Ravenstein. (F) In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr tagte der Ravensteiner Gemeinderat unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter von Thenen im Dorfgemeinschaftshaus in Oberwittstadt.

Zur Feststellung des Ergebnisses der Jahresrechnung 2018 erläuterte Kämmerer Marcus Wägele das umfangreiche Zahlenwerk. Die Einnahmen und Ausgaben hätten insgesamt 8.869.100 Euro betragen, davon seien auf den Verwaltungshaushalt 6.739.600 Euro und auf den Vermögenshaushalt 2.129.500 Euro entfallen. Das Rechnungsergebnis habe sich im Vergleich zu den Planansätzen um rund 310.000 Euro erhöht.

Die größten Einnahmepositionen im Verwaltungshaushalt seien die Schlüsselzuweisungen und Ausgleichszahlungen in Höhe von knapp 1,8 Millionen Euro gewesen sowie die Einkommensteuer, die mit knapp 1,6 Millionen Euro einen Höchstwert für die Stadt Ravenstein darstelle. Die Hebesätze bei der Grundsteuer seien gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben, die Gesamtsumme belaufe sich auf 367.425 Euro. Erfreulich sei das Ergebnis der Gewerbesteuer in Höhe von 693.991 Euro, das um rund 269.000 Euro über dem Planansatz liege. Die Gewerbesteuereinnahmen durch die Beteiligung am Regionalen Industriepark Osterburken seien darin nicht enthalten.

Beim Plan für das Forstwirtschaftsjahr 2018 sei man im Verwaltungshaushalt von einem Überschuss von 51.145 Euro ausgegangen. Das Rechnungsergebnis, so Wägele, schließe mit einem für die Stadt vergleichbar mäßigen Überschuss von nur 32.200 Euro ab.

Die wesentlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes waren die Personalkosten (1.772.949 Euro), die Zuführung zum Vermögenshaushalt (1.685.955 Euro) sowie der Verwaltungs- und Betriebsaufwand (1.484.708 Euro). Die Zuführung liege deutlich über dem geplanten Ansatz von 727.000 Euro. Zudem konnten man 1.355.312 Euro an die Rücklage zuführen.

Die wesentlichen Ausgaben des Vermögenshaushaltes seien mit rund 1,5 Millionen Euro durch Baumaßnahmen entstanden wie etwa die Flurbereinigung Oberwittstadt/Unterwittstadt und Ballenberg, den Breitbandausbau oder den Spielplatz in Oberwittstadt.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2018 habe bei 1.627.300 Euro gelegen. Die allgemeine Rücklage habe sich von 1.125.215 Euro 2017 durch die Zuführung auf nunmehr 2.480.528 Euro erhöht.

In seiner abschließenden Zusammenfassung sagte Kämmerer Marcus Wägele, dass 2018 ein gutes Jahr für die Stadt Ravenstein gewesen sei. Insbesondere erwähnenswert sei der Neubau der Kindertagesstätte in Oberwittstadt. Durch die Mehreinnahmen in 2018 und die Verschiebung der Mehrausgaben von 2018 auf 2019, die durch den Neubau der Kindertagesstätte entstanden sind, habe es es keiner Darlehensaufnahme bedurft.

Zur Jahresrechnung 2018 des Eigenbetriebs Wasserversorgung sagte Wägele, dass man 2018 mit einem Gewinn von 65.006 Euro abgeschlossen habe. Dieser konnte aufgrund der um rund 64.000 Euro höheren Einnahmen aus Wasserzins und Zählermiete gegenüber 2017 erzielt werden. Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 576.995 Euro (2017: 515.752 Euro).

Für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes und für die Beseitigung von Rohrbrüchen habe man 2018 Mittel von rund 87.000 Euro benötigt, was nahezu dem Wert des Vorjahres entspreche. Die Fremdleistungen seien um rund 22.500 Euro auf 81.777 Euro gestiegen.

Größte Ausgabenposten seien jedoch die Abschreibungen in Höhe von 182.505 Euro gewesen. Kredite seien in Höhe von 99.813 Euro getilgt worden. Der Schuldenstand des Eigenbetriebs zum Jahresende 2018 habe 881.709 Euro betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 304,58 Euro entspreche.

Die Beschlussfassung über die Feststellung der Jahresrechnung der Stadt und des Jahresabschlusses 2018 des Eigenbetriebs Wasserversorgung war einstimmig. Weiterhin nahm der Gemeinderat noch den Beteiligungsbericht an der Wasserversorgung Bauland zur Kenntnis.