Die DRK-Gymnastikgruppe aus Walldürn präsentierte im Rahmen des Kreisseniorentags in der Walldürner Nibelungenhalle, wie Sport auch im Alter fit halten kann. Fotos: Bernd Stieglmeier

Neckar-Odenwald-Kreis/Walldürn. (Sti.) Mit Tanz, Gesang und sportlichen Beiträgen, aber auch mit interessanten Vorträgen präsentierte sich der Kreisseniorentag am Dienstag in der Walldürner Nibelungenhalle rund 300 Gästen aus dem gesamten Landkreis.

Nachdem die "Fröhliche Singrunde" unter der Leitung von Brigitte Laukenmann die Veranstaltung musikalisch eröffnet hatte, begrüßte Bernd Ebert vom ausrichtenden Kreisseniorenrat die vielen Senioren und zahlreiche Ehrengäste, erläuterte das Motto "Wir mischen mit" und dankte allen, die zum Gelingen beigetragen hatten. Als Moderatorin führte Heidrun Eyermann durch das Programm.

Kreisseniorentag in Walldürn - Die Fotogalerie





























Walldürns Bürgermeister Markus Günther thematisierte dann in Anbetracht des demografischen Wandels die Aufgaben der Kommune, die die Interessen ihrer älteren Bewohner berücksichtigen, ihnen Möglichkeiten zum aktiven Altern bieten und die Möglichkeit der Mitbestimmung einräumen müssen.

Landrat Dr. Achim Brötel ging bei seiner Rede auf ein Zitat von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein, der gesagt hatte: "Ob digital oder analog, die Zukunft ist ungeduldig." Daran versuchte Brötel deutlich zu machen, dass es das gemeinsame Interesse aller sein müsse, diese Zukunft mit eigenen Ideen aktiv zum Besseren hin zu verändern. Sein Lob galt an dieser Stelle dem Kreisseniorat, der dies schon seit vielen Jahren auf mustergültige Weise beherzige, und allen Menschen, die sich im Neckar-Odenwald-Kreis ehrenamtlich engagieren.

Mit einem Bewegungstanz animierte dann die Walldürner DRK-Gymnastikgruppe alle Gäste in der Halle zum Mitmachen, ehe der Ehrenpräsident des Badischen Sportbunds, Heinz Janalik, über das Thema "Körperlich und geistig fit im Alter" referierte. "Wir können selbst etwas tun, um lange fit und alltagstauglich zu bleiben", gab er seinen Zuhörern zunächst mit auf den Weg.

Janalik begrüßte es, dass es heutzutage eine Vielfalt sportkultureller Angebote gebe, die weit über den Spitzensport hinaus reiche. Diese Vielfalt sei nicht zuletzt den nachhaltigen Veränderungen in der Bevölkerung geschuldet. Mit Blick auf ältere Menschen gebe es aber noch einiges an Nachholbedarf. Der Ehrenpräsident des BSB zeigte auf, dass der Anteil der Pflegefälle bis 80 Jahre unter zehn Prozent liege, dann aber exponentiell ansteige. "Hochaltrigkeit bedarf eines gesonderten Blicks mit zugeschnittenen Zugangswegen, Angebotsformen, Qualifikationen der Übungsleiter und vielem mehr." Der Deutsche Turnerbund habe zum Beispiel bereits das sehr erfolgreiches Projekt "Aktiv bis 100" umgesetzt.

"Sport und Bewegung können nicht alle Pflegefälle verhindern oder gar soziale Probleme lösen", merkte Janalik an. Sie vermögen es aber, Krankheiten und körperlich-seelische Beeinträchtigungen abzumildern, zu verzögern oder gar ganz zu vermeiden, und hätten einen großen Einfluss darauf, dass Menschen möglichst lange vital, mobil und selbstständig bleiben. So trage regelmäßiges Sporttreiben dazu bei, Depressionen zu reduzieren, die Schlafqualität zu verbessern und kognitive Funktionen zu erhalten.

"Außerdem bewirken Sport und Bewegung eine Steigerung der Fitness und des Wohlbefindens und führen bei Älteren zu einer besseren Alltagsbewältigung. Sport ist ein wahres Wundermittel mit segensreichen gesundheitsfördernden Effekten", fasste der Referent zusammen. Vereine und feste Gruppen täten gerade Älteren darüber hinaus als Orte der Begegnung und des sozialen Miteinanders gut. "Eine beständige, verlässliche Gemeinschaft trägt wesentlich dazu bei, Vereinsamung zu vermeiden", war sich Janalik sicher.

Als Aufgabe der Vereine bezeichnete er es, bei der Organisation des Angebots mögliche Hemmnisse für ältere Menschen zu antizipieren und abzubauen. "Je klarer, hilfreicher, unterstützender und hemmungsschwellenfreier ein Angebot angenommen werden kann, desto besser können ältere Menschen ihre vielleicht anfänglich etwas diffuse Bewegungsabsicht in einen konkreten Handlungsplan überführen", sagte Janalik und ergänzte: "Und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Angebot am Ende auch tatsächlich wahrgenommen wird."

Nach diesem Vortrag begeisterte die Gruppe "X-Ception" vom Integrationsprojekt Buchen mit Hip-Hop-Breakdance, bevor die Senioren eine Programmpause dazu nutzten, sich bei Informationsständen der Mitgliedsorganisationen zu informieren. Der darauffolgende Auftritt der Breakdance-Formation "Zzyzx" erntete so viel Applaus, dass die Gruppe prompt gemeinsam mit "X-Ception" eine Zugabe ihres tänzerischen und akrobatischen Könnens gab.

In einem Telefongespräch widmete sich dann Moderatorin Heidrun Eyermann mit viel Humor dem Leitwort "Wir mischen mit" und versuchte, eine Freundin für die Arbeit als Seniorenrätin zu begeistern. An eine Vorführung einer Walldürner Tanzgruppe schloss sich dann der Auftritt eines dreiköpfigen Akkordeon-Ensembles der Musikschule unter der Leitung von Nelli Krug an.

Danach begeisterte eine Nachwuchsschautanzgruppe des TSC das Publikum mit ihrem großartig und gekonnt dargebotenen Schautanz. Instrumental begleitet vom Akkordeonensemble der Musikschule ließ die "Fröhliche Singrunde" abschließend einige Volkslieder erklingen, bei denen die textkundigen Senioren selbstverständlich lautstark mit einstimmten.