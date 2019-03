Welche politischen Gruppierungen werden nach der Kommunalwahl am 26. Mai den Seckacher Gemeinderat bilden? Fest steht: Die "PuLS" wird nicht mehr dabei sein. Welche Gruppierungen letztendlich antreten, ist dann am 28. März gewiss. Foto: Andreas Hanel

Seckach. (joc/ahn) In Seckach tritt neben den etablierten Gruppierungen CDU sowie Bürgerliste/SPD bei den Kommunalwahlen im Mai erstmals eine Liste der AfD in Seckach zur Gemeinderatswahl an. Weitere Details dazu sollen auf Wunsch der Kandidaten noch nicht veröffentlicht werden. Nicht mehr im neuen Gemeinderat wird die Gruppierung "PuLS" (= Parteienunabhängige Liste Seckach) vertreten sein. Die beiden aktuellen Gemeinderäte Richard Kolbenschlag und Martin Aumüller kandidieren nicht mehr.

14 Sitze sind - wie schon bei der letzten Wahl - bei der nächsten Kommunalwahl am 26. Mai in Seckach regulär zu vergeben. Dies bestätigte die Seckacher Gemeindeverwaltung jetzt auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Hauptamtsleiterin Doris Kohler: "Die Anzahl der zu vergebenen Sitze bleibt unverändert. Es bleibt bei 14 Sitzen in der Gesamtgemeinde. Durch Hauptsatzung ist bei der Gemeinde Seckach die unechte Teilortswahl festgeschrieben, die dem Wohnbezirk Seckach sieben, dem Wohnbezirk Großeicholzheim vier Sitze und dem Wohnbezirk Zimmern drei Sitze sichert."

Zusätzlich kann es aber natürlich auch noch zu Ausgleichsmandaten kommen. So geschehen bei der letzten Wahl, denn im aktuellen Seckacher Gemeinderat sind 16 Räte. Diese gehören formal drei Lagern an, nämlich der CDU der gemeinsamen Liste von SPD/Bürgerliste und die Gruppe "PuLS". Von der CDU wurden neun Kandidaten gewählt, von SPD/Bürgerliste gehören dem aktuellen Seckacher Gemeinderat fünf Mitglieder an, und die "PuLS" kann noch bis Mai auf zwei Gemeinderäte bauen.

Sprecher Richard Kolbenschlag von der "PuLS" kandidiert nicht mehr für den Seckacher Gemeinderat. Foto: Joachim Casel

> "PuLS" Zumindest diese Gruppierung wird schon bald aus Gemeinde- und Ortschaftsrat verschwinden, wie "PuLS"-Sprecher Richard Kolbenschlag im Gespräch mit der RNZ bestätigte: "Ja, es ist richtig. Keiner der beiden aktuellen PuLS-Gemeinderäte - das sind Martin Aumüller aus Seckach und ich - wird am 26. Mai noch mal antreten. Gleiches gilt für unsere Kandidatin im Ortschaftsrat Zimmern. Somit wird es die PuLS-Liste ab Mai nicht mehr geben! Hauptgründe dieser Situation sind teilweise zeitliche und gesundheitliche Probleme, aber auch die sehr schwierige Kandidatensuche. Für uns als parteienunabhängige Liste ist dieses Desinteresse nur schwer nachvollziehbar. Aber mit diesem Aspekt hatten wir auch bei vergangenen Wahlen zu kämpfen, aber es wird tatsächlich immer schwieriger." Richard Kolbenschlag war vom 20. September 2004 bis heute ununterbrochen im Seckacher Gemeinderat, und Martin Aumüller trat dem Gremium am 28. Juli 2014 bei.

Im Ortschaftsrat Zimmern wird Tatjana Kohler von "PuLS" ausscheiden. Sie ist seit dem 13. April 2014 im Ortschaftsrat Zimmern vertreten. Als dritte Gruppierung wird an Stelle der "PuLS" eine Liste der AfD antreten, die Kandidaten sind namentlich noch nicht bekannt. Ob es insgesamt bei diesen drei politischen Gruppierungen bleiben wird, ist noch nicht sicher. Doris Kohler: "Diese Frage können wir momentan noch nicht beantworten; die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge endet erst am 28. März. Bis dahin kann also noch etwas passieren."

> CDU: Zur Aufstellung der CDU-Liste beantwortete Sprecher Martin Müller vom CDU-Gemeindeverband Seckach die Anfrage der RNZ: "Die Suche nach Kandidaten/innen gestaltete sich für uns in Seckach und in den Ortsteilen Großeicholzheim und Zimmern für Gemeinde und Ortschaftsrat unterschiedlich. Im Ortsteil Zimmern konnten wir schnell gute und geeignete Kandidaten für die Gremien gewinnen. In Seckach - nur Gemeinderat - konnten wir erstmals drei engagierte Frauen neu als Kandidaten für den Gemeinderat gewinnen, so dass wir von sieben Gemeinderatsplätzen in Seckach vier mit Frauen auf unserer Liste besetzt haben. In Großeicholzheim gestaltete sich die Suche etwas schwieriger, aber auch hier konnten wir alle Plätze für Gemeinde- und Ortschaftsrat besetzen."

Insgesamt sieht Müller die Situation so: "Die Suche war sicher nicht einfach, aber wir konnten doch wieder einige Bürger dazu anregen, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen, auch wenn sie sich noch nicht entschließen konnten zu kandidieren."

Ein Faustpfand für die CDU war dabei, dass bewährte Kräfte weiter zur Verfügung stehen. "Alle im Gemeinderat Seckach vertretenen Räte der CDU treten auch zu der jetzigen Gemeinderatswahl wieder an", betonte Müller. Im Ortschaftsrat Großeicholzheim hören zwei Ortschaftsräte auf. Dies sind Edwin Fehr und Otto Schmutz. Edwin Fehr gehörte dem Ortschaftsrat ununterbrochen seit September 2004 an und Otto Schmutz von 1999 bis 2009 und seit 2014 bis heute.

Am 7. März bei der Aufstellungsversammlung der CDU in der Pizzeria da Maria im Sportheim in Seckach wurden die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat und den Ortschaftsrat Großeicholzheim und Zimmern nominiert . Folgende Kandidaten werden sich demnach auf der CDU-Liste zur Wahl stellen: Für den Gemeinderat: Ortsteil Seckach: Martin Müller, Daniel Parstorfer, Kerstin Köpfle, Alexander Winter, Angela Philipp, Irene Palmer, Stefanie Pistor. - Für den Ortsteil Großeicholzheim: Reinhold Rapp, Gerhard Bender, Reiner Müller und Ronny Blumberg. - Und für den Ortsteil Zimmern: Daniel Kohler, Christine Schleier, Siegfried Barth und Markus Ackermann.

Für den Ortschaftsrat Großeicholzheim kandidieren für die CDU: Reinhold Rapp, Reiner Müller, Günter Oberänder, Axel Rother, Dietmar Schneider, Ronny Blumberg und Nicole Köbler; für den Ortschaftsrat Zimmern: Siegfried Barth, Daniel Kohler, Christine Schleier, Marco Bauer, Yvonne Barth, Tobias Wachter, Markus Ackermann und Otmar Ackermann. CDU-Kandidaten für den Kreistag sind Kerstin Köpfle und Daniel Parstorfer.

> Bürgerliste/SPD: Bei der gemeinsamen Liste von Bürgerliste und SPD gibt es zahlreiche Abgänge. So werden aus dem bisherigen fünfköpfigen Team die verdienten Räte Norbert Richter, Walter Holzschuh und Christian Thomaier nicht mehr antreten, wie Peter Bussemer jetzt auf Anfrage der RNZ bestätigte. Er selbst und Joachim Neureiter werden dagegen erneut kandidieren. Mit weiteren potenziellen Kandidaten befinde man sich in guten Gesprächen. Und er selbst, so Bussemer weiter, zeige sich "verhalten zuversichtlich", dass man noch weitere Kandidaten präsentieren könne. Die Suche sei aber schwierig, nicht zuletzt weil einige geeignete Kandidaten aus Seckach weggezogen seien.

Norbert Richter ist ein ein Seckacher SPD-Urgestein: Der 70-Jährige gehörte dem Gremium seit dem 11. Dezember 1989 an. Walter Holzschuh ist seit knapp zehn Jahren, nämlich seit dem 16. September 2009, im Gemeinderat, Christian Thomaier seit dem 28. Juli 2014.