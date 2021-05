Osterburken. (F) Das Kriminalitätslagebild vermittelt Erkenntnisse, wie sicher es ist, in einer Stadt zu leben. In Osterburken sieht es hier recht gut aus. Dies wurde bei der Vorstellung des Berichts der Polizei für das Jahr 2020 deutlich. Schwere Kriminalität gab es so gut wie keine. Lediglich in wenigen Bereichen, wie Betrugsdelikte und Sachbeschädigung verzeichne man – im Vergleich zum Vorjahr – einen Anstieg. Bürgermeister Jürgen Galm zeigte sich zufrieden über den Bericht. Dies wohl auch vor dem Hintergrund, dass der Aufmarsch von Rechtsextremen im Januar, der für viel Wirbel gesorgt hatte, noch in den Köpfen der Menschen präsent ist. Galm erinnerte eingangs ebenfalls noch einmal an diesen Aufmarsch und unterstrich, dass sich die Stadt seinerzeit deutlich von dieser Aktion distanziert habe.

Der Leiter des Polizeireviers Buchen Werner Broßmann stellte zunächst anhand von Schaubildern dem Gremium das Kriminalitätslagebild der Stadt für das Jahr 2020 vor: Die Arbeit der Polizei sei bis heute stark von der Corona-Pandemie geprägt. Dies habe auch die Statistik maßgeblich beeinflusst. Die Zahl der in Osterburken bekannt gewordenen Straftaten hätten sich 2020 – im Vergleich zum Vorjahr – um 22,5 Prozent erhöht und liege nun bei 289 (2019 waren es 236). Sie liege somit deutlich über dem des Neckar-Odenwald-Kreises mit plus 1,4 Prozent, dem Polizeipräsidium Heilbronn mit minus 5,5 Prozent und dem Land Baden-Württemberg mit minus 6,1 Prozent. Die Häufigkeitszahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner liege in der Stadt nach einer Steigerung um 21,6 Prozent bei 4409 (gegenüber 3627 im Jahr 2019) und somit deutlich über dem Neckar-Odenwald-Kreis mit einer Steigerung von nur 1,3 Prozent, aber deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Vergleicht man die Häufigkeitszahl der Kommunen im Polizeirevier Buchen müsse man, so Broßmann, leider feststellen, dass Osterburken hier an erster Stelle stehe, gefolgt von Adelsheim und Hardheim. Man rede hier allerdings von sehr geringen Fallzahlen. Zudem würden die Zahlen erheblichen Schwankungen unterliegen. Erfreulich sei die Aufklärungsquote. Diese steigerte sich um 2,7 Prozent von 54,7 Prozent auf 57,4 Prozent.

Erfreulich waren die weiteren Aussagen von Werner Broßmann, was schwere Delikte betrifft. So gab es keine Straftat gegen das Leben. Sechs Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zwei Raubdelikte wurden aber verübt. Einen erfreulichen Rückgang gab es bei der Körperverletzung, wo die Zahl der Delikte von 34 (2019) auf 30 (2020) sank. Einen Rückgang verzeichnet man auch bei der Diebstahlkriminalität von 54 auf 41 Fälle. Dagegen musste man bei den Betrugsdelikten einen Anstieg (um 33,3 Prozent) registrieren – in absoluten Zahlen von 30 auf 40 Fälle. Die Zahl der Sachbeschädigungen stieg ebenfalls deutlich um 35,9 Prozent (von 64 Fällen 2019 auf 87 Fälle 2020). Bei der Rauschgiftkriminalität hat man ebenfalls steigende Fallzahlen (2019 zehn – 2020 26 ).

Insgesamt fiel das Fazit von Werner Broßmann am Ende seines Berichts aber doch recht positiv aus: In Osterburken bestehe eine geringe Belastung mit schwerer Kriminalität. Nur ein Wohnungseinbruchsdiebstahl war zu verzeichnen. Steigende Zahlen habe man lediglich bei Betrugsdelikten und Sachbeschädigungen zu vermelden.

Weiter ging er auf die Verkehrsunfallstatistik ein: Die Unfälle seien deutlich zurückgegangen, waren es 2019 noch 161, registrierte man im letzten Kalenderjahr 140. Die Personenschäden reduzierten sich in diesem Zeitraum von 17 auf 14 und der Sachschaden von 144 auf 126.

"Bei den Schwerpunkten der polizeilichen Arbeit im Revierbereich Buchen hatte die Kriminalitätsbekämpfung oberste Priorität", so Broßmann. Er nannte für die Stadt Osterburken die erarbeitete Konzeption "Sichere Kernstadt Osterburken". Eine erfolgreiche Entwicklung nahm die Verkehrsüberwachung. Und in der Prävention, ein weiteres wichtiges Standbein der polizeilichen Arbeit, habe man eng mit der Stadt Osterburken zusammengearbeitet.

Aus dem Gemeinderat gab es dann noch einige Fragen zum vorgelegten Bericht: Gemeinderat Zemmel wollte wissen, ob der Bahnhof Osterburken ein Schwerpunkt für Straftaten sei. Jörg Leitner, Leiter des Polizeipostens Adelsheim, sagte, dass dort in den letzten Wochen viele Kontrollen auch mit den Kollegen der Bundespolizei stattgefunden hätten, dabei seien auch Straftaten festgestellt worden, etwa Widerstand gegen Polizeibeamte. Leitner: "Es gibt dort einige Personen, die Probleme bereiten, aber es sind nicht so viele!" Gemeinderat Klaus Vogel bedankte sich bei der Polizei dafür, dass sie in Osterburken mehr Präsenz zeige und somit die Straftaten zurückgegangen seien. Er kam ebenfalls nochmals auf den "Brennpunkt Bahnhof" zurück, da sich dort – ebenso wie auf dem Parkplatz – Personen zuhauf treffen würden. Einige Bürger hätten sich bereits beschwert, dass sie sich im dortigen Bereich unsicher fühlen würden. Gemeinderätin Köpfle fragte nach dem Alter der Straftäter. Brümmer erwähnte den Anstieg der Rauschgiftfälle, und Bofsheims Ortsvorsteher Geiger ging auf die Zunahme der Graffitifälle und Wandbesprühungen rund um den Bahnhof ein. Die ermittelten Täter kämen in der Regel aber nicht aus Osterburken, sondern vermehrt aus dem Main-Tauber-Kreis. Insgesamt könne man aber kein Übermaß feststellen. Osterburken habe, so Jörg Leitner, ein besonderes Problem mit dem Kreuzungspunkt Bahnhof, wo sich viele Jugendliche und Schüler aus der ganzen Region treffen würden. Die Kriminalität der jungen Leute halte sich aber auf einem sehr geringen Niveau.

Große Sorge bereitet Bürgermeister Galm der zunehmende Vandalismus in der Stadt. Als jüngstes Beispiel nannte er den Römerturm. Dort wurde mit einem Luftgewehr herumgeschossen und Fenster sowie die Eingangstüre beschädigt. Mehrere tausend Euro Sachschaden seien dabei entstanden. Direkt vor dem Rathaus habe es ebenfalls Sachbeschädigungen gegeben.

Galm bedankte sich am Ende für die Ausführungen bei den beiden Polizeibeamten und freute sich, dass die Polizei bei ihrer Arbeit ein besonderes Augenmerk auf die Stadt Osterburken habe. Die Präsenz der Polizei sorge dafür, dass sich die Zahl der Straftaten nach unten bewege. Galm hoffte, dass dies so bleiben möge und sich die Bürger in der Stadt sicher fühlen können.