Adelsheim. (ahn) "Die letzten sechs Jahre waren mehr oder minder nur noch ein alltägliches Funktionieren bei mir", beschreibt Sabine Krümmer aus Adelsheim die Auswirkungen ihrer Krankheit. Sie leidet unter dem Chronischen Fatigue-Syndrom (CFS), einer neuroimmunologischen Erkrankung, die kaum erforscht ist. Deshalb hat sie bis heute noch keine offizielle ärztliche Diagnose für CFS. Was wiederum mit sich bringt, dass sie bei der Arbeit und im Alltag nicht nur mit vielen Hürden zu kämpfen hat, sondern auch oft auf Unverständnis trifft. Da ihr sämtliche Fachärzte nicht weiterhelfen können, hat sie selbst mit Nachforschungen und Studien über die unverstandene Krankheit begonnen.

"Die Coronamaßnahmen seit dem letzten Jahr haben die Situation weiter verschärft", berichtet die Wahl-Bauländerin. "Als im Oktober letzten Jahres bei der Arbeit die Mund-Nasenbedeckung Pflicht wurde, sobald man den Arbeitsplatz verlässt, kam es zum Crash." Atemnot, Herzrasen, Schwäche mit Zittern sowie die Verschlechterung weiterer CFS-typischer Symptome seien die Folge gewesen.

Doch auch ohne Maske sind die Gegebenheiten am Arbeitsplatz für Krümmer, die als Spezialistin für Technische Dokumentation bei einer Osterburkener Firma arbeitete, nicht einfach. "Mir fiel auf, dass der Teppichboden in den Büroräumen alle Symptome verstärkte." Krümmers Verdacht ist, dass Formaldehyd in den Teppichen die Verschlechterungen hervorrufe. "Schon beim Einzug in das neue Firmengebäude in Osterburken gab es Probleme, denn beim Betreten der mit Teppich ausgelegten Räume machten die Lungen innerhalb von Sekunden dicht."

Konsequentes Lüften in der ersten Zeit hätten die anfänglichen Probleme in den Hintergrund treten lassen. Doch im Herbst 2016 ereilte die gebürtige Villingerin ein grippaler Infekt, von dem sie sich bis heute nicht erholt hat. "Es fühlt sich seither so an, als ob man ständig Tonnen auf den Schultern trägt", so die 60-Jährige.

Beliebte Freizeitbeschäftigungen wie Radfahren oder lange Wanderungen sind bis heute unmöglich. "Der Körper taugt fast nur noch zum Sitzen oder Liegen", berichtet Krümmer. An einem guten Tag sei gerade einmal das Putzen eines Fensters möglich. "Eben ein Leben auf Sparflamme." Zeitweise seien die acht Stunden am Tag im Büro sitzend das einzige, was vom früheren Leben übrig blieb.

Um den Arbeitstag überhaupt bewältigen zu können, ist für CFS-Kranke ein strukturierter Alltag unumgänglich. So arbeitete Krümmer seit dem Frühjahr 2020 weiterhin im fast leeren Büro, während das Gros ihrer Kollegen im Homeoffice war. Arbeiten von zuhause aus ist für die Ingenieurin kaum möglich, denn bei ihr zuhause ist das WLAN "wegen meiner Elektrosensibilität ausgeschaltet, und außerdem sind die ergonomischen Verhältnisse auch nicht optimal".

Der Nachteil am Arbeitsplatz in der Firma war allerdings, dass Krümmer eine Maske tragen musste, was bei ihr ein Gefühl der Atemnot bewirkte. Trotz mehrerer Versuche beim Hausarzt und bei Fachärzten hat Krümmer bis heute kein Attest, das sie vom Tragen einer Maske befreit.

Dies liegt auch daran, dass bei ihr die Krankheit CFS noch nicht offiziell diagnostiziert wurde. Grund dafür ist vor allem, dass die Krankheit noch wenig erforscht ist, und somit eine genaue Diagnose schwierig ist. "Ich hoffe nun auf einen weiteren Facharzttermin im Oktober", so Krümmer. "Immerhin steht inzwischen in meiner Krankenakte ,Verdacht auf CFS‘, als es letzten November nach weiteren Crashs zu einem längeren Gespräch mit dem Hausarzt kam."

Da ihr die herkömmliche Medizin aus oben genannten Gründen nicht wirklich weiterhelfen kann, begann Krümmer mit eigenen Nachforschungen und Studien über die unverstandene Krankheit, wobei sie auf Telegram ein Tagebuch mit Tipps eingerichtet hat. "Ein versierter Heilpraktiker in meinem Heimatort stellte bereits Ende 2016 die Diagnose CFS fest." Deshalb vertiefte sie in den letzten Jahren ihre Kenntnisse über CFS und alternative Heilkünste. "Ich glaube nicht, dass CFS unheilbar ist. Und ich glaube auch nicht, dass Bakterien und Viren per se etwas Schädliches sind. Sie sind vielmehr die Folge von Ungleichgewicht und Vergiftungen im Körper."

Also ging Krümmer in detektivischer Kleinarbeit den Spuren ihrer jahrelangen schleichenden Vergiftungen nach, wie sie berichtet: das Kohlenmonoxid aus den Kohleöfen in Kindertagen, die Aluminium-Salatschüssel aus Mutters Küche, die Bleimennige, mit der die Rostlauben des Bruders gestrichen wurden, oder das lindanhaltige Holzschutzmittel, mit dem der Schwager in den 70er-Jahren arbeitete.

"Heute dürften Störquellen wie Glyphosat und Elektrosmog hinzugekommen sein", so die Adelsheimerin. "Die Mobilfunkstandorte an Wohn- und Arbeitsort habe ich mit Orgoniten nach Wilhelm Reich entschärft, und eine Sandkiste unterm Schlafplatz schützt vor Erdstrahlen." Sabine Krümmer ließ also nichts unversucht.

Dass der Mobilfunk für ihre Erkrankung eine größere Rolle spielt, macht Krümmer zum Beispiel daran fest, dass sie bei einem Aufenthalt in Bad Saulgau im Jahr 2011 "plötzlich vor Tatendrang strotzte, was wohl schlicht am dortigen Funkloch lag".

Massive Verbesserungen nahm die Ingenieurin auch Ende 2020 wahr, als sie nach dem dritten Zusammenbruch in ihrer Firma in eine besser belüftete Etage umzog. Zuvor litt sie vor allem unter dem Teppichboden und der heutigen luftdichten Bauweise. "Auch der Erstbezug meiner Privatwohnung im Jahr 2009 quittierte meine Lunge mit Dichtmachen." Doch nun seien die Veränderungen da enorm. "Das Essverhalten veränderte sich abrupt in Richtung basisch, und ein zeitweiliger Arbeitsbeginn vor 7 Uhr war nach vielen Jahren wieder möglich", freut sich Krümmer. "Ich bin ganz nah dran an der Heilung!"

Es geht nun in Wellen stetig aufwärts. Die Katzenallergie ist längst weg, das Kämmen der Haare morgens im Stehen ist wieder möglich und das Schlafverhalten wesentlich verbessert – ein leichtes CFS bleibt allerdings. Aber: "Ich koche wieder regelmäßig möglichst ohne Chemie und erobere Stück für Stück mein altes Leben zurück."

Und obwohl sie im Moment den Verlust ihres Arbeitsplatzes zu bewältigen hat, blickt Krümmer optimistisch in die Zukunft. Und kocht sonntags wieder regelmäßig einen handaufgebrühten Kaffee zum Frühstück. "Bis vor nicht allzu langer Zeit blieb ich einfach bis zum Mittag liegen."