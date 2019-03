Höpfingen-Waldstetten. (WB) Nach alter Väter Sitte zündeten die "Stedemer Beesche" ein fast fünfstündiges närrisches Spektakel mit einem Feuerwerk des Frohsinns und der Heiterkeit. Markante Büttenasse, Traditionsfiguren, charmante Gardemädchen und ein aktiver Elferrats-Clan bürgten - vereint mit befreundeten Gastvereinen - für eine überwältigende Stimmung.

Nach dem Einmarsch des Hofstaats um Prinzessin Kathrin II. und "Prinz David I" samt Gastabordnungen und der Abnahme des Narreneids übermittelte Holger Ruppert (Altheim) närrische Grußworte an alle Fastnachtsgesellschaften im Narrenring. Präsidentin Tina Sieber präsentierte den kunstvollen Jahresorden, den Sylvia Klotzbücher gestaltet hatte, und verlieh ihn an verdiente aktive Mitglieder und Helfer der "Beesche". In gebührenden Worten würdigte dann Ortsvorsteher Helmut Hartmann die außerordentlichen Verdienste der FG und hielt eine Laudatio auf die "Lebberworscht-Orgie" samt neu kreiertem Fastnachtssong: "Hallo, ihr Beesche! Ich riech’ die Lebberworscht so gern, und könnt mich sogar von ihr ernähr’n".

Das kurzweilige Unterhaltungsprogramm eröffnete dann die Kindergarde der "Beesche" mit ihrem Schautanz "Weltreise" (Trainerinnen: Kathrin Sauer und Sabrina Berberich). In der Bütt stand dann Maxi Maurer als Präsident der "Merchinger Brogge" - bekannt ist er als versierter Stegreif-Produzent im Narrenring. Unter dem Motto "Tolle Trolle auf großer Fahrt" punktete das auch als "Wurmberg Rocket" bekannte frauenfreundliche Männerballett der "Erftalhüpfer" Hardheim mit seiner kreativen Einlage.

Applaus gab es auch für die Schautanzgruppe der FG "Fideler Aff" Walldürn, die sich beim "Abenteuer im Nimmerland" genussvoll im Land der Fantasie und im Reich der Träume wog. Ebenso überzeugend präsentierte sich die Juniorengarde der "Stedemer Beesche" (Trainerinnen: Anika Sobotta und Marina Becker), die das Publikum nicht ohne Zugabe von der Bühne ließ.

Nicht wegzudenken sind die zum Kultstatus gewordenen "Stedemer Beeschebinner", heuer sogar von gleich vier waschechten bewährten "Faschnachtern" verkörpert: Kathrin Sauer, Markus Löffler, Martin Böttcher und Maximilian Frisch. Erwähnenswertes von "Stede" und "Höpfi" schilderte das Team köstlich garniert. Plaudernd - dabei essend und trinkend - informierten sie über Banales, aber auch Hintergründiges und Brandaktuelles: "Wenn im Hadenacker ein Mähdrescher brennt und fast gleichzeitig dazu die Bilder aktuell im TV und im Smartphone auftauchen - dann hat das was zu tun mit DSL", so ihr Fazit. Das habe dann schnell zur Folge, dass die "Höpfemer" Feuerwehr vor lauter "Bildbetrachtung" vergesse, Wasser zu liefern - und das Publikum johlte ausgelassen.

Nach dem Gardetanz der Juniorinnen aus Schweinberg wirbelte Silja Maria Fieger, das Tanzmariechen der "Heeschter Berkediebe" mit einer begeisternden Gymnastikshow über die Bühne. "Der Prinz lädt ein zum Maskenball" lautete dann das Thema des Schautanzes aus Gerichtstetten.

Nach der Pause machte dann Nachtwächter Peter Poser von den "Großheubacher Böhnern" bei den "Beesche" Station. Zu einem von ihm vorgegebenen Halbsatz ergänzte das Publikum im Chor gemeinsam einen plausiblen Text in Reimform, was mit wachsender Begeisterung auch bestens gelang. Bei der "Doppelbütt" der "Höpfemer Schnapsbrenner" erhielten die "Zwo Maadli aus Höpfi", Jule Hauk und Marisa Schell, ununterbrochen prasselnden Beifall für ihre cleveren und witzigen Antworten per Internet und App - postwendend auf die Leinwand projiziert.

Das Männerballett der FG "Aaldemer Dunder" erweckte bei seinem Tanz die berühmte Comicfigur "Lucky Luke" zum Leben. Danach beeindruckte die Gardetanzgruppe der FG Walldürn mit ihren tänzerischen Darbietungen. Die Prinzengarde der "Höpfemer Schnapsbrenner" gefiel danach mit abwechslungsreichen tänzerischen Formationen.

Das närrisch musikalische "Odenwald-Quartett" mit Gerda Schmitt, Rita Müller, Peter Fieger und Dr. Achim Brötel steht für langjährige ehrenamtliche Verdienste im kulturellen Bereich und präsentierte bei den "Stedemer Beesche" einen stimmigen Gesangsinstrumental- und Unterhaltungspart mit sichtlich infizierenden Auswüchsen auf das gesamte Publikum, das sich am fastnachtlichen Trubel genüsslich vergnügte. Mit einem perfekt vollendeten Gardetanz der "Stedemer Beesche" (Trainerinnen: Dorothee Wagner und Melanie Böttcher) setzte die Prinzengarde einen glanzvollen Schlusspunkt hinter eine stimmungsvolle Prunksitzung in "Stede".