Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Gegen den aus dem Neckar-Odenwald-Kreis stammenden Mann, der bereits im Dezember 2019 bei seiner Einreise in den US-Bundesstaat Texas von amerikanischen Polizisten verhaftet wurde, da er auf seinem Mobiltelefon Foto- und Videomaterial mit kinderpornografischem Inhalt gespeichert und über Staatsgrenzen hinweg transportiert haben soll, wurde nun wegen des dringenden Tatverdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern Haftbefehl erlassen. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Mosbach in einer Pressemitteilung mit. Der Mann befindet sich nach wie vor in den USA in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Mosbach hat nun die Tatvorwürfe erweitert: Die Sichtung der Beweismittel, die bei der Durchsuchung der Wohnräume des Beschuldigten sichergestellt werden konnten, habe, so die Staatsanwaltschaft, den dringenden Tatverdacht ergeben, dass sich der Beschuldigte neben dem Besitz von kinder- und jugendpornografischen Materials auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern strafbar gemacht haben könnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach hat die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mosbach einen nationalen Haftbefehl sowie einen europäischen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Die Sichtung der Beweismittel dauert derzeit noch an. Zu gegebener Zeit wird darüber zu entscheiden sein, ob von hier aus ein Auslieferungsersuchen oder eventuell ein Vollstreckungsübernahmeersuchen an die USA gerichtet werden wird.

Update: Dienstag, 11. Mai 2021, 12.38 Uhr

Prozess gegen Bürger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis im Mai

Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) Ein gutes Jahr ist es bereits her, dass ein Bürger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis bei seiner Einreise in die USA auf dem Flughafen in Houston/Texas festgenommen wurde. Auf seinem Handy wurde kinderpornografisches Material gefunden. Seitdem sitzt er in einem Gefängnis in Texas in Untersuchungshaft. Eigentlich hätte in der nächsten Woche der Prozess gegen den ehemaligen leitenden Angestellten einer Firma aus dem Bauland stattfinden sollen. Doch die Verhandlung wurde – bereits zum dritten Mal – vertagt.

Wie die Pressesprecherin Angela Dodge von der Staatsanwaltschaft in Texas der Rhein-Neckar-Zeitung bestätigte, sei als neuer Termin für die Auswahl der Jury, die die Entscheidung über Schuld oder Unschuld des Familienvaters fällt, der 11. Mai festgelegt. Den Vorsitz hat dabei Richter Charles Eskridge. Der 57-Jährige wurde 2019 noch unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump als Richter am Gerichtshof, der für den südlichen Teil von Texas verantwortlich ist, eingesetzt. Im Anschluss an die Jury-Auswahl findet dann die eigentliche Verhandlung statt.