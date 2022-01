Hardheim. (dore) Qualitativ hochwertige Texte schreiben, ohne stundenlangen Aufwand zu betreiben: Das ist keine unrealistische Wunschvorstellung eines Unternehmers, der den Internetauftritt seiner Firma verbessern will, oder eines Autors, der gerade eine Schreibblockade hat. Es ist die Wirklichkeit, wenn es nach dem Hardheimer Informatik-Kaufmann Fabian Mahnke geht. Und zwar mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) und seiner Anleitung, wie man die KI-Software bedient. Dazu hat Mahnke nun sogar ein Buch geschrieben, das sich momentan noch im Lektorat befindet.

Lange Zeit gab es die KI-Software nur komplett in englischer Sprache, auch die Textergebnisse wurden nur in Englisch und nicht auf Deutsch "ausgespuckt". Doch seit etwa einem Jahr sei KI-unterstütztes Schreiben auch in Deutschland salonfähig: Es gebe nun Softwares, in die Übersetzungs-Tools integriert wurden und die die Textergebnisse auch in deutscher Sprache liefern, so Mahnke. Der in Walldürn aufgewachsene IT-Experte, der seit einigen Jahren in Hardheim lebt und eine Online-Marketing-Agentur betreibt, erkannte das Potenzial des KI-unterstützten Schreibens für den deutschen Markt und beschloss, sich vertieft mit dem Thema zu beschäftigen. Mittlerweile hat er sogar eine eigene Marke erschaffen, die sich "Smarter schreiben" nennt, und über die er auf einer eigenen Homepage die KI-gestützte Textproduktion vorstellt.

Hintergrund > Künstliche Intelligenz ist laut SAP-News der Überbegriff für Anwendungen, bei denen Maschinen menschenähnliche Intelligenzleistungen erbringen. Grundidee: Durch Maschinen eine Annäherung an wichtige Funktionen des menschlichen Gehirns zu schaffen – wie Lernen, Urteilen und [+] Lesen Sie mehr > Künstliche Intelligenz ist laut SAP-News der Überbegriff für Anwendungen, bei denen Maschinen menschenähnliche Intelligenzleistungen erbringen. Grundidee: Durch Maschinen eine Annäherung an wichtige Funktionen des menschlichen Gehirns zu schaffen – wie Lernen, Urteilen und Problemlösen. > Online-Marketing beschreibt laut www.onlinemarketing.de Marketing-Aktivitäten, die im Internet umgesetzt werden. Es findet Anwendung auf Webseiten, Social-Media- oder Internetsuchmaschinen, bei Onlineshops oder auch im Bereich von E-Mails z. B. durch Newsletter.

"Das Schwierigste ist der Anfang, in das Programm reinzukommen", sagt der 34-jährige IT-Spezialist. Deshalb bietet er über eine Internet-Plattform auch einen Kurs an, bei dem er Interessierten von der Pike auf beibringt, wie man die KI-Software nutzt, um hochwertige Texte ohne großen zeitlichen Aufwand zu erstellen. Auch einen Gratis-Online-Kurs bietet er an und zeigt dabei, wie "ich einen Blog-Beitrag schreibe". Irgendwann – nach etwas Übung – komme dann der Punkt, an dem es dem Verfasser "extrem viel Zeit" erspare, erklärt Mahnke.

Der RNZ gab er Einblicke in das Arbeiten mit seiner bevorzugten Software "Jarvis". Dabei können die verschiedensten Formen von Texten verfasst werden: von Website-Texten über Internet-Blog- oder Social-Media-Beiträgen bis hin zu ganzen Magazin-Artikeln. "Man gibt einige Schlagwörter oder auch eine thematische Gliederung in das System ein, und die Software liefert weitere Informationen zu dem Thema", zeigt uns Mahnke im Online-Meeting. "Der Sinn ist nicht, den Texter zu ersetzen oder Texte vollständig automatisch erstellen zu lassen, sondern bei der Texterstellung Zeit zu sparen." Den Nutzer sieht er als eine Art kreativen Künstler und Steuermann des Ganzen.

Er bezeichnet den Text, der dann am Ende dabei herauskommt, als "Symbiose aus dem Wissen des Autors und der KI-Software. Beide zusammen ergeben dann mehr Output." Und neben einem Text liefert die Software auch verschiedene Vorschläge für eine Überschrift. Das Ergebnis sei dann in der Regel besser, als wenn man den Text alleine schreiben würde. Und eben schneller da.

Ebenso besonders: "Die Software passt sich nach sieben-, achtmaligem Nutzen an meinen Schreibstil an. Und je mehr du schon geschrieben hast, desto besser arbeitet ihr zusammen," so Mahnke. Die Texte bleiben also individuell.

Grenzen habe aber auch die KI-Software: "Texte werden von keinem aktuellen Tool auf Fakten überprüft", sagt Mahnke. Der Nutzer müsse überprüfen, ob das Geschriebene in dem Text wahr ist. Dazu gehöre auch die Überprüfung von Daten und Zahlen.

Und einen (weiteren) Haken – zumindest wird das der ein oder andere wohl so sehen – gibt es an der ganzen Sache: Der Preis der KI-Software. 59 Dollar (entspricht rund 52 Euro, Stand des Wechselkurses: 19. Januar) im Monat kostet die von Mahnke bevorzugte Software, wenn man nicht mehr als 50.000 Wörter schreibt, für Autoren aber beispielsweise wird das nicht ausreichen: Da müssen dann schon 99 Dollar (rund 87 Euro) im Monat für 100.000 Wörter locker gemacht werden. Ein anderes Tool, das er auch empfehlen könne, koste einmalig 379 Dollar (rund 334 Euro).

Doch Fabian Mahnke ist überzeugt, dass das KI-unterstützte Schreiben die Zukunft ist. Schon jetzt bekommt er zwischen fünf und zehn Anfragen pro Tag und zu seinem Newsletter kommen genauso viele Empfänger dazu. Er meint: "Langfristig kann das lukrativ werden." Sein Plan ist auch, einmal eine Challenge für Unternehmer anzubieten: "In sieben Tagen zum eigenen Buch."

Info: Weitere Informationen unter www.smarterschreiben.de.