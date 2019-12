Adelsheim. (ahn) Xavier Naidoos "Dieser Weg wird kein leichter sein" war jüngst der letzte Liedbeitrag, vorgetragen von Schülern der JVA Adelsheim bei der Schulabschlussfeier. Trotz des steinigen Wegs, den die jungen Männer gehen müssen, gab es für sie Grund zum Feiern: 17 Schüler haben ihren Hauptschulabschluss bestanden – mit einem Durchschnitt von 2,7 – und nahmen erfreut ihre Zeugnisse entgegen. Insofern war Naidoos Lied passend, heißt es doch dort weiter: "Doch dieses Leben bietet so viel mehr." In diesem Sinne gilt es nun für die jungen Männer, dass sie "ihr eigenes Leben selbst in die Hand nehmen und dafür verantwortlich werden", wie ihnen Jochen Knühl, seit 11. September neuer Rektor an der JVA, als "Mutmacher zum Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt" mit auf den Weg gab.

Wohlgemerkt: "Zum Aufbruch und nicht zum Ausbruch", wie Knühl in seiner Ansprache scherzte, was seine Schüler mit Lachen quittierten. Das Verhältnis zwischen Schülern, Lehrern, aber auch den Justizbeamten ist gut – ja, geradezu familiär.

Rektor Jochen Knühl. Foto: Andreas Handel

Doch bei allem Frohsinn geht es auch darum, den jungen Männern – etwa durch den Hauptschulabschluss – eine Perspektive zu geben. Drei Eckpfeiler seien dafür wichtig, wie Knühl darlegte: Vertrauen schenken, Verlässlichkeit vorleben und Verantwortung übernehmen.

Darüber hinaus sei ein "Abschluss mit Anschluss" notwendig, wie der Prüfungsvorsitzende Markus Hebestreit, Rektor der Schefflenztalschule, betonte. Jeder müsse nun Verantwortung übernehmen und sich selbst seine Ziele stecken – am besten solche, für die man brenne.

Dass dies geht, haben die Schüler unter Beweis gestellt: Die Präsentationsprüfungen, bei denen sie sich die Themen, die sie persönlich interessieren, aussuchen durften, hätten Hebestreit sehr beeindruckt. Doch auch ansonsten seien die Leistungen beeindruckend gewesen. Großen Anteil daran habe auch das Team, das die Schüler betreut und außerdem für eine herzliche Atmosphäre sorge, wie der Prüfungsvorsitzende hervorhob.

Zwei aus diesem Team sind die Klassenlehrerinnen Verena Kunkel und Felicitas Kilian, deren Dank dem Kollegium galt und die ihren Schützlingen zum Abschluss gratulierten.

Den Glückwünschen schlossen sich alle Redner an, darunter auch Anstaltsleiterin Katja Fritsche, die die Schüler lobte: "Sie haben etwas geschafft, was Ihnen niemand mehr nehmen kann."

Mitverantwortlich für diesen Erfolg im Leben der jungen Männer ist ihr Rektor, Jochen Knühl. Dieser weiß, dass für sie "Schule nicht gerade zum ,Coolsten‘ gehört, was das Leben so zu bieten hat", wie er in seiner Ansprache sagte. Deshalb sei es aus pädagogischer Sicht wichtig, dass man Kardinaltugenden großschreibe und fordere, um einen geregelten Schulablauf zu ermöglichen, wie er nach der Feierstunde im Gespräch mit der RNZ darlegte.

Dazu gehörten Disziplin, Pünktlichkeit, Gerechtigkeit und Respekt. Und diese würden nicht nur von den Lehrern eingefordert, sondern auch von den Schülern. Zwar sei das Aggressionspotenzial in den Klassenzimmern bisweilen hoch, doch die Regeln gäben den Schülern Ordnung und eine gewisse Struktur vor.

So funktioniere das Einhalten der geforderten Tugenden sehr gut. Besonders der "Respekt im Knast", auf das bereits das Logo im Eingangsbereich des Schulgebäudes hinweist, wird gelebt und zeigt sich in dem fairen und familiären Umgang zwischen Schülern und Lehrern. "Es herrscht hier ein guter Zusammenhalt", fasst Knühl das Miteinander zusammen. "Das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern ist herzlich und ehrlich."

Diese Nähe wird auch dadurch gefördert, dass im Vergleich zu herkömmlichen Schulen die Klassen in der JVA-Schule in Adelsheim relativ klein sind – und das obwohl sie die größte ihrer Art mit den meisten Abschlüssen im Land ist. Zehn Schüler säßen in den einzelnen Klassenzimmern, informierte Knühl. Dadurch könne man individueller auf die Schüler eingehen und sei an ihnen "pädagogisch näher dran". Der Vorteil sei eben, dass man weniger Kompromisse eingehen müsste als an anderen Schulen, bei denen "sich zu viele Stimmen in die Schulpolitik einmischen".

Und Jochen Knühl weiß, wovon er redet, denn schließlich kennt er beide Seiten. Nachdem er bereits von 1998 bis 2000 an der JVA in Mannheim Erfahrungen gesammelt hatte, war er 13 Jahre lang an öffentlichen Schulen tätig, zuletzt als Schulleiter der Osterburkener Schule am Limes.

Doch dann "war es Zeit, einen Wechsel zu vollziehen", berichtete Knühl. "Ich wollte etwas Neues ausprobieren – sowohl schulisch als auch pädagogisch." Bereut hat er nach rund 100 Tagen im Amt den Schritt nicht. "Ich bin demgegenüber sehr positiv gestimmt, zumal es hier eine gute pädagogische Ausbildung gibt." Doch es gebe in einigen Bereichen auch noch Luft nach oben. Wo genau, wollte Knühl noch nicht verraten, doch: "Ich weiß, wohin ich will", sagte er.

Und vielleicht schaffen dann ja künftig noch mehr Schüler ihren Abschluss. Allerdings ist Knühl auch realistisch: "Der Abschluss nutzt ein wenig, aber nur wenn die Schüler Anschluss haben." Ihr Zeugnis unterscheidet sich zwar nicht von dem einer herkömmlichen Schule, dennoch liege die Resozialisierungsquote der jungen Menschen lediglich bei 20 Prozent. "80 Prozent kommen wieder", sagte der Schulleiter.

Bleibt zu hoffen, dass die 17 Schüler mit ihrem Abschluss Anschluss finden.