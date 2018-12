34 Rekruten aus der Nibelungenkaserne - darunter vier Frauen - haben am Montag ihr Gelöbnis abgelegt. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) 34 Rekruten des Logistikbataillons 461 haben bei einer Feierstunde ihr Gelöbnis abgelegt. Nachdem Kommandeur Christoph Werle alle Anwesenden begrüßt hatte, ergriff zunächst der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig das Wort. "Der Geist der Bundeswehr hat sich mit der Aussetzung der Wehrpflicht absolut nicht verändert", stellte er fest.

Nach wie vor wolle jeder Rekrut seinem Land treu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volks tapfer verteidigen. Dieses Pflichtgefühl und diese Verbundenheit eines jeden Soldaten zu seinem Land beeindrucke ihn und gebe ihm die Gewissheit: "Auf die Bundeswehr kann man sich verlassen. Sie gehört in die Mitte der Gesellschaft."

Die Bundeswehr als speziellen, aber attraktiven Arbeitgeber lobte dann Landrat Dr. Achim Brötel. Sie garantiere seit mehr als 60 Jahren ein Leben in Frieden und Freiheit. Bürgermeister Markus Günther würdigte den Einsatz der 34 Soldaten, die "eine vorbildliche, verantwortungsvolle, staatsbürgerliche Haltung beweisen. Sie bekennen sich zu ihrem Staat und stehen zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und zu den in ihm verankerten Werten", merkte Günther an.

Nachdem dann Schütze Thore Trochim stellvertretend für alle Rekruten von der Grundausbildung und ihren Zielen berichtet hatte, leitete Christoph Werle mit seiner Ansprache zur Gelöbnisformel über. Heute - 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, mehr als 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und fast 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer und der friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands - könnten sich viele Deutsche kaum noch vorstellen, dass eine Katastrophe existenzbedrohender Art ihr Glück und ihr Gemeinwesen gefährden könnte.

"Staat und Soldat sind durch ein System gegenseitiger Treue miteinander verbunden", formuliert es das Soldatengesetz. Die Republik erwarte also von ihren Soldaten, dem Ruf ihrer Vorgesetzten bei einer kriegerischen Auseinandersetzung ohne Zögern zu folgen und dabei Gefahren für das eigene Leben in Kauf zu nehmen. "Diese höchste Form der Treue, die Tugend der Tapferkeit, ist es, die den Soldaten systemgemäß vom Polizisten unterscheidet", so Werle.

Nach der Rede des Kommandeurs des Logistikbataillons 461 sprachen die Rekruten die Gelöbnisformel: "Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen." Mittels Handschlag besiegelten Werle, Gerig, Brötel und Günther diese Worte der Soldaten.

Für den musikalischen Rahmen sorgte ein Blechbläsersextett des Heeresmusikkorps 12 unter der Leitung von Matthias Müller. An den offiziellen Teil schloss sich ein Stehempfang an.