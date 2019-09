Das Kinomobil zeigt am 24. September drei Filme in Adelsheim, u. a. die Familienkomödie "Unheimlich perfekte Freunde".

Adelsheim. (RNZ) Das Kinomobil Baden-Württemberg macht am Dienstag, 24. September, wieder Station im Kulturzentrum in Adelsheim. Gezeigt werden dabei folgende Filme:

> Unheimlich perfekte Freunde, 15 Uhr (D 2019, Länge: 91 Minuten, FSK 6, Altersempfehlung ab acht Jahren):

Emil und Frido sind beste Freunde. Als in einem Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt die Spiegelbilder der beiden zum Leben erweckt werden, glauben die beiden, das große Los gezogen zu haben: Denn die Doppelgänger können nämlich all das, was sie selbst nicht so gut können, was ihre Eltern aber von ihnen erwarten. Doch plötzlich beginnen sie, eigene Ziele zu verfolgen, und Emil und Frido wollen sie wieder loswerden. Das gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht. Eine wunderbar lustige Familienkomödie.





> Wenn du König wärst, 17.15 Uhr (GB 2019, Länge: 120 Minuten, FSK 6, Altersempfehlung ab zwölf Jahren):

Magie der alten Schule trifft auf moderne Welt. Alex hält sich für unscheinbar, bis er über das mythische Schwert im Stein, Excalibur, stolpert. Nun muss er seine Freunde und Feinde zu einer Ritterrunde vereinen und zusammen mit dem legendären Zauberer Merlin gegen die boshafte Magierin Morgana antreten. Die Zukunft ist in Gefahr - und Alex muss die Rolle des Anführers übernehmen, die er nie für möglich gehalten hätte. Spannendes und amüsantes Fantasy-Abenteuer.





> Der Fall Collini, 20 Uhr (D 2019, Länge: 118 Minuten, FSK 12):

Anwalt Caspar Leinen gerät über eine Pflichtverteidigung an einen spektakulären Fall: Über 30 Jahre lang hat der 70-jährige Fabrizio Collini in Deutschland gearbeitet. Dann tötet er den Großindustriellen Hans Meyer. Als Caspar immer tiefer in den Fall eintaucht, wird er nicht nur mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert ... Basierend auf dem Justiz-Roman des Bestsellerautors Ferdinand von Schirach, beleuchtet der Film spannend einen der größten Justizskandale der deutschen Geschichte. Exzellent besetzter Justiz- und Politthriller.

Info: Weitere Informationen und Trailer zu den Filmen gibt es im Internet unter www.kinomobil-bw.de