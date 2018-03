Die Grotte soll wieder so aufgebaut werden, wie sie vor dem Brand war. Bis Pfingsten sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Foto: Martin Bernhard

Von Martin Bernhard

Walldürn. Die Lourdes-Grotte in Walldürn ist am 19. Juni 2017 bei einem Brand fast völlig zerstört worden. Jetzt soll sie bis Pfingsten wieder neu aufgebaut werden und aus der Asche auferstehen. Der dafür zuständige Stiftungsrat der katholischen Kirchengemeinde hat die Zimmer-, Dachdecker-, Blechner-, Steinmetz-, Schlosser- sowie Putz- und Malerarbeiten in der Gesamtsumme von und 100.000 Euro bereits vergeben. Die RNZ sprach mit Helmut Hotzy, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsrats der katholischen Kirchengemeinde St. Georg, über die Renovierung der Grotte.

Hintergrund Die Wallfahrt "Zum Heiligen Blut" in Walldürn geht auf ein Wunder im Jahr 1330 zurück. Ein Priester soll während eines Gottesdiensts versehentlich den Kelch mit dem geweihten Messwein umgestoßen haben. Daraufhin bildete sich auf dem weißen Altartuch, über das sich der Wein ergoss, in blutroter Farbe das Abbild des gekreuzigten Jesus, umgeben von elf dornengekrönten [+] Lesen Sie mehr Die Wallfahrt "Zum Heiligen Blut" in Walldürn geht auf ein Wunder im Jahr 1330 zurück. Ein Priester soll während eines Gottesdiensts versehentlich den Kelch mit dem geweihten Messwein umgestoßen haben. Daraufhin bildete sich auf dem weißen Altartuch, über das sich der Wein ergoss, in blutroter Farbe das Abbild des gekreuzigten Jesus, umgeben von elf dornengekrönten Christushäuptern. Das Altartuch wird im sogenannten "Blutschrein" aufbewahrt. Dieser wird zur vierwöchigen Hauptwallfahrtszeit, die eine Woche nach Pfingsten beginnt, geöffnet. mb

RNZ: Wie wird die Lourdes-Grotte zu Beginn der Hauptwallfahrtszeit aussehen?

Helmut Hotzy: Wir werden die Grotte wieder so aufbauen, wie sie vor dem Brand war. Wir werden voraussichtlich hinter den Gittern links und im Eingangsbereich eine Verglasung anbringen lassen. Diese soll den Innenraum der Grotte vor Witterungseinflüssen schützen. Außerdem soll die Grotte eine elektrische Beleuchtung erhalten.

Wann wird der Stiftungsrat über die Innenausstattung entscheiden?

Wir haben uns bereits bei unserer vergangenen Sitzung am 6. März mit diesem Thema befasst. Wir holen zurzeit Angebote für Bänke ein. Die Ausgestaltung durch Figuren sprechen wir noch mit dem erzbischöflichen Bauamt und dem Künstler Rainer Englert ab. Die Holzstatue der Bernadette wurde beim Brand völlig zerstört. Wir werden am 4. April im Stiftungsrat entscheiden, aus welchem Material die neue geschaffen werden soll. Rainer Englert hat uns zugesichert, dass zur Hauptwallfahrtszeit die neue Statue fertig sein wird. Die Marienstatue aus Gips wird restauriert.

Wie will man vermeiden, dass es erneut zu einer Brandkatastrophe kommen kann?

Es wird neue, sichere Kerzenständer geben. Kerzen, die Pilger außerhalb dieser Ständer aufstellen, werden wir entfernen lassen. Außerdem werden die Kerzen künftig über eine Brenndauer von maximal vier Stunden verfügen.

Welche Schäden werden durch die Versicherung ersetzt?

Die Lourdes-Grotte war durch eine Gebäude- und Ausstattungsversicherung abgesichert. Wir werden uns nächste Woche zu einem Abstimmungsgespräch mit Vertretern der Versicherung treffen. Ich gehe davon aus, dass die Wiederherstellungskosten weitgehend ersetzt werden. Was wir darüber hinaus anschaffen und installieren lassen, müssen wir natürlich selbst bezahlen.

Wie viele Spenden sind für den Wiederaufbau der Lourdes-Grotte eingegangen?

Wir haben durch Spenden von Walldürner Bürgern und Wallfahrern sowie durch Einnahmen bei Veranstaltungen insgesamt rund 15.000 Euro erhalten.

Wie werden die restlichen Kosten für den Wiederaufbau finanziert?

Wir rechnen mit weiteren Spenden. Sollte das Geld aber nicht reichen, so haben wir vorgesorgt: Wir werden in den Haushalt der Kirchengemeinde für dieses Jahr die Summe von 20.000 Euro einstellen. Ich gehe aber davon aus, dass der größte Teil durch die Versicherung und Spenden abgedeckt sein wird.