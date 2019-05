Külsheim. (pol) Ein 47 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen gestorben. Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 521 zwischen Riedern und Hardheim an der Kreuzung nach Guggenberg.

Ein 62 Jahre alter Lkw-Fahrer wollte von Guggenberg kommend nach links in die Landesstraße Richtung Riedern einbiegen, übersah dabei nach Angaben der Polizei aber den von links kommenden Motorradfahrer. Der 47-Jährige hatte keine Chance mehr auszuweichen und fuhr in den unmittelbar vor ihm abbiegenden Lastwagen. Der Aufprall war so heftig, dass der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle starb.

Die Landesstraße war über drei Stunden für die Unfallaufnahme gesperrt, die Feuerwehr leitete den Verkehr großräumig um. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim unter Tel. 09341/60040 entgegen.