Walldürn. (RNZ) Die Freien Wähler Walldürn führten vor kurzem die Nominierungen für die Kommunalwahlen am 26. Mai durch. Die Kandidatensuche der Wählervereinigung gestaltete sich diesmal ausgesprochen schwierig. Nachdem die amtierende Stadträtin Ramona Paar (seit 2009) und Stadtrat Helmut Kubin (seit 2017) für eine Wiederwahl für den Gemeinderat nicht mehr zur Verfügung stehen, konnten für die Kernstadt keine Kandidaten gewonnen werden. Aus den Ortsteilen bewerben sich Stephan Blum (Gottersdorf) und Heiko Schmidt (Rippberg) für den Gemeinderat.

Anders sieht es für die Wahlen zu den Ortschaftsräten aus. Gleich mit fünf Kandidaten und einer eigenen Liste treten die Freien Wähler in Gottersdorf an. Nominiert sind Jürgen Meidel, Stephan Blum, Gina Bodirsky, Thomas Kirchgeßner und Hubert Hollerbach. Jürgen Meidel konnte bereits einige Erfahrungen als Ortschaftsrat sammeln. In Rippberg wird Heiko Schmidt wie bereits 2014 für den Ortschaftsrat Rippberg-Hornbach kandidieren. In Reinhardsachsen werden die die Freien Wähler wieder Timo Link unterstützen, damit er erneut in den Ortschaftsrat Reinhardsachsen-Kaltenbrunn einziehen kann. Er verfügt bereits über einige Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik.

Der Ehrenvorsitzende der Freien Wähler, Johann Ziegltrum, der als Wahlleiter fungierte, bedauerte, dass die Freien Wähler erstmals seit ihrem Bestehen keine Kandidaten in der Kernstadt aufstellen konnten. Trotz der erschwerten Bedingungen ist es das erklärte Ziel, auch in der kommenden Periode im Gemeinderat vertreten zu sein.

Für den Kreistag konnten die Freien Wähler für den Wahlkreis 1 (Hardheim, Höpfingen, Walldürn) vier Kandidaten benennen, die auch nominiert wurden. Mit Ramona Paar, Timo Link, Jürgen Meidel und Stephan Blum sind die Freien Wähler für Walldürn gut aufgestellt.

Die Freien Wähler möchten ihre sachgerechte und am Gesamtwohl der Kommune orientierte Arbeit fortsetzen und weiter offen und transparent für die Anliegen eintreten, wurde betont

Alle Nominierten seien motiviert, kommunalpolitische Verantwortung zu übernehmen. Die Freien Wähler seien nicht parteipolitisch organisiert und brächten deshalb ihr Können und ihre Erfahrung unabhängig ein, mit dem Ziel, nach bestem Wissen und Gewissen richtige und angemessene Lösungen zu erreichen.