Buchen. (tra) Ende November berichtete die RNZ über den großen Wunsch des damals in Buchen lebenden Ehepaars Carujo, in ihr Heimatland Portugal zurückzukehren. Der Hintergrund ist tragisch und hat viele Menschen in der Region bewegt: Die 61-jährige Maria Manuela hatte nur noch Monate zu leben, da bei ihr ein unheilbarer Gehirntumor diagnostiziert worden war. Sie lebte damals mit ihrem Mann und ihrer 89-jährigen Mutter ohne finanzielle Mittel in Buchen. Nun sind sowohl Maria Manuela als auch ihre Mutter verstorben.

Die RNZ hat damals gemeinsam mit der pensionierten Lehrerin Herta Tudor, die die Familie Carujo unterstützte, auf das Spendenkonto der Caritas aufmerksam gemacht, das eingerichtet wurde, um der Familie die Heimreise nach Portugal zu finanzieren. Aus eigener Kraft hätte das Ehepaar die Heimkehr nicht bezahlen können. Die Spendenaktion stieß auf riesige Resonanz: Bei der Caritas gingen über 4000 Euro für Familie Carujo ein. Damit konnte nicht nur der Umzug nach Portugal finanziert werden: Das Geld wurde der Familie in monatlichen Teilbeträgen überwiesen, so dass auch die weitere Pflege der todkranken Frau bezahlt werden konnte.

Wie Herta Tudor mitteilte, ist Maria Manuela vor wenigen Tagen an ihrer Erkrankung gestorben. "Sie hatte keine Schmerzen, was eine Gnade ist", so Tudor im Gespräch mit der RNZ. Für die große Resonanz auf die Spendenaktion sei die Familie sehr dankbar gewesen. Der Rest der Spendensumme wird nun für die Beerdigung der Verstorbenen verwendet.

Zum Hintergrund: Das Ehepaar Carujo war vor neun Jahren nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten. Herr Carujo, der heute 58 Jahre alt ist, musste bereits als Kind arbeiten und hat nur zwei Jahre die Schule besucht. In Portugal arbeitete er in einer Fabrik, die jedoch insolvent ging. Nach dem Umzug nach Deutschland arbeitete er fünf Jahre lang bei Alba in Walldürn. Maria Manuela hatte eine Putzstelle.

Dann geriet die Familie unverschuldet in Not: 2018 kam der erste Schicksalsschlag: Herr Carujo hatte einen Arbeitsunfall, war nicht mehr arbeitsfähig und bezog eine kleine Behindertenrente. Später stürzte Maria Manuela schwer, war danach in ihrer Bewegung eingeschränkt und musste ihre Putzstelle aufgeben. Die gemietete Wohnung, in der sie gemeinsam mit der betagten Mutter wohnten, konnte sich das Ehepaar nicht mehr leisten. Im Jahr 2021 wurde dann der unheilbare Gehirntumor diagnostiziert. Nach zwei Operationen und einer Bestrahlungstherapie wurde im Oktober 2021 dazu übergegangen, Maria Manuela rein palliativ zu behandeln.

Nach ihrer Rückkehr nach Portugal lebte das Ehepaar bei den hochbetagten Eltern des Mannes, so dass Maria Manuela – wie sie es sich gewünscht hatte – die letzten Monate ihres Lebens in ihrem Heimatland verbringen konnte.

Wie Herta Tudor mitteilt, ist die 89-jährige Mutter bereits kurz nach der Rückkehr nach Portugal gestorben. "Sie starb wenige Tage nach der Heimkehr. Es war, als ob sie nur darauf gewartet hätte." Herta Tudor möchte sich nun auf diesem Wege für die überwältigende Resonanz auf den Spendenaufruf bedanken. Die Hilfe hat es ermöglicht, den letzten Wunsch zu verwirklichen.