tests bei niedergelassenen Ärzten.

Von den Infizierten im Main-Tauber-Kreis sind 390 wieder genesen. Derzeit sind 45 Personen aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf die Kommunen Boxberg (2), Igersheim (1), Königheim (2), Lauda-Königshofen (5), Tauberbischofsheim (30), Werbach (4) und Wertheim (1).