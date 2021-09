Walldürn-Gottersdorf. (mb) Bei der Auftaktveranstaltung der Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken im Freilandmuseum Gottersdorf haben die Teilnehmer auf die erfolgreiche vergangene Förderperiode zurückgeblickt und sich auf die neue Förderperiode von 2021 bis 2027 eingestimmt. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass die Europäische Union auch künftig Projekte in den Landkreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald bezuschussen wird.

Die Musikgruppe "Dudelquetsch" spielte, die Abendsonne schien und es herrschte freudig-ausgelassene Stimmung in der Dreschhalle des Freilandmuseums. Die Verantwortlichen der Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken, die für förderungswürdige Projekte im Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis zuständig sind, hatten Vertreter von geförderten Projekten der vergangenen Jahre eingeladen. An einer Seite der Halle standen Pinnwände, auf denen exemplarisch drei Projektträger ihre Projekte kurz in Wort und Bild vorstellten. Außerdem durften die Anwesenden Vorschläge für die Zukunft auf Karteikarten schreiben und dort anbringen. Die Moderation des Abends übernahm Dr. Andreas Hildenbrand, Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar am Standort Mosbach.

Markus Günther, Bürgermeister von Walldürn und Vorsitzender des Trägervereins des Freilandmuseums, freute sich über den Besuch. "Ohne Leader-Förderung wären manche Projekte nicht möglich gewesen", stellte er fest. Er hoffte, dass die Gruppe Badisch-Franken auch bei der neuen Förderperiode wieder zum Zug kommen werde. Außerdem stellte Günther gemeinsam mit Museumsleiterin Margareta Sauer das Odenwälder Freilandmuseum vor. Es wurde im Jahr 1990 gegründet und unterteile sich in die Baugruppen "Odenwald" und "Bauland". Auf vier Hektar stehen 19 historische Häuser. Das Museum beschäftigt vier Festangestellte. Viele Menschen helfen ehrenamtlich. Das Odenwälder Freilandmuseum ist das kleinste von sieben Freilandmuseen in Baden-Württemberg.

Alfred Beetz, Vorsitzender der Aktionsgruppe, blickte auf eine äußerst erfolgreiche vergangene Förderperiode zurück. Seit Gründung der Leader-Region Badisch-Franken im Januar 2015 habe der Auswahlausschuss 57 Projekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund zehn Millionen Euro genehmigt, davon Leader-Zuschüsse in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro. Die meisten Mittel seien im Handlungsfeld "Lebenswerte Dörfer durch Innenentwicklung" geflossen, die zweitmeisten im Feld "Arbeitsplätze in und für die Region – durch nachhaltigen Tourismus und Positionierung einer Genussregion".

Außerdem habe man in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt 36 Kleinprojekte gefördert. Wegen des Erfolgs des Leader-Förderprogramms beschlossen die EU und das Land, dieses fortzuführen. Für die Übergangszeit der Jahre 2020 und 2021 wurden weitere Leader-Fördermittel zur Verfügung gestellt. Für die Auswahl der neuen Förderperiode bis zum Jahr 2027 sieht Beetz die Region "im vorderen Drittel". Denn man könne aus der vergangenen Periode Erfahrungen, Kompetenzen und Erfolge in die Bewerbung einbringen. "Bringen Sie sich und Ihre Anregungen ein und gestalten Sie mit uns gemeinsam die Zukunft von Badisch-Franken", appellierte Beetz nicht nur an die Anwesenden, sondern an alle Bürger.

"Leader hat dazu beigetragen, dass sich die Region positiv entwickelt hat", sagte Christoph Schauder, Landrat des Main-Tauber-Kreises. "Ja, wir wollen auch in der neuen Förderperiode dabei sein", bekräftigte er. Denn nachhaltige Regionalentwicklung sei ein kontinuierlicher Prozess. Um dies zu erreichen, habe man eine Lenkungsgruppe mit Vertretern aus Verwaltung, Kultur, Bildung, Wirtschaft, Landwirtschaft, Jugend und Soziales gegründet. Im Juli habe man den Zuwendungsbescheid für die Erstellung eines regionalen Entwicklungskonzepts erhalten. Dabei werde man von einem Planungsbüro aus Weikersheim unterstützt. "Corona wird Chancen bieten für den Neckar-Odenwald- und den Main-Tauber-Kreis", ist Schauder überzeugt. "Denn der Stellenwert des Inlandtourismus wird steigen."

"Wie geht es weiter nach dieser Auftaktveranstaltung?", fragte sich Dr. Björn-Christian Kleih, Erster Landesbeamter des Neckar-Odenwald-Kreises. "Die Bürgerinnen und Bürger sollen bei der Rahmensetzung für die Förderung der Region maßgeblich mitwirken." Deshalb werde man insgesamt neun Workshops veranstalten. Bei denen sollen die Handlungsfelder für das regionale Entwicklungskonzept erarbeitet werden. Das Konzept werde anschließend an das Ministerium für Ländlichen Raum weitergeleitet. Wird es ausgewählt, könne die Leader-Geschäftsstelle ihre neue Arbeit am 1. Januar 2023 aufnehmen. Kleih dankte all jenen dafür, die sich in diesem Prozess für die Region einsetzten.

Anschließend befragte Dr. Andreas Hildenbrand Vertreter von drei bezuschussten Projekten der vergangenen Jahre. So informierten Bernd Diedrich und Hubert Dick über den Neubau eines Bikeparks und eines Sportheims des FC Hundheim/Steinbach sowie Natalie Boger-Wieland über den Neubau einer barrierefreien Tanzschule in Adelsheim.