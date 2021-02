Durch den Dammbau am Hollerbach hat der Biber einen kleinen See erschaffen, der die angrenzende Wiesen überflutet. Doch nun hat die Stadt wohl eine einvernehmliche Lösung mit den Eigentümern erzielt, so dass der Nager ungestört weitermachen darf. Fotos: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Seit Monaten erfreuen sich die Naturfreunde und Spaziergänger am Hollersee an der Schaffenskraft des Bibers: Einen kleinen See hinter dem Hollersee hat der Nager erschaffen, mit überfluteten Bäumen und Wiesen. Konfliktfrei läuft so eine Landschaftsumgestaltung – so erfreulich sie für die Natur, für die Entstehung neuer Ökosysteme auch sein mag – aber naturgemäß nie ab. Schließlich wurden die Wiesen, bevor sie der aufgestaute Hollerbach überflutet hat, landwirtschaftlich genutzt. Gemeinsam mit Biberberater Joachim Bernhardt hat die Stadt Buchen aber das Gespräch mit den Grundstückseigentümern und dem Pächter gesucht und Lösungen gefunden, mit denen alle Beteiligten leben können – auch der Biber, der am Hollersee weiterhin (fast) ungestört wirken darf.

Dies bestätigte die Stadt auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung: "Um Problemen mit den betroffenen Grundstückeigentümern aus dem Weg zu gehen, haben Hubert Kieser und Marcus Wörner von der Stadtverwaltung mit Vertretern des Wasserrechts und des Naturschutzes aus dem Landratsamt das Gespräch gesucht", teilte Fachbereichsleiterin Simone Schölch mit. Beide Eigentümer, die die Flächen als Futterwiesen verpachtet haben, seien grundsätzlich verkaufsbereit.

Ein Beleg der Biberschen Schaffenskraft: Hier hat er ganze Arbeit geleistet.

"Was jetzt noch fehlt, ist ein Gewässerentwicklungskonzept", erklärte Schölch. Wenn dieses Konzept steht, sollen die Flächen von der Stadt gekauft werden. "Und der Biber darf in der Folge – ganz nach Biberart – seinen großen Damm weiterbauen." Wenn die Überschwemmungen moderat sind, könnten die Flächen auch künftig als Futterwiesen genutzt werden. Nur eine Einschränkung werde es dauerhaft geben: Der kleine Damm an der Brücke am Hollersee werde weiterhin regelmäßig geöffnet, um den Fußweg Richtung Hollerbach freizuhalten, so die Stadt.

Bereits vor mehr als einem Jahr waren beim Hollersee Aktivitäten des Bibers festzustellen gewesen. Damals hatte er seinen Damm oberhalb der Fußgängerbrücke gebaut. Doch dann war er erst einmal verschwunden, bis er im vergangenen Sommer wieder auftauchte. Der damals noch recht kleine Damm sorgte schon Anfang August erstmals dafür, dass die Wiese überflutet wurde. Seither ist der Damm immer weiter Richtung Wiese gewachsen. Denn der Biber gestaltet sein Lebensumfeld nach seinen Bedürfnissen um. Und dafür braucht er stehendes Wasser. Um sich vor Feinden zu schützen, die bei sinkendem Wasserstand in seinen Bau eindringen könnten, der sich am Damm befindet, legt er solche Stauseen an.

Vorsicht, bissiger Nager!

Ein von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs am Biberdamm vorgenommener Eingriff hatte nicht die erhoffte Wirkung: Am nächsten Morgen hatte der Biber den Damm schon wieder repariert. Biberberater Joachim Bernhardt berichtete der RNZ im November: "Der Biber lässt sich solche Eingriffe nicht gefallen." Dennoch muss der Bauhof das Wirken des Bibers weiter beobachten: Wenn er Bäume annagt, die in Richtung der Wege fallen könnten, könnte es für die Spaziergänger gefährlich werden. Deshalb werden diese vorsorglich gefällt oder mit einer Drahthose vor weiteren Nagerattacken geschützt.

"Wir können froh sein, dass wir den Biber haben: Er ist ein famoser Baumeister, der die Natur zurückbringt", sagte Bernhardt. Durch das Aufstauen des Wassers entsteht Lebensraum für Arten, denen der Mensch andernorts den Platz zum Leben nimmt. Der Biber bekommt am Hollersee nun den Platz, sein beeindruckendes Wirken fortzusetzen, ohne dabei Konflikte zu erzeugen. Das ist eine erfreuliche Nachricht.