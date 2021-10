Von Rüdiger Busch

Buchen/Mosbach/Osterburken. Wenn der Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie (BSI) Workshops zur Alkoholprävention anbietet, dann darf einem das auf den ersten Blick durchaus merkwürdig vorkommen. So ging es auch dem Bundestagsabgeordneten Alois Gerig, als er das erste Mal von dem Projekt hörte.

Inzwischen ist der Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft des Bundestags von der Initiative aber so überzeugt, dass er die Schirmherrschaft für drei Eltern-Workshops zur Unterstützung der Alkoholprävention in Familien übernommen hat. Die drei "Klartext reden!"-Veranstaltungen finden im Oktober und November an Schulen in Buchen, Mosbach und Osterburken statt.

Schirmherr Alois Gerig, Geschäftsführerin Angelika Wiesgen-Pick vom BSI und BGB-Schulleiter Jochen Schwab stellten das Konzept „Klartext reden!“ am Montag vor. Foto: R. Busch

"Eltern haben als Vorbilder entscheidenden Einfluss auf das Verhalten ihrer Kinder. Daher ist es wichtig, dass Eltern Verantwortung übernehmen, damit Kinder und Jugendliche einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol entwickeln können", sagte Gerig bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der Aktion am Montag im Rathaus in Buchen. "Ich bin kein Freund von Verboten", betonte der Abgeordnete, "denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Verbotenes auf Jugendliche einen besonderen Reiz ausübt." Klar sei: Wer Alkohol genießen möchte, der müsse über die Gefahren eines übermäßigen Konsums Bescheid wissen.

"Deshalb ist es wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern über den richtigen Umgang mit Alkohol reden", stellte Gerig heraus. Dabei sei der Austausch mit anderen Eltern und mit Experten sehr hilfreich. In den "Klartext reden!"-Veranstaltungen erarbeiten Eltern gemeinsam anhand von praxisnahen Beispielen, wie sie das Thema "Alkohol" offen ansprechen, klare Grenzen festlegen und auch durchsetzen können. Die Tipps der Präventionsexperten würden Eltern in ihren Erziehungskompetenzen stärken und ihnen helfen, souveräner mit dem Thema umzugehen. "Aufgrund der positiven Resonanz der vergangenen Veranstaltungen habe ich sehr gerne erneut die Schirmherrschaft übernommen, und ich freue mich, dass Eltern im Neckar-Odenwald-Kreis von dem Angebot profitieren", unterstrich Alois Gerig.

"Alkohol ist als Alltagsdroge bei den Jugendlichen präsent und ist ein Teil des Erwachsenwerdens", verdeutlichte Oberstudiendirektor Jochen Schwab. Der Schulleiter des Burghardt-Gymnasiums freute sich über die große Resonanz auf das Angebot bei den Eltern: Etwa ein Drittel der Eltern aus der Klassenstufe 9 nehme an der Veranstaltung am BGB teil. Die Alkoholprävention nehme an seiner Schule eine wichtige Rolle ein: "Wir wollen die Kinder für den richtigen Umgang sensibilisieren und ihnen zeigen, wann sie Nein sagen sollen." Hinter allem stehe ein großes Ziel: "Kinder stark machen!"

"Die Wissenschaft ist sich einig, dass die Weichen für einen verantwortungsbewussten Umgang mit alkoholischen Getränken im Jugendalter gestellt werden", sagte Angelika Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des BSI. "Hier sind die Eltern gefordert, Verantwortung vorzuleben, auch wenn es nicht immer einfach ist, solche Gespräche mit den eigenen Kindern zu führen." Dafür sei ein nüchterner Blick auf die Fakten nötig.

"Im Mittelpunkt der Initiative steht deshalb das Ziel, Eltern praxisnahe Tipps und Antworten zu geben", verdeutlichte Wiesgen-Pick. Dabei gehe es beispielsweise um folgende Fragen: Wie kann ich mit meinem Kind ins Gespräch über Alkohol kommen, ohne dass es gleich abblockt? Wie kann ich im Umgang mit Alkohol ein glaubwürdiges Vorbild sein? Wie kann ich wirksam Grenzen setzen? Wie verhalte ich mich, wenn mein Kind zu Hause mit anderen Teenagern eine Party feiern möchte? Zu diesen Fragen entwickeln die Referenten gemeinsam mit den Eltern verschiedene Lösungsansätze, die immer auch abhängig vom Vertrauensverhältnis und dem individuellen Reifegrad der Kinder sind.

Die Motivation ihres Verbandes bringt die Geschäftsführerin auf den Punkt: "Unsere Mitglieder bekennen sich dazu, dass wirtschaftliche Interessen hinter dem Kinder- und Jugendschutz zurückzustehen haben." Der Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen sei bundesweit in den letztren Jahren erfreulicherweise zurückgegangen: "Hierzu möchten wir weiter unseren Beitrag leisten!"

Die bundesweite Initiative "Klartext reden!" wurde 2005 vom "Arbeitskreis Alkohol und Verantwortung" des BSI ins Leben gerufen und von unabhängigen Wissenschaftlern zusammen mit Vertretern des Bundeselternrates entwickelt. Eckpfeiler der Initiative sind die kostenlosen Eltern-Workshops, die begleitende Broschüre "Klartext reden – Gesprächsleitfaden für Eltern zum Thema Alkohol" und der Internetauftritt www.klartext-reden.de mit einem Online-Training für Eltern (www.klartext-elterntraining.de).

312 Workshops mit rund 800 Teilnehmern wurden seither durchgeführt – mit sehr gutem Erfolg, wie Angelika Wiesgen-Pick betont. Umfragen unter den Teilnehmern würden belegen, dass sie nach den Workshops deutlich besser gerüstet für Gespräche mit ihren Kindern seien und mit dem Thema besser umgehen könnten.

Info: www.klartext-reden.de

> In Buchen: Mittwoch, 20. Oktober, um 19 Uhr am Burghardt-Gymnasium unter Leitung von Diplom-Psychologin Susanna Hartmann-Strauss.

> In Mosbach: Donnerstag, 28. Oktober, um 19 Uhr am Nicolaus-Kistner-Gymnasium unter Leitung von Diplom-Sozialpädagogin Klaudia Follmann-Muth.

> In Osterburken: Dienstag, 16. November, um 19 Uhr am Ganztagsgymnasium unter Leitung von Diplom-Psychologe Dr. Wolfgang Settertobulte.