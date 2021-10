Bofsheim/Stuttgart. (joc/ahn) Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die gebürtige Bofsheimerin Simone Fischer in der letzten Woche für die Dauer der Wahlperiode des Landtags Baden-Württemberg zur neuen hauptamtlichen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Baden-Württemberg bestellt. Die Rhein-Neckar-Zeitung sprach mit der 42-jährigen Diplom-Verwaltungswirtin über ihre Aufgaben, konkreten Pläne und Ziele. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie man derzeit noch zweifelsohne vorhandene Barrieren abbauen und einen Beitrag dazu leisten kann, damit Menschen mit und ohne Behinderung in unserer Gesellschaft gleichberechtigt mit- und füreinander leben können.

Frau Fischer, Sie stammen aus dem kleinen Ort Bofsheim und leben jetzt in der Metropole Stuttgart. Wie weit unterscheiden sich die Lebensbedingungen behinderter Menschen auf dem Land und in der Stadt?

Oftmals sind die Wege zur Nahversorgung in der Stadt kürzer und mit weniger Aufwand verbunden als auf dem Land. Zwar gibt es eine größere Auswahl an Ärzten, Kultur und Restaurants, wenn ich aber gerade bei denen, die ich brauche, nicht reinkomme oder Museen keine Führungen für blinde oder gehörlose Menschen anbieten, ist es genauso misslich. In der Stadt mangelt es an barrierefreiem und bezahlbarem Wohnraum, meist bietet auf dem Land der ÖPNV weniger Möglichkeiten, hinsichtlich der Barrierefreiheit ist man jedoch auch in der Stadt noch nicht am Ziel.

Es ist also noch Luft nach oben?

Laut Gesetz soll der ÖPNV ab 1. Januar 2022 umfassend barrierefrei sein. Das ist nicht mehr zu schaffen. Wir kommen zwar voran, es ist aber noch ein langer Weg. Die Versäumnisse der letzten Jahre lassen sich nicht in kürzester Zeit aufholen. Es gibt bisher keine Konsequenz, außer das Verbandsklagerecht. Bushaltestellen und S-Bahn müssen insgesamt barrierefrei werden. Das Fahrgastsystem muss auf das Zwei-Sinne-Prinzip umgestellt werden. In der Privatwirtschaft gibt es noch keine Verpflichtung zur Barrierefreiheit. Ich wünsche mir Verbindlichkeit und Tatkraft, damit die Bürger in Stadt und Land gute Bedingungen haben. Barrierefreiheit ist keine Gnade oder ‚Nice to have‘. Für viele ist sie ‚Must have‘, um im Alltag zurechtzukommen, Besorgungen zu machen, die Schule am Ort zu besuchen, der Arbeit nachzugehen, beim Sport, im Kino, beim Treffen mit Freunden. Sie nützt auch anderen. Dabei endet sie nicht mit einer Rampe oder einem Aufzug. Blinde Menschen brauchen akustische oder taktile Informationen, gehörlose Menschen kommunizieren in Gebärdensprache. Das ist alles möglich, aber leider noch nicht selbstverständlich. In spezialisierten Wohn- und Werkstätten leben und arbeiten so viele Menschen wie nie zuvor. Viele Firmen zahlen lieber immer noch eine Abgabe, als behinderte Menschen zu beschäftigen und auf ihre Potentiale zu setzen. Dadurch fehlen uns Vorbilder im Handwerk, der Wirtschaft, in Führungspositionen oder der Politik, die bestärken und zeigen, was alles möglich ist.

Haben sich die Bedingungen für behinderte Menschen insgesamt in den letzten Jahren entscheidend verbessert?

Inzwischen sind behinderte Menschen in unserer Gesellschaft präsenter als noch vor einigen Jahren. Sichtbarkeit ist ein wichtiger Baustein, schafft Akzeptanz, Beteiligung, Normalität. In den vergangene Jahren wurden auch bedeutende Fortschritte gemacht: Der gesetzliche Anspruch auf Inklusion in Kita und Schule ist elementar. Wenn wir gemeinsam aufwachsen, wird offenkundig, dass Anderssein normal ist. Inklusive Ansätze und Projekte werden vom Land gefördert. Das Landesbehindertengleichstellungsgesetz regelt unter anderem Verbesserungen bei der Beteiligung und der digitalen Barrierefreiheit. Andere Gesetze sehen vor, dass der Wohnneubau, öffentliche Einrichtungen, auch Schulen sowie die Gestaltung des öffentlichen Raums und von Plätzen barrierefrei sind. Dies muss umfassend, nicht nur hinsichtlich des Kopfsteinpflasters umgesetzt werden. Das neue Landeskompetenzzentrum "Barrierefreiheit" wird eine wichtige Aufgabe übernehmen.

Wie treten Sie mit Behinderten in Kontakt, um zu sehen in welchen Bereichen es besonders klemmt?

Ich arbeite mit Selbsthilfe und Verbänden zusammen. Sie ist der inklusive Kern unserer Gesellschaft, dort engagieren sich Menschen vor Ort. Über den Landesbehindertenbeirat, dem ich vorsitze, gibt es ein weiteres Gremium. Für mich zählt der persönliche Kontakt. Während Corona habe ich die Stuttgarter Philharmoniker gewonnen und mit ihnen behinderte Menschen, die in Wohnstätten leben, im Garten besucht, um ihnen wunderbare Musik zu bringen und zu erfahren, wie es geht, was sie umtreibt.

Sie sind selbst kleinwüchsig. Sehen Sie es als Vor- oder als Nachteil, sich für die Belange von behinderten Menschen starkzumachen, wenn man selbst betroffen ist?

Die eigene Betroffenheit eröffnet andere Zugänge zu Menschen mit vergleichbaren Lebenssituationen. Es braucht auch das Wissen und den Einsatz über die eigene Behinderung hinaus. Durch meinen eigenen Weg und berufliche Kenntnis kann ich mich gut in die Situation anderer, die behindert werden, hineinversetzen. Zudem kenne ich Gesetze und Wege, wie man etwas schaffen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich beim nichtbehinderten Gegenüber die Augen schneller öffnen, wenn ich auf Barrieren hinweise.

Wo setzen Sie bei Ihrer Arbeit im neuen Amt den Hebel konkret an?

Die Belange der Menschen mit Behinderung sind für mich zentral. Sie müssen frühzeitig eingebracht und mitgedacht werden. Ich will daran mitwirken, dass Gesetze in diesem Sinne angewendet werden und neue die Belange besser berücksichtigen. Inklusion braucht nicht nur Visionen, sondern auch konkrete Maßnahmen und eine gute Vernetzung der Handelnden.

Stichwort Schule: Ist die Inklusion von behinderten Jugendlichen in den regulären Unterricht der richtige Weg oder garantiert ein dichtes Netz von Förderschulen hier die effektivere Förderung?

Jedes Kind hat ein Recht auf Inklusion überall. Eltern berichten, dass der Weg in die Regelschule mühsam und lang ist, wenn sie für dieses Recht immer noch hart kämpfen müssen. Dann wird behinderten Kindern und ihren Familien zu viel zugemutet. Sie stehen vor der Frage, ob sie ihr Kind auf eine schlecht ausgestattete Regelschule schicken, die für Inklusion nicht gut vorbereitet ist, oder auf eine Förderschule, wo es kompetente Lehrer gibt, das Kind aber separiert ist. Ein echtes Wahlrecht besteht ja nur, wenn ich zwischen gleichwertigen Systemen wählen kann. Beide Bildungsangebote haben den Auftrag zur Inklusion. Sie müssen in die Lage versetzt werden, die Bedarfe aller Kinder beantworten zu können. Auf Dauer ist dies doch ökologisch wie ökonomisch nachhaltiger, als in lange und beschwerliche Schülerbeförderung zu investieren. Wenn uns Inklusion in Bildung, Arbeit und im Alltag nicht gelingt, ist die Folge die Trennung der Gesellschaft in behinderte und nichtbehinderte Menschen. Dass Separation unmenschlich sein kann, hat uns die Pandemie gezeigt.

Bleiben wir bei der Pandemie. Welche Auswirkungen und Folgen hatte und hat sie für die Bemühungen, die Lebensbedingungen von Behinderten zu verbessern?

Wir waren vor Corona noch nicht am Ziel. Teils sind die Barrieren größer als zuvor. Zum Beispiel, wenn ich blind bin und Abstandsmarkierungen nicht erkennen kann, weil sie nicht taktil sind. Wenn ich in einer Werkstätte arbeite oder gemeinschaftlich wohne, treffen viele Personen der Risikogruppen aufeinander. Über lange Zeit galten dort strenge Regeln. Sie konnten ihrer Arbeit nicht nachgehen, waren von Kontaktsperren betroffen. Wenn mir Betroffene berichten, dass über ihren Kopf hinweg Regeln getroffen wurden, die über die Corona-Verordnung hinausgehen, müssen wir uns fragen, wie weit wir bei der Anerkennung der Rechte behinderter Menschen tatsächlich sind. Der Grad zwischen Autonomie und Fürsorge wurde mancherorts auf eine harte Probe gestellt. Daraus müssen wir lernen. Behinderte Menschen verdienen die gleichen Chancen wie Nichtbehinderte. Wir müssen alles dafür tun, dass sie gute und gerechte Lebensbedingungen haben. Es ist unser aller gesetzlicher und moralischer Auftrag.

Wo sehen Sie mögliche weitere Widerstände für Ihre Arbeit?

Das Recht auf Selbstbestimmung, die Chance zur Teilhabe und Barrierefreiheit sind keine Selbstläufer. Bisweilen muss ich auf Nöte hinweisen und den Finger in die Wunde legen. Ich bin konstruktiv und beharrlich, mit Freude komme ich weiter, als mit dem erhobenen Zeigefinger. Neben guter Gesetze braucht es vor allem Verbündete, auch ohne Behinderung, die sich mit uns für Verbesserungen einsetzen und es dann auch umsetzen, damit wir im Einzelfall und insgesamt als Gesellschaft vorankommen.

Menschen mit Behinderungen haben in der Regel Angehörige. Inwieweit wollen Sie diese Menschen in eine aktive Gleichstellungspolitik miteinbeziehen?

Angehörige leisten Beachtliches in der Assistenz oder Pflege zuhause. Sie erleben Hürden im Alltag, wenn etwa die Schule das Kind ablehnt, es nicht zum Geburtstag eingeladen oder das dringend benötigte Hilfsmittel nicht bewilligt wird, wenn sie ihrer Erwerbstätigkeit nicht mehr nachgehen können und in Dauerbereitschaft sind. Ältere haben Sorge, was kommt, wenn sie nicht mehr unterstützen können. Sie berichten mir, dass das Leben mit Behinderung einfacher wäre, wenn sie nicht für alles kämpfen müssten, mehr Wertschätzung, Respekt und Beistand erlebten. Ihnen stehe ich als verlässliche Partnerin zur Seite.

Ein Blick voraus. Sie sind für eine Legislaturperiode bestellt worden. Was soll nach diesen fünf Jahren auf der Habenseite stehen?

Die Stelle hat beratende, empfehlende Funktion, ist unabhängig und weisungsungebunden. Ich will dazu beitragen, dass wir die Ziele im Koalitionsvertrag erreichen, die Maßnahmen im Aktionsplan zur UN-Behindertenrechtskonvention der Landesregierung umsetzen. Wir brauchen mehr Beteiligung, echte Wahlmöglichkeiten, bessere Zugänge zu Bildung, Arbeit, Gesundheit, beim Wohnen, in der Freizeit sowie ein wertschätzendes Miteinander. Eine inklusive Gesellschaft lebt durch Vielfalt und Akzeptanz, sie schließt alle ein. Barrierefreiheit und Inklusion sind menschlich, zeitgemäß, generationengerecht und die beste Investition in die Zukunft. Ich werde konstruktiv mitarbeiten, weiter voranzukommen, ein in jeder Hinsicht barrierefreies Land zu sein.