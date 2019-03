Die Party-Königin von Mallorca Mia Julia begeisterte am Rosenmontag mit ihren Party-Hits die vielen Fans und Zuschauer, die am Musterplatz feierten. Wenn es nach dem Veranstalter geht, kann man nächstes Jahr Ähnliches wieder erwarten. Alle Fotos: Andreas Hanel

Buchen. (ahn) Ein Hauch von Ballermann und Mallorca wehte am Rosenmontag durch Buchen. Zwar traf dies nicht auf das Wetter zu, dennoch kamen die partywütige Narren voll auf ihre Kosten: Denn neben dem traditionellen Umzug lockte die Party-Königin von Mallorca Mia Julia laut Veranstalter knapp 2500 Fans und Zuschauer auf die eigens auf dem Musterplatz eingerichtete Partymeile.

19.30 Uhr: Die Spannung unter den Fans stieg. Dann war es so weit: Der Mallorca-Star stürmte auf die Bühne und in die Herzen ihrer Anhänger. Mit im Gepäck dabei hatte sie ihre bekannten Hits. Ihre Fans dankten es ihr, indem sie lauthals mitsangen. Das Publikum bestand größtenteils aus jungen Party-Begeisterten, doch hier und da waren auch ältere Menschen auszumachen, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten.

Viele verfolgten die Veranstaltung auch von außerhalb der Absperrung mit, was Veranstalter Manfred Schwing von Blackout-Eventmanagement schade fand, denn: "Ich denke, der Preis von sechs Euro, die ja auch noch Verzehrbons waren, ist für so eine Veranstaltung mehr als gerecht", sagte er hinterher.

Für die Zuschauer auf und um das Veranstaltungsgelände gab es schon vor Mia Julia bekannte Party-Hits auf die Ohren: Sänger "Sabbotage" und DJ Patrick Palma heizten im Vorprogramm den Gästen ordentlich ein. Aufgrund des strömenden Regens verschob sich der Anfang der Veranstaltung auf 18 Uhr. "Das war wirklich nicht schön. Wir haben durch das Unwetter einige Zelte und Planen verloren. Doch wir ließen uns nicht unterkriegen", meinte Manfred Schwing. Doch das schlechte Wetter tat der Stimmung im Publikum keinen Abbruch.

Im Gegenteil. Als schließlich Mia Julia auf die Bühne trat - nein, stürmte, war die Begeisterung der Fans riesig. Diese wurde auch nicht getrübt, als die Sängerin im Eifer des Gefechts ihr Mikrofon beschädigte, was technische Probleme nach sich zog. Doch Mia Julia überbrückte professionell mit Einlagen, die sie a cappella vortrug, die Zeit, bis die Technik wieder stand.

Dass sie nicht das erste Mal auf der Bühne stand, merkte man auch an ihrer Präsenz, die sie an den Tag legte. Energiegeladen nutzte sie die gesamte Fläche der Bühne und animierte die Zuschauer zum Mitsingen und Mittanzen. Auf diese sprang dann der Funke auch schnell über, so dass die Partymeile auf dem Musterplatz wahrlich diese Bezeichnung verdiente.

Bei den Party-Hits wie "Wir sind die Geilsten", "Endlich wieder Malle" oder "Geile Zeit" erwiesen sich ihre Anhänger als durchaus textsicher: Lauthals sangen sie mit, so dass sie sogar die 240.000 Watt starke PA-Anlage übertönten.

Die Party-Königin von Mallorca hatte aber nicht nur ihre größten Hits dabei, sondern auch noch eine Überraschung: Als Gast kam Frentzi Blitz, die zusammen mit Mia Julia mit dem Duett "Wir sind wir" die Stimmung im Publikum auf den Höhepunkt trieb.

Nach einer guten Stunde war das Spektakel vorbei - zumindest auf dem Musterplatz. Denn hinterher gab es noch etwas Besonderes: Von 22 Uhr bis Mitternacht nahm sich Mia Julia im "Narrenescht" Zeit für eine Autogrammstunde, bei der ihre Fans sie hautnah erleben und bleibende Erinnerungen mitnehmen konnten.

Zahlreiche Anhänger nahmen das Angebot an. "Das ,Narrenescht’ platzte aus allen Nähten", erzählte Schwing. Martin Reimann und Christian Lenhart, die zusammen mit Manfred Schwing die Autogrammstunde organisierten, waren zufrieden: "Wir haben eine so ruhige Fastnacht noch nicht erlebt. Wir sind glücklich, dass im ,Narrenescht’ alles so friedlich verlaufen ist."

Und kann man so etwas nächste Kampagne wieder erwarten? Ja, denn - wie Manfred Schwing verlauten ließ - "trotz des starken Gegenwinds, den wir von einigen alteingesessenen, traditionsbehafteten Buchener bekommen haben, sind wir die Hauptfirma, die die Fastnacht in Buchen am Leben erhält. Ich denke, wir haben bewiesen, dass so etwas angenommen wird - die Besucherzahlen sprechen für sich."

Das Thema wird also weiterhin polarisieren ...